[{"available":true,"c_guid":"9d191333-c5a1-43d8-a938-9c30f4b3d3f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány a halál kormányáról írt a legfrissebb halálozási adatokkal kapcsolatban. A kormány folyamatosan oltásellenességgel és azzal vádolja az ellenzéket, hogy a járványnak drukkolnak.","shortLead":"Gyurcsány a halál kormányáról írt a legfrissebb halálozási adatokkal kapcsolatban. A kormány folyamatosan...","id":"20210318_koronavirus_halalozasok_gyurcsany_ferenc_orbankormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d191333-c5a1-43d8-a938-9c30f4b3d3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b43fc3f-d1c8-4147-8610-7d1ec4baf33d","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_koronavirus_halalozasok_gyurcsany_ferenc_orbankormany","timestamp":"2021. március. 18. 12:51","title":"Egymást vádolja a koronavírus miatti halálesetekért Gyurcsány Ferenc és a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben főként gyerekeket fognak kezelni, akik hetekkel a fertőzés után is tüneteket mutatnak.","shortLead":"Az intézményben főként gyerekeket fognak kezelni, akik hetekkel a fertőzés után is tüneteket mutatnak.","id":"20210319_semmelweis_egyetem_elhuzodo_covid_koronavirus_gyerekek_ambulancia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48a51e4-5066-4737-b660-04022cad9373","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_semmelweis_egyetem_elhuzodo_covid_koronavirus_gyerekek_ambulancia","timestamp":"2021. március. 19. 07:39","title":"A Covid hosszú távú hatásait kezelő ambulanciát nyit gyerekeknek a Semmelweis Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864577d2-08a9-4e6d-9724-8827443d14a1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Számtalan bizonytalanság övezi a Vlagyimir Putyin orosz államfőnek tulajdonított fekete-tengeri palotát, de az épület létrejöttében közreműködő olasz Lanfranco Cirillo sem segít oszlatni a homályt.","shortLead":"Számtalan bizonytalanság övezi a Vlagyimir Putyin orosz államfőnek tulajdonított fekete-tengeri palotát, de az épület...","id":"202111__putyin_epitesze__azolasz_orosz__cari_kornyezet__talanyok_haza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=864577d2-08a9-4e6d-9724-8827443d14a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3b827b-e7fb-4ac0-9193-fcc95525b764","keywords":null,"link":"/360/202111__putyin_epitesze__azolasz_orosz__cari_kornyezet__talanyok_haza","timestamp":"2021. március. 18. 17:00","title":"Putyin \"csoró\" olasz építésze, aki bőröndben kérte a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fb0b5b3-662f-4af0-89dc-e3439ed99250","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Bemutatta az Európai Bizottság, hogyan képzeli a vakcinaútlevelet.","shortLead":"Bemutatta az Európai Bizottság, hogyan képzeli a vakcinaútlevelet.","id":"20210317_vakcinautlevel_bizottsag_feltetelek_kinai_orosz_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fb0b5b3-662f-4af0-89dc-e3439ed99250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43b8bff-d830-4d72-95ae-b056d048baf9","keywords":null,"link":"/eurologus/20210317_vakcinautlevel_bizottsag_feltetelek_kinai_orosz_oltas","timestamp":"2021. március. 17. 13:37","title":"Az uniós államokon múlik majd, milyen feltételekkel engedik be azokat, akik kínai vagy orosz oltást kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb67a157-0d7f-48ec-a537-451ba9a40fc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vlagyimir Kramnyik, a sakkozás 14. világbajnoka több olyan módosítást is kitalált és kipróbált a Google mesterséges intelligenciája ellen, ami felrázhatja az unalmas partikat.","shortLead":"Vlagyimir Kramnyik, a sakkozás 14. világbajnoka több olyan módosítást is kitalált és kipróbált a Google mesterséges...","id":"20210317_sakk_uj_szabalyok_vlagyimir_kramnyik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb67a157-0d7f-48ec-a537-451ba9a40fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acb9fd2-3283-4b48-bc17-3d8fbd3ca156","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_sakk_uj_szabalyok_vlagyimir_kramnyik","timestamp":"2021. március. 17. 16:33","title":"Új szabályokkal reformálná meg az unalomba fulladó sakkpartikat Kramnyik nagymester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607fdeb6-d703-4666-b756-5d5ba920aa64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A folyamatosan javuló járványügyi adatokra hivatkozva tovább lazít a korlátozásokon a kormány.","shortLead":"A folyamatosan javuló járványügyi adatokra hivatkozva tovább lazít a korlátozásokon a kormány.","id":"20210319_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_izrael","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=607fdeb6-d703-4666-b756-5d5ba920aa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf4825d-8473-487d-ba9b-3806303ad298","keywords":null,"link":"/vilag/20210319_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_izrael","timestamp":"2021. március. 19. 05:39","title":"Már a szabadtéri strandok is megnyílhatnak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"A hatalom Hollywoodot játszik, írja szerzőnk, s pusztán a tökéletességét alátámasztó információkat hajlandó megosztani velünk, miközben a téziseit napról napra forgatja szurokba a valóság.","shortLead":"A hatalom Hollywoodot játszik, írja szerzőnk, s pusztán a tökéletességét alátámasztó információkat hajlandó megosztani...","id":"202111_beavatasi_szertartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5523674b-d17f-48ec-864a-6acba446c583","keywords":null,"link":"/360/202111_beavatasi_szertartas","timestamp":"2021. március. 19. 11:00","title":"Tamás Ervin: A kormány a legpiszkosabb járvány idején sem tekint partnernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a04cc72-c087-4e7a-9e84-81ed0fbc86d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terméket a benne található bodorrózsa-kivonat miatt hirdették vírusölőnek, de nincs ilyen tulajdonsága. Nem ez volt az egyetlen gond a két Viro Stop spray-vel.","shortLead":"A terméket a benne található bodorrózsa-kivonat miatt hirdették vírusölőnek, de nincs ilyen tulajdonsága. Nem ez volt...","id":"20210317_Szajspray_orrspray_reklam_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a04cc72-c087-4e7a-9e84-81ed0fbc86d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b27bfe-d4f6-4373-9c78-feab465b693d","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Szajspray_orrspray_reklam_koronavirus","timestamp":"2021. március. 17. 13:19","title":"Betiltották az orrspray-t, amit azzal reklámoztak, hogy legyőzi a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]