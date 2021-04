Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

India egymilliárd dollárral csábítja a chipgyártókat

Minden félvezetőket gyártó világcég ilyen jelentős összegre számíthat, ha létrehoz Indiában egy gyárat – mondta el két magas rangú kormányzati tisztviselő a Reuters tudósítójának. 3500 nézőt engednek be az Eurovíziós Dalfesztiválra

A dalversenyt május végén rendezik Rotterdamban, de addig a számoknak is jól kell alakulnia. A munkahelye senkit nem kötelezhet oltásra – de ki tudja, meddig lesz ez így?

Az illetékes hatóságoknak alig tűnt fel, hogy a járvány a feje tetejére állította a munkavégzés rendjét, miközben a kormány egy éve adós a végleges home office-szabályozással. miközben...","id":"202113__dolgozoi_jogok__home_office__vakcina__munka_ellen_beoltva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=619c476e-1bbe-423c-aa0d-f8b85848ded4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17538c80-bef4-4ba8-a4b9-95f399a6a9ec","keywords":null,"link":"/360/202113__dolgozoi_jogok__home_office__vakcina__munka_ellen_beoltva","timestamp":"2021. április. 03. 11:00","title":"A munkahelye senkit nem kötelezhet oltásra – de ki tudja, meddig lesz ez így?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977374d7-0e6d-4ae4-acdc-0451f6a888cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NER-gép dubaji útja kapcsán tett fel kérdést Hadházy Ákos.","shortLead":"A NER-gép dubaji útja kapcsán tett fel Nem árulják el, hol ellenőrzik azokat a Liszt Ferenc repülőtéren, akik magángéppel repülnek

A NER-gép dubaji útja kapcsán tett fel kérdést Hadházy Ákos. Egydózisúnak ígérték, de lehet, hogy mégis kettő kell a Magyarországon is engedélyezett CanSino-vakcinából

Az oltóanyag gyártója ígéri, hogy egy második oltás után már 90 százalék feletti lesz a védettség. Az operatív törzs felhívta rá a figyelmet, hogy húsvét lesz

Ha valaki nem ismerné a naptárat, az hálás lehet a járványügyi sajtótájékoztatóért, mást sajnos nem tudtak közölni. lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8401ad78-a65d-423c-8cb6-9a1b59d57d4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lengyel Kegger cég egy Mercedes Sprinter dizájnját alakította teljesen a F1-es hangulatúra. Forma-1-es stílusban építettek meg egy luxus autószállító trélert

A lengyel Kegger cég egy Mercedes Sprinter dizájnját alakította teljesen a F1-es hangulatúra. Orvosi kamara: 5 percenként meghal egy honfitársunk, húsvétkor maradj otthon!

A MOK szerint már csak pár hetet kell kibírni.