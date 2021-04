Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartsák be az egészségügyi szabályokat, kerüljék a tömeget – kérte a főpolgármester a nagypénteki üzenetében.","shortLead":"Tartsák be az egészségügyi szabályokat, kerüljék a tömeget – kérte a főpolgármester a nagypénteki üzenetében.","id":"20210402_Karacsony_husvet_nagypentek_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997878a7-55e7-47d3-b0fa-606feb957248","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Karacsony_husvet_nagypentek_vakcina","timestamp":"2021. április. 02. 20:54","title":"Karácsony: „Ha oltásra hívják önöket a húsvéti hétvégén, hagyják hátra az ünnepi asztalt, és vegyék fel a vakcinát!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"411 000 forint volt a bruttó átlagbér a Központi Statisztikai Hivatal szerda reggeli közlése alapján, ami nettó 273 300 forint átlagos havi jövedelmet jelentett a munkavállalók számára. A Bank360 számításai alapján ez akár 23 millió forintos lakáshitel felvételét is lehetővé teszi.","shortLead":"411 000 forint volt a bruttó átlagbér a Központi Statisztikai Hivatal szerda reggeli közlése alapján, ami nettó 273 300...","id":"20210401_Mekkora_lakashitelt_lehet_felvenni_a_legujabb_atlagber_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b16fe5-923a-4d10-a9ad-ae26defaed27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_Mekkora_lakashitelt_lehet_felvenni_a_legujabb_atlagber_mellett","timestamp":"2021. április. 01. 17:07","title":"Mekkora lakáshitelt lehet felvenni a legújabb átlagbér mellett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f768cbbe-3a88-4b50-a347-fa583561db95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adam Kiciński, a fejlesztő cég vezetője korábban arról beszélt, hogy egy különálló nagy játék lesz a Cyberpunk 2077 multiplayer. A helyzet viszont változott.","shortLead":"Adam Kiciński, a fejlesztő cég vezetője korábban arról beszélt, hogy egy különálló nagy játék lesz a Cyberpunk 2077...","id":"20210401_cd_project_red_cyberpunk_2077_multiplayer_tobbjatekos_mod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f768cbbe-3a88-4b50-a347-fa583561db95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d913d3f-8eb3-4e09-8de4-50432f8ee314","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_cd_project_red_cyberpunk_2077_multiplayer_tobbjatekos_mod","timestamp":"2021. április. 01. 17:03","title":"Mégsem lesz külön játék a többjátékos módú Cyberpunk 2077","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ae9d258-1380-454e-b7b8-7b533ca19ac4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovéniának már nem jutott abból a vakcina-mennyiségből, amit szolidaritási alapon oszt szét az EU, de az AstraZeneca sem szállít annyit az országnak, amennyit lekötöttek. Horvátországban viszont nyárra beolthatják a lakosság felét az extra adag Pfizer-vakcinának hála.","shortLead":"Szlovéniának már nem jutott abból a vakcina-mennyiségből, amit szolidaritási alapon oszt szét az EU, de az AstraZeneca...","id":"20210402_szlovenia_horvatorszag_jarvanyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ae9d258-1380-454e-b7b8-7b533ca19ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e036860b-2567-49c8-aa8e-c54e5a1d2102","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_szlovenia_horvatorszag_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. április. 02. 15:52","title":"A járványhelyzet miatt indítanak alkotmányos felelősségrevonási eljárást a szlovén miniszterelnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed. 1512-en szorulnak gépi lélegeztetésre.","shortLead":"Az operatív törzs szerint a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed. 1512-en szorulnak gépi lélegeztetésre.","id":"20210401_koronavirus_jarvany_fertozott_elhunyt_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620d144b-0574-4f92-abe2-6a2c08ba14e8","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_koronavirus_jarvany_fertozott_elhunyt_magyarorszag","timestamp":"2021. április. 01. 09:11","title":"258 újabb halottja van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b46d7c-c790-48f4-8c7f-263ead278ee0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Orlen Olajipari Konszern vezetője, Daniel Obajtek is egy kistelepülés polgármestere volt, a kormánypárt kiválasztottjaként jutott pénzhez és hatalomhoz, majd Mészároshoz hasonlóan tálalta fel a vidéki sajtót a kormánynak.","shortLead":"Az Orlen Olajipari Konszern vezetője, Daniel Obajtek is egy kistelepülés polgármestere volt, a kormánypárt...","id":"202113_az_orlen_azilliberalis_mintaceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15b46d7c-c790-48f4-8c7f-263ead278ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07c99b1-ad23-4e51-aa4f-9962571d92e7","keywords":null,"link":"/360/202113_az_orlen_azilliberalis_mintaceg","timestamp":"2021. április. 02. 11:00","title":"A lengyel illiberális mintacég elnöke ellesett pár fogást Mészáros Lőrinctől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661e59f7-4bbd-40b6-926a-118efe330300","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu információi szerint a vártnál tovább tarthatnak az ellenzéki összefogás egyeztetései az online szavazás módjáról.","shortLead":"A 444.hu információi szerint a vártnál tovább tarthatnak az ellenzéki összefogás egyeztetései az online szavazás...","id":"20210401_ellenzeki_elovalasztas_online_szavazas_momentum_dk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=661e59f7-4bbd-40b6-926a-118efe330300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40940da-6ca4-445b-9e86-2193fec6cc95","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_ellenzeki_elovalasztas_online_szavazas_momentum_dk","timestamp":"2021. április. 01. 13:09","title":"A Momentum kitart az online előválasztás mellett, a DK határozottan ellenzi azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097053c6-6d94-4a90-855a-b1c3eec8a29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2018 nyarán történt eset miatt a vétkes sofőr börtönbe mehet.","shortLead":"A 2018 nyarán történt eset miatt a vétkes sofőr börtönbe mehet.","id":"20210401_bkv_busz_buntetofekezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=097053c6-6d94-4a90-855a-b1c3eec8a29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4925b3a-709c-4c28-988d-76b556cfe275","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_bkv_busz_buntetofekezes","timestamp":"2021. április. 01. 11:07","title":"BKV-busz előtt büntetőfékezett, több utas is megsérült – vádemelés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]