Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb905583-346c-47d5-b56c-825ca0072bbe","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Aki az életeket menti, az a miniszterelnök – így foglalta össze Orbán Viktor mindazt, amit a járványkezelésből magára vállal. A halálozásért Brüsszel, a DK és az egyén a felelős, teszi hozzá a kormánypropaganda. Orbán az oltásügyből is migránskérdést teremtett.","shortLead":"Aki az életeket menti, az a miniszterelnök – így foglalta össze Orbán Viktor mindazt, amit a járványkezelésből magára...","id":"202113__fogadas_brusszel_ellen__europabajnok_oltakozas__gyaszos_hetek__hazad_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb905583-346c-47d5-b56c-825ca0072bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c26727-ae4c-4903-9688-7dc976b88d31","keywords":null,"link":"/360/202113__fogadas_brusszel_ellen__europabajnok_oltakozas__gyaszos_hetek__hazad_jatek","timestamp":"2021. április. 03. 07:00","title":"Orbán új kerítése: így épített magának politikai terméket oltásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23e8d42-8ddc-4ab3-a2c0-504401682dd5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyar olajmultinál látni vélik az olajkorszak végét, amire a cég azzal készül, hogy a bioüzemanyag-gyártástól kezdve a kiskereskedelmen át a szén-dioxid-tárolásig sokféle üzletbe belevág.","shortLead":"A magyar olajmultinál látni vélik az olajkorszak végét, amire a cég azzal készül, hogy a bioüzemanyag-gyártástól kezdve...","id":"202113_molpe_cirkular_economy_zoldul_afekete_arany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f23e8d42-8ddc-4ab3-a2c0-504401682dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7871e1ca-36f2-4afc-8e67-5e1892f3b757","keywords":null,"link":"/360/202113_molpe_cirkular_economy_zoldul_afekete_arany","timestamp":"2021. április. 03. 08:30","title":"A Molt egyre inkább érdekli minden, ami zöld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61880887-41d1-49d8-8aa3-c2ae48831597","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hadsereg és a rendőrség 550 embert ölt meg a puccs kezdete óta.","shortLead":"A hadsereg és a rendőrség 550 embert ölt meg a puccs kezdete óta.","id":"20210403_tuntetes_mianmar_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61880887-41d1-49d8-8aa3-c2ae48831597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb79686b-0681-4443-b49f-54051c71e574","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_tuntetes_mianmar_gyilkossag","timestamp":"2021. április. 03. 15:02","title":"Tüzet nyitott a tüntetőkre a hadsereg Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 46 éves elhunytnál lágyéksérv műtétet és dongalábat tüntettek fel a kormányzati tájékoztató oldalon.","shortLead":"Egy 46 éves elhunytnál lágyéksérv műtétet és dongalábat tüntettek fel a kormányzati tájékoztató oldalon.","id":"20210404_Koronavirus_jarvany_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e0caf9-26cc-4ed6-85c9-3b0b943e641d","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Koronavirus_jarvany_aldozat","timestamp":"2021. április. 04. 14:59","title":"Egy 39 éves férfi volt a járvány legfiatalabb áldozata tegnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A húsvét a feltámadás ünnepe, a tavasz pedig a testi és a szellemi megújulás időszaka. Legalábbis békeidőben. Már a tavalyi ünnep is a karanténban talált ránk, idén azonban már pótolhatatlan veszteségekkel is kell számolnunk, hiszen mostanra rengetegen gyászolják a járvány során elveszített rokonukat vagy barátjukat. A gyászmunkát az eleve rossz mentális állapot mellett jócskán megnehezítheti a búcsú hiánya, de akár a szociális háló fizikai távolsága is. Singer Magdolna gyásztanácsadóval beszélgettünk.","shortLead":"A húsvét a feltámadás ünnepe, a tavasz pedig a testi és a szellemi megújulás időszaka. Legalábbis békeidőben. Már...","id":"20210402_Singer_Magdolna_gyasztanacsado_gyasz_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab66eb8-e2f4-486f-a33d-4ce91699dc95","keywords":null,"link":"/elet/20210402_Singer_Magdolna_gyasztanacsado_gyasz_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 02. 16:30","title":"Testközelbe került a halál, amit eddig nagyon is igyekeztünk kitakarni a látókörünkből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"23 embert kellett kiköltöztetni.","shortLead":"23 embert kellett kiköltöztetni.","id":"20210404_Tuz_volt_a_hatvani_korhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e633b19-d259-420f-aaad-302afa24c822","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Tuz_volt_a_hatvani_korhazban","timestamp":"2021. április. 04. 08:05","title":"Tűz volt a hatvani kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b22cfa-38e8-4c0d-b052-a7e646ec0932","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AC Schnitzer bemutatta a BMW X6-os átdolgozását.","shortLead":"Az AC Schnitzer bemutatta a BMW X6-os átdolgozását.","id":"20210326_AC_Schnitzer_BMW_X6","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b22cfa-38e8-4c0d-b052-a7e646ec0932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8638bd59-641f-49a5-807e-b449e02521c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_AC_Schnitzer_BMW_X6","timestamp":"2021. április. 04. 10:54","title":"Külsőségekben erős az új BMW X6 egyik első tuningja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garázdaság miatt indított eljárást a IX. kerületi rendőrkapitányság.\r

","shortLead":"Garázdaság miatt indított eljárást a IX. kerületi rendőrkapitányság.\r

","id":"20210403_gazpisztoly_lovoldozes_soroksari_ut_rendorseg_garazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02884f88-5ad2-4f12-91b2-8f6f018eaaca","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_gazpisztoly_lovoldozes_soroksari_ut_rendorseg_garazdasag","timestamp":"2021. április. 03. 16:55","title":"Gázpisztollyal lövöldöztek a Soroksári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]