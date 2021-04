A saját oltását sem fotózhatta le egy újságíró

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök már megint toronymagasan nyert, pedig még valamivel kevesebben is szavaztak rá, mint tavaly.","shortLead":"Az elnök már megint toronymagasan nyert, pedig még valamivel kevesebben is szavaztak rá, mint tavaly.","id":"20210403_Putyint_valasztottak_Oroszorszag_legjokepubb_ferfijanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f58533-3a6a-447a-8edd-60d6b80d1587","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Putyint_valasztottak_Oroszorszag_legjokepubb_ferfijanak","timestamp":"2021. április. 03. 18:13","title":"Putyint választották Oroszország legjóképűbb férfijának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Heteken belül bevezetik az új szabályokat.","shortLead":"Heteken belül bevezetik az új szabályokat.","id":"20210404_Nemetorszagban_teszt_nelkul_mehetnek_majd_peldaul_fodraszhoz_az_oltottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b810c77-6dc9-492f-a87f-e1f34c3d5b13","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Nemetorszagban_teszt_nelkul_mehetnek_majd_peldaul_fodraszhoz_az_oltottak","timestamp":"2021. április. 04. 13:51","title":"Németországban teszt nélkül mehetnek majd például fodrászhoz az oltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23e8d42-8ddc-4ab3-a2c0-504401682dd5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyar olajmultinál látni vélik az olajkorszak végét, amire a cég azzal készül, hogy a bioüzemanyag-gyártástól kezdve a kiskereskedelmen át a szén-dioxid-tárolásig sokféle üzletbe belevág.","shortLead":"A magyar olajmultinál látni vélik az olajkorszak végét, amire a cég azzal készül, hogy a bioüzemanyag-gyártástól kezdve...","id":"202113_molpe_cirkular_economy_zoldul_afekete_arany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f23e8d42-8ddc-4ab3-a2c0-504401682dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7871e1ca-36f2-4afc-8e67-5e1892f3b757","keywords":null,"link":"/360/202113_molpe_cirkular_economy_zoldul_afekete_arany","timestamp":"2021. április. 03. 08:30","title":"A Molt egyre inkább érdekli minden, ami zöld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízen haltak meg az elmúlt 24 órában, ennél alacsonyabb adat szeptember 14-én volt utoljára.","shortLead":"Tízen haltak meg az elmúlt 24 órában, ennél alacsonyabb adat szeptember 14-én volt utoljára.","id":"20210403_Koronavirus_hethavi_melyponton_a_halalozasok_szama_a_briteknel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894a398b-59c0-4bcc-91cf-b54efb99c0c5","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_Koronavirus_hethavi_melyponton_a_halalozasok_szama_a_briteknel","timestamp":"2021. április. 03. 20:40","title":"Koronavírus: héthavi mélyponton a halálozások száma a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb3ff87-0d03-4d7b-93ae-5c102e8b60e6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A református püspök a Hold utcai református templomban, míg Fabiny Tamás evangélikus püspök a Budavári Evangélikus Gyülekezet templomában tartotta meg istentiszteletét húsvétvasárnap.","shortLead":"A református püspök a Hold utcai református templomban, míg Fabiny Tamás evangélikus püspök a Budavári Evangélikus...","id":"20210404_Husvet_Balog_Zoltan_Fabiny_Tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeb3ff87-0d03-4d7b-93ae-5c102e8b60e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3333105-2117-464d-ab6e-bf14d8aa5b01","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Husvet_Balog_Zoltan_Fabiny_Tamas","timestamp":"2021. április. 04. 16:16","title":"Balog Zoltán: \"A mi kis országunk nem elátkozott hely\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint kétszáz érintett valamelyik minisztériumot adta meg munkahelyeként. ","shortLead":"Több mint kétszáz érintett valamelyik minisztériumot adta meg munkahelyeként. ","id":"20210404_Magyar_Facebook_adatszivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777660af-f861-4906-a80a-ef61d011ff06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_Magyar_Facebook_adatszivargas","timestamp":"2021. április. 04. 19:18","title":"Több mint 377 ezer magyar érintett a facebookos adatszivárgásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c56cbce-c9ea-430e-9e11-9e20fb153c3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Molotov-koktélokat dobáltak, kirakatokat törtek be a járványügyi intézkedések ellen tiltakozó svájci fiatalok.","shortLead":"Molotov-koktélokat dobáltak, kirakatokat törtek be a járványügyi intézkedések ellen tiltakozó svájci fiatalok.","id":"20210403_Konnygazzal_es_gumilovedekekkel_fekeztek_meg_a_tuntetoket_Sankt_Gallenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c56cbce-c9ea-430e-9e11-9e20fb153c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce801ac-04f9-46d0-b13f-fbf022713724","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_Konnygazzal_es_gumilovedekekkel_fekeztek_meg_a_tuntetoket_Sankt_Gallenben","timestamp":"2021. április. 03. 09:34","title":"Könnygázt, gumilövedéket vetettek be a korlátozások ellen tüntetőkkel szemben Sankt Gallenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb leszállást könyvelhet el a NASA, miután a Perseverance hasára erősített mini helikopternek végre sikerült talajt fognia.","shortLead":"Újabb leszállást könyvelhet el a NASA, miután a Perseverance hasára erősített mini helikopternek végre sikerült talajt...","id":"20210404_NASA_Perseverance_Marsjaro_Ingenuity_helikopter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b8049a-6346-476e-aca6-b827a4d1b4c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_NASA_Perseverance_Marsjaro_Ingenuity_helikopter","timestamp":"2021. április. 04. 10:40","title":"Szédítő mélység, bódító magasság: lepottyant a Marsra a Perseverance helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]