Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4ae1da3-ebd4-48a4-9c9a-f075e4c2da03","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Két fiatal zenész indul útnak, hogy Kodály Zoltán életútját végigjárva készüljenek fontos koncertjükre. Kiderül, hogy miért játszott fontos szerepet a művész életében Galánta és a felvidéki parasztlányok. A mi Kodályunk, első rész. ","shortLead":"Két fiatal zenész indul útnak, hogy Kodály Zoltán életútját végigjárva készüljenek fontos koncertjükre. Kiderül...","id":"20210402_Doku360_A_mi_Kodalyunk_elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4ae1da3-ebd4-48a4-9c9a-f075e4c2da03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f10f44-1d6d-4180-859b-40628d386a18","keywords":null,"link":"/360/20210402_Doku360_A_mi_Kodalyunk_elso_resz","timestamp":"2021. április. 03. 19:00","title":"Doku360: Nem leszek muzsikus, ha akkor egy népszerű slágert játszanak a szüleim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210404_Valaszolt_az_Emmi_a_hivatasuk_miatt_nem_oltjak_hamarabb_a_lelkeszeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9632c0-cc6c-42ea-95ce-e52a75895806","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Valaszolt_az_Emmi_a_hivatasuk_miatt_nem_oltjak_hamarabb_a_lelkeszeket","timestamp":"2021. április. 04. 17:35","title":"Válaszolt az Emmi: a hivatásuk miatt nem oltják hamarabb a lelkészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e576bcdb-e439-47ad-a958-d3500724e4e6","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A keletnémetek Nyugat-Németországba mennek, a lengyelek Hollandiába. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"A keletnémetek Nyugat-Németországba mennek, a lengyelek Hollandiába. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom...","id":"20210403_Nicaragua_keletnemet_munkanelkuliseg_lengyel_vizummentesseg_1991_aprilis_3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e576bcdb-e439-47ad-a958-d3500724e4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6648362e-951d-48f8-b8dd-5a2e40282d1f","keywords":null,"link":"/360/20210403_Nicaragua_keletnemet_munkanelkuliseg_lengyel_vizummentesseg_1991_aprilis_3","timestamp":"2021. április. 03. 16:30","title":"Nem maradtak hoppon a nicaraguaiak a német egyesítés miatt – 1991. április 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec43d0d-8767-4ed9-b7eb-8bb1093bea42","c_author":"HVG","category":"360","description":"A minap derült ki, hogy jegybanki segítséggel megveszi a kelet-magyarországi Tigázt, most azon a környéken meghatározó szereplő lesz az árampiacon is.","shortLead":"A minap derült ki, hogy jegybanki segítséggel megveszi a kelet-magyarországi Tigázt, most azon a környéken meghatározó...","id":"202113_opus_energy_meszaros_tavvezeteke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ec43d0d-8767-4ed9-b7eb-8bb1093bea42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71745bbc-857b-45ff-8aeb-d059db8858c3","keywords":null,"link":"/360/202113_opus_energy_meszaros_tavvezeteke","timestamp":"2021. április. 03. 14:00","title":"Mészáros Lőrinc gázkirályság után áramkirályságot is szerez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte még türelemre volna szükség áprilisban. ","shortLead":"Szerinte még türelemre volna szükség áprilisban. ","id":"20210404_Boldogkoi_Ne_nyissanak_aprilisban_az_iskolak_a_vedettek_eros_jogositvanyokat_kapjanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f373dd96-8b2c-4caf-b673-39dd8c40c96c","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Boldogkoi_Ne_nyissanak_aprilisban_az_iskolak_a_vedettek_eros_jogositvanyokat_kapjanak","timestamp":"2021. április. 04. 13:03","title":"Boldogkői: Ne nyissanak áprilisban az iskolák, a védettek erős jogosítványokat kapjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23e8d42-8ddc-4ab3-a2c0-504401682dd5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyar olajmultinál látni vélik az olajkorszak végét, amire a cég azzal készül, hogy a bioüzemanyag-gyártástól kezdve a kiskereskedelmen át a szén-dioxid-tárolásig sokféle üzletbe belevág.","shortLead":"A magyar olajmultinál látni vélik az olajkorszak végét, amire a cég azzal készül, hogy a bioüzemanyag-gyártástól kezdve...","id":"202113_molpe_cirkular_economy_zoldul_afekete_arany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f23e8d42-8ddc-4ab3-a2c0-504401682dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7871e1ca-36f2-4afc-8e67-5e1892f3b757","keywords":null,"link":"/360/202113_molpe_cirkular_economy_zoldul_afekete_arany","timestamp":"2021. április. 03. 08:30","title":"A Molt egyre inkább érdekli minden, ami zöld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7694b9a-e8f3-4118-8392-f0044ae68e56","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy 105 millió dolláros vérfrissítő tőkeinjekciót kapott a Truvian startup. A kaliforniai székhelyű cég automatizált vérvizsgálati technológiát fejleszt, amely nemcsak a gyorsabb diagnosztikai folyamatot teszi lehetővé, de ígéretük szerint az eredmények pontosabbak is lehetnek az eddigi eljárásokénál. ","shortLead":"Egy 105 millió dolláros vérfrissítő tőkeinjekciót kapott a Truvian startup. A kaliforniai székhelyű cég automatizált...","id":"202113_tupontos_laborvizsgalat_verprofik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7694b9a-e8f3-4118-8392-f0044ae68e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5f9027-db46-4349-a94e-40ce66312ef7","keywords":null,"link":"/360/202113_tupontos_laborvizsgalat_verprofik","timestamp":"2021. április. 03. 16:15","title":"5 csepp vér és 20 perc elég az újfajta vérvizsgálathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombatra az óriás teherhajó megrekedése miatt feltorlódott összes jármű áthaladt a fontos tengeri útvonalon.","shortLead":"Szombatra az óriás teherhajó megrekedése miatt feltorlódott összes jármű áthaladt a fontos tengeri útvonalon.","id":"20210403_Megszunt_a_dugo_a_Szuezicsatornaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b4357a-0c0c-452b-82bc-83eb6ca28b4a","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_Megszunt_a_dugo_a_Szuezicsatornaban","timestamp":"2021. április. 03. 17:53","title":"Megszűnt a dugó a Szuezi-csatornában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]