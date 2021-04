Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7911bfd2-f776-4227-b550-4dd442bc8a1f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy nappal az után, hogy Oszaka vezetői azt mondták, a járvány miatt elképzelhető, hogy azt kérik, ne haladjon ott át az olimpiai láng, a szervezők arról beszéltek, dolgoznak, hogy ne kelljen változtatni az útvonalon.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Oszaka vezetői azt mondták, a járvány miatt elképzelhető, hogy azt kérik, ne haladjon ott át...","id":"20210402_olimpiai_lang_japan_oszaka_virus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7911bfd2-f776-4227-b550-4dd442bc8a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2159ac-994f-4a0f-9571-18b659944969","keywords":null,"link":"/sport/20210402_olimpiai_lang_japan_oszaka_virus","timestamp":"2021. április. 02. 16:55","title":"Eljuthat-e az olimpiai láng a harmadik legnagyobb japán városba, ha a városvezetés szerint is veszélyes lenne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7f44a8-788b-4478-8537-85cfdc868f1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök arról beszélt, hogy a vírus húsvétkor sem pihen, most is védekezni kell ellene.","shortLead":"A miniszterelnök arról beszélt, hogy a vírus húsvétkor sem pihen, most is védekezni kell ellene.","id":"20210403_orban_viktor_koronavirus_jarvany_vedooltas_husvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e7f44a8-788b-4478-8537-85cfdc868f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79b1a0d-8864-4e6f-b35f-ae3aa7d6e25c","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_orban_viktor_koronavirus_jarvany_vedooltas_husvet","timestamp":"2021. április. 03. 11:32","title":"Orbán: 83 ezer embert oltunk be ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"743e2f2a-bea2-4397-910f-63c64c0665f7","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha a NASA-nak megfelel a Hasselblad képalkotó technikája, akkor vélhetően nekünk, egyszerű földi halandóknak is, immár akár okostelefonba rejtve is. Kipróbáltuk, hogy hogyan teljesít a gyakorlatban OnePlus gyönyörű kijelzős és szupergyorsan tölthető új készüléke. ","shortLead":"Ha a NASA-nak megfelel a Hasselblad képalkotó technikája, akkor vélhetően nekünk, egyszerű földi halandóknak is, immár...","id":"20210403_oneplus_9_pro_teszt_hasselblad_kamera_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=743e2f2a-bea2-4397-910f-63c64c0665f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ba99d1-3402-416c-94a2-a073a616eed9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210403_oneplus_9_pro_teszt_hasselblad_kamera_velemeny","timestamp":"2021. április. 03. 14:00","title":"Földöntúli képkészítő: teszten a Hasselblad kamerás új OnePlus 9 Pro csúcsmobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa54205-951e-4ef6-a40b-4632b29ed78a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadó rokonszenvezett egy szélsőséges szervezettel, korábban nem került a hatóságok látókörébe.","shortLead":"A támadó rokonszenvezett egy szélsőséges szervezettel, korábban nem került a hatóságok látókörébe.","id":"20210403_capitoliumi_tamadas_elkoveto_washington","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fa54205-951e-4ef6-a40b-4632b29ed78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ea7572-c646-4c61-8771-6cb38ade54a3","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_capitoliumi_tamadas_elkoveto_washington","timestamp":"2021. április. 03. 13:43","title":"Egy 25 éves férfi volt a capitoliumi támadás elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartsák be az egészségügyi szabályokat, kerüljék a tömeget – kérte a főpolgármester a nagypénteki üzenetében.","shortLead":"Tartsák be az egészségügyi szabályokat, kerüljék a tömeget – kérte a főpolgármester a nagypénteki üzenetében.","id":"20210402_Karacsony_husvet_nagypentek_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997878a7-55e7-47d3-b0fa-606feb957248","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Karacsony_husvet_nagypentek_vakcina","timestamp":"2021. április. 02. 20:54","title":"Karácsony: „Ha oltásra hívják önöket a húsvéti hétvégén, hagyják hátra az ünnepi asztalt, és vegyék fel a vakcinát!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ec2b65-b2ba-4f4c-bc24-3fdc2bdb4487","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elérte a teljesítőképessége határát a francia egészségügy a koronavírus miatt, az országban a járvány kitörése óta immár harmadszor vezetnek be szigorú korlátozásokat.","shortLead":"Elérte a teljesítőképessége határát a francia egészségügy a koronavírus miatt, az országban a járvány kitörése óta...","id":"20210404_Franciaorszag_lezarasok_jarvanyhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0ec2b65-b2ba-4f4c-bc24-3fdc2bdb4487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f81e054-bf95-45fb-8e51-b93a653299d3","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Franciaorszag_lezarasok_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. április. 04. 09:40","title":"Kijárási tilalmat vezetnek be Franciaországban, bezárják az iskolákat és a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eeb00fe-7d29-423c-83ab-e7518b134e1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy 150 éves zongorát állított be egy ír férfi a konyhájába.","shortLead":"Egy 150 éves zongorát állított be egy ír férfi a konyhájába.","id":"20210403_zongora_konyhapult_konyhasziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eeb00fe-7d29-423c-83ab-e7518b134e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea526086-86d3-434b-9b88-e0680dab9dbc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210403_zongora_konyhapult_konyhasziget","timestamp":"2021. április. 03. 11:10","title":"Mit keres a zongora a konyhában? – ez a kérdés foglalkoztatja az íreket az Év Otthona versenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon először megpróbálta letagadni, most viszont elismerte, hogy a futáraiknak sokszor tényleg nincs lehetőségük mosdóba menni.","shortLead":"Az Amazon először megpróbálta letagadni, most viszont elismerte, hogy a futáraiknak sokszor tényleg nincs lehetőségük...","id":"20210404_Annyira_leterheltek_hogy_uvegbe_vizelnek_az_Amazon_futarai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da5196c-2ee8-4ffa-afec-473e14d271e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210404_Annyira_leterheltek_hogy_uvegbe_vizelnek_az_Amazon_futarai","timestamp":"2021. április. 04. 10:20","title":"Annyira leterheltek, hogy palackba vizelnek az Amazon futárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]