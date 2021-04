Koronavíruson átesettek utógondozásához adott ki ajánlást a Korányi Intézet

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két percnyi tömény Scarlett Johansson-akció.","shortLead":"Két percnyi tömény Scarlett Johansson-akció.","id":"20210403_Itt_a_Fekete_Ozvegy_uj_elozetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984de6ca-a350-497e-9982-0791a8d33a51","keywords":null,"link":"/kultura/20210403_Itt_a_Fekete_Ozvegy_uj_elozetese","timestamp":"2021. április. 03. 21:32","title":"Itt a Fekete Özvegy nagyrészt Budapesten játszódó előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16fc1097-c7f2-4320-a1da-22ee0541b36c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A háziorvosoknak szeretnének segíteni, hogy mire figyeljenek oda. Szerinte a szovjet összeomláshoz hasonló forgatókönyv jöhet: a titkosszolgálat vezetői átmentik hatalmukat egy új világba. 