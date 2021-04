Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első negyedévben 18 százalékos volt a visszaesés.","shortLead":"Az első negyedévben 18 százalékos volt a visszaesés.","id":"20210406_Hasznalt_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482d946e-0ca0-46a0-b114-d82ee2897a46","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_Hasznalt_auto","timestamp":"2021. április. 06. 12:48","title":"Hatalmasat zuhant a Magyarországra behozott használt autók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub arra hivatkozva küldte el Dárdai Pál vezetőedző munkatársát, hogy a lapnak tett nyilatkozata nem felelt meg az általuk vallott értékeknek.","shortLead":"A klub arra hivatkozva küldte el Dárdai Pál vezetőedző munkatársát, hogy a lapnak tett nyilatkozata nem felelt meg...","id":"20210406_petry_zsolt_elbocsatas_hertha_bsc_magyar_nemzet_gulacsi_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031a0ec1-28bc-4ba9-93ce-5fb8241d05e6","keywords":null,"link":"/sport/20210406_petry_zsolt_elbocsatas_hertha_bsc_magyar_nemzet_gulacsi_peter","timestamp":"2021. április. 06. 13:59","title":"Megvált Petry Zsolttól a Hertha BSC a Magyar Nemzetben megjelent interjúja után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a06e37-4f69-4041-97a4-eb7fe3740a5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeméremsértés miatt indítottak eljárást ellene.\r

