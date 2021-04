Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy kórteremben kaptak lángra a berendezési tárgyak.","shortLead":"Egy kórteremben kaptak lángra a berendezési tárgyak.","id":"20210406_Tuz_Szent_Margit_Korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c03774d-6104-42fc-aa2c-f42c8751fe9c","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_Tuz_Szent_Margit_Korhaz","timestamp":"2021. április. 06. 05:20","title":"Tűz ütött ki a Szent Margit Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337b24ef-6ee1-4048-83e9-3758f8243bac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövő tavasszal nyithat újra a bevásárlóközpont.","shortLead":"Jövő tavasszal nyithat újra a bevásárlóközpont.","id":"20210405_Felujitas_miatt_bezar_az_Eurocenter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=337b24ef-6ee1-4048-83e9-3758f8243bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc38726-71ae-4dad-8cf5-409e459e7b62","keywords":null,"link":"/kkv/20210405_Felujitas_miatt_bezar_az_Eurocenter","timestamp":"2021. április. 05. 10:49","title":"Felújítás miatt bezár az Eurocenter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea40ac2d-8e22-46e2-b523-0bc944952851","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A koronavírusért viselt felelősséget olyan eredményesen kötötte Kínához Donald Trump, hogy az USA-ban gyakran egy kalap alatt kezelt ázsiaiak ellen megszaporodtak a gyűlölet-bűncselekmények.","shortLead":"A koronavírusért viselt felelősséget olyan eredményesen kötötte Kínához Donald Trump, hogy az USA-ban gyakran egy kalap...","id":"202113__azsiaiamerikaiak__bunbakok__targyiasitott_nok__mintakisebbseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea40ac2d-8e22-46e2-b523-0bc944952851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89ff7a1-7f32-4dcc-8499-1f013813b1ce","keywords":null,"link":"/360/202113__azsiaiamerikaiak__bunbakok__targyiasitott_nok__mintakisebbseg","timestamp":"2021. április. 05. 16:00","title":"A gyűlölethullám elérte az ázsiai származású amerikaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b65a44f5-e81c-4189-becb-7e5c314b2d90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A három villanymotort felvonultató újdonság 170 lóerővel gyengébb a pickup kivitelnél.","shortLead":"A három villanymotort felvonultató újdonság 170 lóerővel gyengébb a pickup kivitelnél.","id":"20210406_830_loeros_elektromos_suvkent_itt_a_legujabb_hummer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b65a44f5-e81c-4189-becb-7e5c314b2d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2f5147-fece-4c72-bf56-d30a734d96d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_830_loeros_elektromos_suvkent_itt_a_legujabb_hummer","timestamp":"2021. április. 06. 09:21","title":"830 lóerős elektromos SUV-ként jön a legújabb Hummer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76a7ec7-4d3f-4eb2-b0ab-77075c2b4d6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Negyedházzal, de lehet nézők előtt Európa-bajnoki meccseket tartani Romániában – jelentették be.","shortLead":"Negyedházzal, de lehet nézők előtt Európa-bajnoki meccseket tartani Romániában – jelentették be.","id":"20210406_eb_bukarest_romania_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e76a7ec7-4d3f-4eb2-b0ab-77075c2b4d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc26555-b1c9-4b98-98d6-277af130e4a8","keywords":null,"link":"/sport/20210406_eb_bukarest_romania_koronavirus","timestamp":"2021. április. 06. 10:42","title":"Beengedik a nézőket az Eb bukaresti meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök akkor a legbőkezűbb, ha gyerekekről vagy egészségügyről van szó.","shortLead":"A köztársasági elnök akkor a legbőkezűbb, ha gyerekekről vagy egészségügyről van szó.","id":"20210405_Ejjeliszekrenybeszerzesre_is_adomanyozott_penzt_Ader_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e291696-4a84-43d4-b7c4-c649881050b4","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Ejjeliszekrenybeszerzesre_is_adomanyozott_penzt_Ader_Janos","timestamp":"2021. április. 05. 15:39","title":"Éjjeliszekrény-beszerzésre is adományozott pénzt Áder János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b0a177-e4a6-4890-97a2-d2706527a1e6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy online tanóráról készült előadás a Szegedi Nemzeti Színházban Töréspont címmel, Tölgyfa Gergely rendezésében.\r

\r

","shortLead":"Egy online tanóráról készült előadás a Szegedi Nemzeti Színházban Töréspont címmel, Tölgyfa Gergely rendezésében.\r

\r

","id":"20210406_Online_tanorarol_keszult_eloadas_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9b0a177-e4a6-4890-97a2-d2706527a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8c80fd-e842-4d71-8d51-03f7fc4ef34f","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Online_tanorarol_keszult_eloadas_Szegeden","timestamp":"2021. április. 06. 08:54","title":"Mennyi dráma fér egy online tanórába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országban szinte mindenütt nagy a szél, néhol hó is eshet.","shortLead":"Az országban szinte mindenütt nagy a szél, néhol hó is eshet.","id":"20210406_szel_omsz_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a13346b-f5c6-409a-bd12-b92ea09260db","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_szel_omsz_idojaras","timestamp":"2021. április. 06. 05:43","title":"Viharos szél miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]