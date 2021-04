Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar sajtó helyzetéről, Mészáros Lőrinc gazdagodásáról, Orbán Viktor megtakarításairól, és arról is beszélt Deutsch Tamás a Telexnek, hogy mit szólna, ha az MTK egy focistája kiállna a szivárványcsaládok mellett.","shortLead":"A magyar sajtó helyzetéről, Mészáros Lőrinc gazdagodásáról, Orbán Viktor megtakarításairól, és arról is beszélt Deutsch...","id":"20210406_Deutsch_Tamas_Orban_vagyon_meszaros_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b40a98f-532c-41fb-aa8a-8ff1950a8210","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_Deutsch_Tamas_Orban_vagyon_meszaros_media","timestamp":"2021. április. 06. 08:04","title":"Deutsch Tamás: Orbán jövedelmének felhasználása teljesen normálisan követhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fab9901-1a93-4a24-800c-799c7c127a02","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Litkai Gergely tollából olyan költemények pattantak ki, hogy mindenki rohanni fog az oltópontokra. Húsvét hétfő alkalmából újra megmutatunk egy részletet a Duma Aktuál januári adásából.","shortLead":"Litkai Gergely tollából olyan költemények pattantak ki, hogy mindenki rohanni fog az oltópontokra. Húsvét hétfő...","id":"20210405_Duma_Aktual_Oltoversek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fab9901-1a93-4a24-800c-799c7c127a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a17d0c-28ef-44c8-8b15-65a5ea8d8ef4","keywords":null,"link":"/360/20210405_Duma_Aktual_Oltoversek","timestamp":"2021. április. 05. 11:00","title":"Szabad-e oltani? Oltóversek a Duma Aktuáltól húsvétra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c81d690-9dd3-4650-9a9b-0ac77300c40e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre többen szenvednek az ételintoleranciától és nemcsak a testi tünetek miatt. Speciális ételeket kell beszerezniük, amelyek drágábbak az átlagosnál. És bár az érintetteknek adókedvezmény jár, ezt sokan nem veszik igénybe, mert senki nem tájékoztatja őket a lehetőségéről. ","shortLead":"Egyre többen szenvednek az ételintoleranciától és nemcsak a testi tünetek miatt. Speciális ételeket kell beszerezniük...","id":"202113_nepszeru_mentesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c81d690-9dd3-4650-9a9b-0ac77300c40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c989939f-3e95-4171-873c-36480a1f0132","keywords":null,"link":"/360/202113_nepszeru_mentesek","timestamp":"2021. április. 05. 13:30","title":"Kevesebb adót kell fizetniük a glutén- és laktózérzékenyeknek, de sokan nem tudják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f75262-0cff-469c-be21-dde7a6aa0ec2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség eljárást indított az állítások miatt.","shortLead":"Az ügyészség eljárást indított az állítások miatt.","id":"20210405_Viccnek_szanta_a_forras_azt_a_vadat_hogy_miniszterek_vesznek_reszt_titkos_luxusvacsorakon_Parizsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16f75262-0cff-469c-be21-dde7a6aa0ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c18748c-ea45-49d6-aeb4-8fd265d2bcfd","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Viccnek_szanta_a_forras_azt_a_vadat_hogy_miniszterek_vesznek_reszt_titkos_luxusvacsorakon_Parizsban","timestamp":"2021. április. 05. 13:28","title":"Viccnek szánta a forrás azt, hogy miniszterek vesznek részt titkos luxusvacsorákon Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e092aea8-6fe0-4303-98bb-c0aeaf9d01d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még ebben a hónapban bemutatják a két elektromos újdonságot.","shortLead":"Még ebben a hónapban bemutatják a két elektromos újdonságot.","id":"20210404_Hamarosan_itt_az_Audi_Q4_etron_es_a_sportosabb_valtozat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e092aea8-6fe0-4303-98bb-c0aeaf9d01d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bafdce-8dbc-489a-b17c-8cb77b95f9f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210404_Hamarosan_itt_az_Audi_Q4_etron_es_a_sportosabb_valtozat_is","timestamp":"2021. április. 05. 09:41","title":"Hamarosan itt az Audi Q4 e-tron és a sportosabb változata is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc80e38-10ec-4558-9865-14577bc63640","c_author":"Joó Hajnalka - Oroszi Babett","category":"360","description":"Százezer forintot fizetett az infografikák darabjáért egy NER-közeli vállalkozásnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – derült ki a szerződésből, amelyet az MKIK költéseiről írt februári cikkünk után kaptunk meg a Parragh László vezette szervezettől. Az országos központ után megnéztük a területi iparkamarák költéseit is, ahol szintén akadtak nagyvonalúságra utaló tételek, és még Rogán Antal apósának üzlettársa is felbukkant. ","shortLead":"Százezer forintot fizetett az infografikák darabjáért egy NER-közeli vállalkozásnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara...","id":"20210406_Teruleti_iparkamarak_koltesei_szerzodesei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cc80e38-10ec-4558-9865-14577bc63640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1992cb1d-fbd8-4412-bbe0-03ff52fd2ea9","keywords":null,"link":"/360/20210406_Teruleti_iparkamarak_koltesei_szerzodesei","timestamp":"2021. április. 06. 13:00","title":"Kávézó 41 millióért, elnökségi ülés Franciaországban – a területi iparkamarák költései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a szokásosnál hűvösebb időjárás.","shortLead":"Folytatódik a szokásosnál hűvösebb időjárás.","id":"20210407_zivatarok_hozaporok_figyelmeztetes_meteorologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37c1e2a-22e5-4c00-ac57-a4662966f38a","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_zivatarok_hozaporok_figyelmeztetes_meteorologia","timestamp":"2021. április. 07. 05:40","title":"Zivatarokra, hózáporokra figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Más tempóban reagálnak a bejelentett nyitásra a boltok.","shortLead":"Más tempóban reagálnak a bejelentett nyitásra a boltok.","id":"20210406_nyitas_ikea_mobelix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3525287d-2035-44db-a0ab-548ae7b03f01","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_nyitas_ikea_mobelix","timestamp":"2021. április. 06. 20:12","title":"Az IKEA még nem nyit, a Möbelix szerdától már várja a vevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]