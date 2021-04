Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a91383e-22f7-4f6e-bcb4-c0b56bf2c4cb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan gyűjtött népdalokat Kodály Zoltán a századfordulón? És miért került emiatt majdnem börtönbe? Rövid kitérő után Nagyszombaton folytatódik a legendás zeneszerző életét végigkövető ifjú művészek utazása, ahol már azt vizsgálják, hogyan hatott Kodályra az egyházi zene. A mi Kodályunk, második rész. ","shortLead":"Hogyan gyűjtött népdalokat Kodály Zoltán a századfordulón? És miért került emiatt majdnem börtönbe? Rövid kitérő után...","id":"20210406_Doku360_A_mi_Kodalyunk_masodik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a91383e-22f7-4f6e-bcb4-c0b56bf2c4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd5a79b-913a-49f1-92dd-d211edae6c44","keywords":null,"link":"/360/20210406_Doku360_A_mi_Kodalyunk_masodik_resz","timestamp":"2021. április. 06. 19:00","title":"Doku360: A legszegényebbek kapták a legszebb dalokat és ideadták kéretlenül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbc1920-11fb-4699-9f56-d55cdcc40e8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20210406_korhaz_korterem_tuz_gondatlansag_emberoles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbc1920-11fb-4699-9f56-d55cdcc40e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbfde93-4d75-4d78-adb7-c27d1800d957","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_korhaz_korterem_tuz_gondatlansag_emberoles","timestamp":"2021. április. 06. 12:13","title":"Halálos áldozata is van a hajnali budapesti kórháztűznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554dea49-9117-4203-a682-abb3dbf94aa2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit színész 54 éves volt. Agytumor következtében hunyt el.","shortLead":"A brit színész 54 éves volt. Agytumor következtében hunyt el.","id":"20210406_paul_ritter_agytumor_szinesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=554dea49-9117-4203-a682-abb3dbf94aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6641b34c-5d4b-4a81-bb41-f4870cf27ed3","keywords":null,"link":"/kultura/20210406_paul_ritter_agytumor_szinesz","timestamp":"2021. április. 06. 16:31","title":"Elhunyt Paul Ritter, a Harry Potter és a Csernobil színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc80e38-10ec-4558-9865-14577bc63640","c_author":"Joó Hajnalka - Oroszi Babett","category":"360","description":"Százezer forintot fizetett az infografikák darabjáért egy NER-közeli vállalkozásnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – derült ki a szerződésből, amelyet az MKIK költéseiről írt februári cikkünk után kaptunk meg a Parragh László vezette szervezettől. Az országos központ után megnéztük a területi iparkamarák költéseit is, ahol szintén akadtak nagyvonalúságra utaló tételek, és még Rogán Antal apósának üzlettársa is felbukkant. ","shortLead":"Százezer forintot fizetett az infografikák darabjáért egy NER-közeli vállalkozásnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara...","id":"20210406_Teruleti_iparkamarak_koltesei_szerzodesei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cc80e38-10ec-4558-9865-14577bc63640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1992cb1d-fbd8-4412-bbe0-03ff52fd2ea9","keywords":null,"link":"/360/20210406_Teruleti_iparkamarak_koltesei_szerzodesei","timestamp":"2021. április. 06. 13:00","title":"Kávézó 41 millióért, elnökségi ülés Franciaországban – a területi iparkamarák költései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ügyvédje szerint az orosz ellenzéki politikus, aki a múlt héten kezdett éhségsztrájkba, igen rosszul van. ","shortLead":"Ügyvédje szerint az orosz ellenzéki politikus, aki a múlt héten kezdett éhségsztrájkba, igen rosszul van. ","id":"20210406_alekszej_navalnij_borton_laz_kohoges_tbc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9859d22a-c4a7-4ca6-971a-95630f6e8cb7","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_alekszej_navalnij_borton_laz_kohoges_tbc","timestamp":"2021. április. 06. 13:24","title":"Láz és köhögés gyötri a börtönben Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Legkésőbb szerda délelőtt meglesz a 2,5 millió beoltott Magyarországon.","shortLead":"Legkésőbb szerda délelőtt meglesz a 2,5 millió beoltott Magyarországon.","id":"20210405_Akar_mar_szerdan_nyitas_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42e75b4-d728-4d71-8874-19f051028dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Akar_mar_szerdan_nyitas_lehet","timestamp":"2021. április. 05. 17:37","title":"Akár már szerdán nyitás lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfb8298-bed8-4048-96e0-6dd2a383509c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az élelmiszer-termelők és -forgalmazók az utóbbi években egyre többet tesznek az iparág fenntarthatóvá tételéért, ám még sok a tennivaló: a megtermelt élelmiszer egyharmada kárba vész.","shortLead":"Az élelmiszer-termelők és -forgalmazók az utóbbi években egyre többet tesznek az iparág fenntarthatóvá tételéért, ám...","id":"202113__fenntarthato_elelmiszer__pazarlas__rovidebb_ellatasi_lancok__felig_teli_pohar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bfb8298-bed8-4048-96e0-6dd2a383509c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b286b109-a734-480a-b748-06c9f867bb9c","keywords":null,"link":"/360/202113__fenntarthato_elelmiszer__pazarlas__rovidebb_ellatasi_lancok__felig_teli_pohar","timestamp":"2021. április. 06. 15:00","title":"A vásárlók kezében van a megoldás az ipari méretű élelmiszer-pazarlásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április 12-től nyitnak, ehhez szükséges a tömeges és folyamatos tesztelés.","shortLead":"Április 12-től nyitnak, ehhez szükséges a tömeges és folyamatos tesztelés.","id":"20210405_Mindenkinek_heti_ket_Covidteszt_jar_Angliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a5e717-c9d4-4d0a-b18c-9e642962ec89","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Mindenkinek_heti_ket_Covidteszt_jar_Angliaban","timestamp":"2021. április. 05. 08:36","title":"Mindenkinek heti két Covid-teszt jár Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]