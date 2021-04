Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fff3bb11-abaf-49e2-b48a-b9fc1b123baf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 80-as évek végén készült szupersportkocsival eddig kevesebb, mint 20 ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"A 80-as évek végén készült szupersportkocsival eddig kevesebb, mint 20 ezer kilométert tettek meg.","id":"20210405_32_eves_de_alig_hasznalt_ferrari_f40_varja_uj_gazdajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fff3bb11-abaf-49e2-b48a-b9fc1b123baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b15b7c-61d3-4b1b-8a64-fb2bd5d7f492","keywords":null,"link":"/cegauto/20210405_32_eves_de_alig_hasznalt_ferrari_f40_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2021. április. 05. 06:41","title":"32 éves, de alig használt Ferrari F40 várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab648be6-830c-4086-bd57-9ba91ca092c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kikiáltási árát nézve is több tízmillió forintot ér az a Leica márkájú kamera, amely júniusban kerül kalapács alá. Az eszköz a volt Apple-tervező, Jony Ive keze nyomát viseli.","shortLead":"A kikiáltási árát nézve is több tízmillió forintot ér az a Leica márkájú kamera, amely júniusban kerül kalapács alá...","id":"20210405_licit_arveres_kamera_leica_jony_ive","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab648be6-830c-4086-bd57-9ba91ca092c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d68934-ab78-4f5e-ab46-69df83db76eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_licit_arveres_kamera_leica_jony_ive","timestamp":"2021. április. 05. 16:03","title":"Különleges licit kezdődik: elárverezik a kamerát, amelyen Jony Ive is dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f75262-0cff-469c-be21-dde7a6aa0ec2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség eljárást indított az állítások miatt.","shortLead":"Az ügyészség eljárást indított az állítások miatt.","id":"20210405_Viccnek_szanta_a_forras_azt_a_vadat_hogy_miniszterek_vesznek_reszt_titkos_luxusvacsorakon_Parizsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16f75262-0cff-469c-be21-dde7a6aa0ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c18748c-ea45-49d6-aeb4-8fd265d2bcfd","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Viccnek_szanta_a_forras_azt_a_vadat_hogy_miniszterek_vesznek_reszt_titkos_luxusvacsorakon_Parizsban","timestamp":"2021. április. 05. 13:28","title":"Viccnek szánta a forrás azt, hogy miniszterek vesznek részt titkos luxusvacsorákon Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub arra hivatkozva küldte el Dárdai Pál vezetőedző munkatársát, hogy a lapnak tett nyilatkozata nem felelt meg az általuk vallott értékeknek.","shortLead":"A klub arra hivatkozva küldte el Dárdai Pál vezetőedző munkatársát, hogy a lapnak tett nyilatkozata nem felelt meg...","id":"20210406_petry_zsolt_elbocsatas_hertha_bsc_magyar_nemzet_gulacsi_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031a0ec1-28bc-4ba9-93ce-5fb8241d05e6","keywords":null,"link":"/sport/20210406_petry_zsolt_elbocsatas_hertha_bsc_magyar_nemzet_gulacsi_peter","timestamp":"2021. április. 06. 13:59","title":"Megvált Petry Zsolttól a Hertha BSC a Magyar Nemzetben megjelent interjúja után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3e70c8-6314-47a0-9d6a-ca6e543a3ae1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Qatar Airways Dohába tartó gépén mindenki, még a személyzet is be volt oltva.","shortLead":"A Qatar Airways Dohába tartó gépén mindenki, még a személyzet is be volt oltva.","id":"20210406_qatar_airways_repulogep_jarat_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe3e70c8-6314-47a0-9d6a-ca6e543a3ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13ae743-07b0-4734-b1c6-ba4c3a3ceb3a","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_qatar_airways_repulogep_jarat_oltas","timestamp":"2021. április. 06. 18:42","title":"Felszállt a világ első teljesen átoltott légijárata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5d1eba-9def-4cd7-aadf-29e5b6072b39","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A kormányzati káosz megszűnt ugyan, de ami helyette lett, az közel sem stabilitás.","shortLead":"A kormányzati káosz megszűnt ugyan, de ami helyette lett, az közel sem stabilitás.","id":"20210406_Szeretettel_Pozsonybol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e5d1eba-9def-4cd7-aadf-29e5b6072b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00253198-8c19-4400-93d0-a55fab6dfda6","keywords":null,"link":"/360/20210406_Szeretettel_Pozsonybol","timestamp":"2021. április. 06. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Se veled, se nélküled állapotban startol az új szlovák kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országban szinte mindenütt nagy a szél, néhol hó is eshet.","shortLead":"Az országban szinte mindenütt nagy a szél, néhol hó is eshet.","id":"20210406_szel_omsz_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a13346b-f5c6-409a-bd12-b92ea09260db","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_szel_omsz_idojaras","timestamp":"2021. április. 06. 05:43","title":"Viharos szél miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az operatív törzs véleményét várja a miniszterelnök a fiatalok oltásáról, és Magyarországon már most van olyan engedélyezett vakcina, amivel lehet a 16 év felettieket is oltani. Kevesebb mint 200 ezer emberről van szó, viszont a középiskolák és így az egész társadalom védelméhez talán hozzájárulhatna egy ilyen lépés – feltéve, ha elegen regisztrálnak.","shortLead":"Az operatív törzs véleményét várja a miniszterelnök a fiatalok oltásáról, és Magyarországon már most van olyan...","id":"20210406_16_evesek_oltasa_koronavirus_vakcina_pfizer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbecac81-9350-4817-9019-a53762ce35e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_16_evesek_oltasa_koronavirus_vakcina_pfizer","timestamp":"2021. április. 06. 16:21","title":"Nem tabu a 16 évesek oltása, csak vakcina kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]