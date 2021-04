Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kavecsánszki Ádámot, az alapítvány 28 éves eddigi főigazgatóját választotta a januárban lemondott Balog Zoltán utódául a Fidesz pártalapítványa – tudta meg a hvg.hu. ","shortLead":"Kavecsánszki Ádámot, az alapítvány 28 éves eddigi főigazgatóját választotta a januárban lemondott Balog Zoltán utódául...","id":"20210407_Megvan_a_Fidesz_partalapitvanyanak_uj_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08224c7-f177-42ec-b531-9d4d312efe07","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Megvan_a_Fidesz_partalapitvanyanak_uj_elnoke","timestamp":"2021. április. 07. 16:41","title":"Megtalálták Balog Zoltán utódát: 28 éves a Fidesz pártalapítványának új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új KRESZ-módosítás többek között az elektromos rollerek és kerékpárok megjelenésére is reagálna.","shortLead":"Az új KRESZ-módosítás többek között az elektromos rollerek és kerékpárok megjelenésére is reagálna.","id":"20210407_Megszunhet_a_kerekparut_kotelezo_hasznalata_a_bicikliseknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de587c5-111a-43b8-b44b-4b7db2c53a23","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Megszunhet_a_kerekparut_kotelezo_hasznalata_a_bicikliseknek","timestamp":"2021. április. 07. 07:27","title":"Megszűnhet a kerékpárút kötelező használata a bicikliseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Márciusra a 80 évesnél idősebbek, illetve az egészségügyben dolgozók a 80 százalékát akarták beoltani a koronavírus ellen. Nem sikerült.","shortLead":"Márciusra a 80 évesnél idősebbek, illetve az egészségügyben dolgozók a 80 százalékát akarták beoltani a koronavírus...","id":"20210406_oltas_europai_unio_idosek_egeszsegugyi_dolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f33f446-7217-4dc9-93e6-ca2fcf67ad05","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_oltas_europai_unio_idosek_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2021. április. 06. 21:02","title":"Az idősek és az egészségügyisek oltásában is elmaradt az EU a várakozásoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei szerint az USA-ban ma már elég beoltott van ahhoz, hogy a kontinensen belüli utazgatás bizonyos feltételek mellett, de újraindulhasson.","shortLead":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei szerint az USA-ban ma már elég beoltott van ahhoz, hogy a kontinensen...","id":"20210407_cdc_vakcina_oltas_utazas_karanten_covid_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4d3948-5747-49d2-8e36-29742a727244","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_cdc_vakcina_oltas_utazas_karanten_covid_teszt","timestamp":"2021. április. 07. 12:03","title":"Már majdnem a régi normális világ tér vissza az oltásukat felvett amerikaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az első meccs után az idegenbeli visszavágón is öt góllal kapott ki a Szeged a Kieltől.","shortLead":"Az első meccs után az idegenbeli visszavágón is öt góllal kapott ki a Szeged a Kieltől.","id":"20210407_Kettos_vereseggel_esett_ki_a_Szeged_a_ferfi_kezilabda_BLbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a58af4-9b10-478d-a6e1-580ae95f9713","keywords":null,"link":"/sport/20210407_Kettos_vereseggel_esett_ki_a_Szeged_a_ferfi_kezilabda_BLbol","timestamp":"2021. április. 07. 20:53","title":"Kettős vereséggel esett ki a Szeged a férfi kézilabda BL-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint fontos mérföldkőhöz érkeztünk.","shortLead":"A miniszterelnök szerint fontos mérföldkőhöz érkeztünk.","id":"20210406_orban_viktor_oltas_nyitas_uzletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a108023-1306-457e-8418-55c389e7df02","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_orban_viktor_oltas_nyitas_uzletek","timestamp":"2021. április. 06. 17:17","title":"Orbán: Megvan a 2,5 millió beoltott, szerdától nyithatnak az üzletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36678e12-6149-4d4d-8b78-dba85b9fe6ac","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Rájöttek, hogy a kinevezettnek nincs közigazgatási gyakorlata, ezért beírták, hogy a pénzügyi is jó.\r

\r

","shortLead":"Rájöttek, hogy a kinevezettnek nincs közigazgatási gyakorlata, ezért beírták, hogy a pénzügyi is jó.\r

\r

","id":"20210407_Rendelet_modositas_Kincstar_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36678e12-6149-4d4d-8b78-dba85b9fe6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f8e359-17a8-4231-a5f9-eae4c4bc2d04","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Rendelet_modositas_Kincstar_elnok","timestamp":"2021. április. 07. 09:35","title":"Rendeletet módosítottak az államkincstár új elnöke kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy vélik, a mostani Színház-és Filmművészeti Egyetem már nem az, amelyiknek tagsági kérelmét annak idején elfogadták. ","shortLead":"Úgy vélik, a mostani Színház-és Filmművészeti Egyetem már nem az, amelyiknek tagsági kérelmét annak idején elfogadták. ","id":"20210407_SZFE_Europai_Szinhazi_Iskolak_es_Akademiak_Unioja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1633a87-fac3-4656-9510-13cf0419568b","keywords":null,"link":"/elet/20210407_SZFE_Europai_Szinhazi_Iskolak_es_Akademiak_Unioja","timestamp":"2021. április. 07. 13:52","title":"Kirakják az SZFE-t az Európai Színházi Iskolák és Akadémiák Uniójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]