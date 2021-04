Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b539c6bf-72a9-4a72-93fd-7d9433290796","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportos 3 hengeres turbómotorral szerelt apróság igen gyorsan körbeért a Zöld Pokolban. ","shortLead":"A szupersportos 3 hengeres turbómotorral szerelt apróság igen gyorsan körbeért a Zöld Pokolban. ","id":"20210408_kicsi_a_bors_de_eros_a_toyota_gr_yaris_a_nordschleifen_is_bizonyitott__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b539c6bf-72a9-4a72-93fd-7d9433290796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3b95eb-d0e9-4eba-9de2-c5f81ceb0049","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_kicsi_a_bors_de_eros_a_toyota_gr_yaris_a_nordschleifen_is_bizonyitott__video","timestamp":"2021. április. 08. 07:59","title":"Kicsi a bors, de erős: a Toyota GR Yaris a Nordschleifén is bizonyított – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma csütörtökre 256 044-re emelkedett. ","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma csütörtökre 256 044-re emelkedett. ","id":"20210408_koronavirus_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab674aa-7109-4d80-86e7-92f949952782","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_koronavirus_szamok","timestamp":"2021. április. 08. 09:26","title":"272 koronavírusos beteg hunyt el, 4814 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b4ac8c-57f5-4069-98fb-c17242143b1d","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"Hova álljon a liberális ember, amikor a szerződések tiszta és átlátható, a piacgazdaság működéséhez elengedhetetlen minősége kerül szembe a véleményszabadság gyakorlásával, ráadásul még az idegenellenesség is képben van?","shortLead":"Hova álljon a liberális ember, amikor a szerződések tiszta és átlátható, a piacgazdaság működéséhez elengedhetetlen...","id":"20210408_Sportolok_es_a_normak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83b4ac8c-57f5-4069-98fb-c17242143b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2799f2ac-8e28-4fca-848f-6622e3c59cda","keywords":null,"link":"/360/20210408_Sportolok_es_a_normak","timestamp":"2021. április. 08. 12:00","title":"Horn Gábor: Sportolók és a normák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1441f072-f904-448e-ad92-deb415d54d48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig 1800 forintért lehet bérelni naponta.","shortLead":"Alig 1800 forintért lehet bérelni naponta.","id":"20210407_Napi_ot_euroert_kinalja_a_Dacia_elektromos_autojat_egy_francia_hipermarket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1441f072-f904-448e-ad92-deb415d54d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7038c2-78ba-4db1-bbff-03701638f430","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Napi_ot_euroert_kinalja_a_Dacia_elektromos_autojat_egy_francia_hipermarket","timestamp":"2021. április. 07. 10:45","title":"Napi öt euróért kínálja a Dacia elektromos autóját egy francia hipermarket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy újabb uniós pénzügyi terv kötött ki a német alkotmánybíróságon.","shortLead":"Egy újabb uniós pénzügyi terv kötött ki a német alkotmánybíróságon.","id":"20210406_A_nemeteken_bukhat_el_a_750_milliard_euros_unios_mentocsomag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c3ec04-03ba-4bb4-b654-382277818efb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210406_A_nemeteken_bukhat_el_a_750_milliard_euros_unios_mentocsomag","timestamp":"2021. április. 06. 17:28","title":"A németeken bukhat el a 750 milliárd eurós uniós mentőcsomag?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életmódunk, még ha maszkkal is, de akár már május végével, június végével visszatérhet a normalitáshoz - mondta a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely, aki szerint túljutottunk a harmadik hullám csúcsán. A kormány akár napok múlva dönthet a lazítás következő lépéseiről, az viszont már most biztos, hogy futballmeccseket csak védettségi igazolvánnyal lehet majd látogatni. Az április 19-ei nyitás miatt aggódó pedagógusokat arra kérte, legyenek figyelemmel a szülőkre és a diákokra is. \r

\r

","shortLead":"Életmódunk, még ha maszkkal is, de akár már május végével, június végével visszatérhet a normalitáshoz - mondta...","id":"20210408_kormanyinfo_gulyas_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee015a0-c0cd-41b3-aa36-52479684cb9b","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_kormanyinfo_gulyas_gergely","timestamp":"2021. április. 08. 10:57","title":"Gulyás: 3 millió beoltott után döntenek az újraindítás következő lépéseiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c781c7-f56b-457e-bf5f-5f8dfd370818","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„Európa nem fogja fel teljesen, mekkora veszélyt jelent számára Belarusz, pedig nem csupán arról van szó, hogy egy nép szenved: a földrész stabilitása forog kockán. Polgárháború kezdődhet, kivándorlási hullám indulhat be. Hiszen az ország a kommunizmus utolsó bástyája. És ha győz a jelenlegi rendszer, az csak megerősíti a nacionalista mozgalmakat, illetve tekintélyuralmi kormányokat – Oroszországban, Lengyelországban, Magyarországon.” Erre figyelmeztet Szvetlana Alekszijevics a Süddeutsche Zeitungnak adott interjúban.","shortLead":"„Európa nem fogja fel teljesen, mekkora veszélyt jelent számára Belarusz, pedig nem csupán arról van szó, hogy egy nép...","id":"20210408_Szvetlana_Alekszijevics_Belaruszban_polgarhaboru_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7c781c7-f56b-457e-bf5f-5f8dfd370818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04d5cd0-2365-4715-827f-911afd6154b3","keywords":null,"link":"/360/20210408_Szvetlana_Alekszijevics_Belaruszban_polgarhaboru_lehet","timestamp":"2021. április. 08. 07:43","title":"Szvetlana Alekszijevics: Belaruszban polgárháború lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter védelmébe vette a Hertha focicsapatától kirúgott kapusedzőt.","shortLead":"A kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter védelmébe vette a Hertha focicsapatától kirúgott kapusedzőt.","id":"20210408_gulyas_gergely_petry_zsolt_hertha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b9f119-6d9c-425f-9c82-fa0fd50aca85","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_gulyas_gergely_petry_zsolt_hertha","timestamp":"2021. április. 08. 13:26","title":"Gulyás: Petry álláspontja a migrációról visszafogott, európai, kulturált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]