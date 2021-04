Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kavecsánszki Ádámot, az alapítvány 28 éves eddigi főigazgatóját választotta a januárban lemondott Balog Zoltán utódául a Fidesz pártalapítványa – tudta meg a hvg.hu. ","shortLead":"Kavecsánszki Ádámot, az alapítvány 28 éves eddigi főigazgatóját választotta a januárban lemondott Balog Zoltán utódául...","id":"20210407_Megvan_a_Fidesz_partalapitvanyanak_uj_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08224c7-f177-42ec-b531-9d4d312efe07","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Megvan_a_Fidesz_partalapitvanyanak_uj_elnoke","timestamp":"2021. április. 07. 16:41","title":"Megtalálták Balog Zoltán utódát: 28 éves a Fidesz pártalapítványának új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"415d0d7e-ef42-43c5-b739-ca2609c8a1d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milyen személynek minősül az iskolaőr? Mit jelölhetnek be a SharePoint intézkedések menüpontjában? Teszteltették az iskolaőröket az I. Szakmai Kvízversenyen. ","shortLead":"Milyen személynek minősül az iskolaőr? Mit jelölhetnek be a SharePoint intézkedések menüpontjában? Teszteltették...","id":"20210407_iskolaor_kviz_verseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=415d0d7e-ef42-43c5-b739-ca2609c8a1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6c793f-92f5-4788-bc99-88588c2de708","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_iskolaor_kviz_verseny","timestamp":"2021. április. 07. 17:59","title":"Hol hordja a jelvényét egy iskolaőr? A borsodi kvízversenyen ez is kiderült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cef330-6f15-47c6-8723-3ffc2b0c6a83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki legalább egyszer járt a Szigeten, az már látott bulizó holland fiatalokat. Most viszont nemcsak a fesztivál, hanem bármilyen koncert vagy parti csak a képzeletünkben létezhet. Egy holland kisvárosban mégis megvalósult ez az utópia – igaz, csak egy társadalmi kísérlet erejéig. Nincs maszk, nincs távolságtartás: a hollandok úgy táncolnak, mintha a korona már a múlté lenne. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Aki legalább egyszer járt a Szigeten, az már látott bulizó holland fiatalokat. Most viszont nemcsak a fesztivál, hanem...","id":"20210406_kiserleti_buli_koronavirus_Hollandia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5cef330-6f15-47c6-8723-3ffc2b0c6a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0750cf35-b467-4055-911d-693bd9dd6fc0","keywords":null,"link":"/elet/20210406_kiserleti_buli_koronavirus_Hollandia","timestamp":"2021. április. 06. 10:51","title":"Társadalmi kísérlet Hollandiában: úgy buliztak, mintha nem lenne koronavírus – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ausztria májusig vár a nyitással, újabb nyilatkozat a Hertha kapusedzőjének ügyében, hózáporok is lehetnek ma. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Ausztria májusig vár a nyitással, újabb nyilatkozat a Hertha kapusedzőjének ügyében, hózáporok is lehetnek ma...","id":"20210407_Radar360_Nyithatnak_a_boltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857edf64-83cf-4948-8979-0136367eadd8","keywords":null,"link":"/360/20210407_Radar360_Nyithatnak_a_boltok","timestamp":"2021. április. 07. 08:00","title":"Radar360: Indul a nyitás, de még nem minden bolt él vele ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemrég egy szakkommentátori állásból a véleményéért elküldött focimenedzser szomorúnak nevezte, hogy bárki elveszítheti állását a véleményéért.","shortLead":"A nemrég egy szakkommentátori állásból a véleményéért elküldött focimenedzser szomorúnak nevezte, hogy bárki...","id":"20210406_petry_zsolt_kirugasa_reagalt_hrutka_janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675b3995-bb52-4758-87a2-1103142c76d6","keywords":null,"link":"/elet/20210406_petry_zsolt_kirugasa_reagalt_hrutka_janos","timestamp":"2021. április. 06. 19:42","title":"Hrutka János Petry Zsolt kirúgásáról: Szomorú, hogy minden és mindenki csak eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d0d33e-df4a-4b5b-8dc4-be1373861ec6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK szerint a transzparencia is a járvány elleni küzdelmet szolgálja.","shortLead":"A MOK szerint a transzparencia is a járvány elleni küzdelmet szolgálja.","id":"20210406_mok_magyar_orvosi_kamara_ujsagiro_media_korhazak_jarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83d0d33e-df4a-4b5b-8dc4-be1373861ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519362e2-05cd-442b-a5be-af3eadecbb2b","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_mok_magyar_orvosi_kamara_ujsagiro_media_korhazak_jarvany_koronavirus","timestamp":"2021. április. 06. 13:52","title":"Az orvoskamara több pontban magyarázza, miért lenne fontos, hogy a kormánytól független újságírók bemehessenek a kórházakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6836160f-733c-406e-ab3b-7d78a8616f39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy újfajta folyadékhűtési móddal kísérletezik, amivel hatékonyabbá válhat a szerverek működése.","shortLead":"A Microsoft egy újfajta folyadékhűtési móddal kísérletezik, amivel hatékonyabbá válhat a szerverek működése.","id":"20210407_microsoft_szerver_folyadekhutes_adatkozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6836160f-733c-406e-ab3b-7d78a8616f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37475131-3123-4d8e-b9f1-de011ef0c894","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_microsoft_szerver_folyadekhutes_adatkozpont","timestamp":"2021. április. 07. 19:03","title":"Speciális folyadékba tette szervereit a Microsoft, és ez igen jó ötletnek bizonyult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb8130-2b81-4ea6-b325-b8a4d30922f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenegy ukrán nőt tartóztattak le, mert meztelen fotókat készítettek egy erkélyen a dubaji kikötőben.","shortLead":"Tizenegy ukrán nőt tartóztattak le, mert meztelen fotókat készítettek egy erkélyen a dubaji kikötőben.","id":"20210406_Letartoztatas_lett_a_meztelen_pozolas_vege_Dubajban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56cb8130-2b81-4ea6-b325-b8a4d30922f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2255e79-21e4-4814-8da0-eb8e8d8b00cf","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Letartoztatas_lett_a_meztelen_pozolas_vege_Dubajban","timestamp":"2021. április. 06. 09:19","title":"Letartóztatás lett a meztelen pózolás vége Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]