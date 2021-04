Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03ca7845-5dce-4c2c-9597-60cfd717ffdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok szóbelizhetnek, akik nem érték el a 25 százalékot az írásbeli érettségin. ","shortLead":"Azok szóbelizhetnek, akik nem érték el a 25 százalékot az írásbeli érettségin. ","id":"20210409_Maruzsa_szobeli_gyakorlati_erettsegi_vizsgak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03ca7845-5dce-4c2c-9597-60cfd717ffdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4dbacd7-ee47-4aae-ae47-549ede05f5a5","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_Maruzsa_szobeli_gyakorlati_erettsegi_vizsgak","timestamp":"2021. április. 09. 11:57","title":"Maruzsa: Ha nagyon rosszul sikerül az írásbeli érettségi, lehet javítani szóbelin ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5133a08d-bb17-40eb-91a8-aa5d32ce94bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baba halálához az országos tiszti főorvos szerint a Meningococcus okozta vérmérgezés vezetett. Magyarországon továbbra is alkalmazzák az AstraZeneca oltását. Ez volt az operatív törzs csütörtöki tájékoztatója.","shortLead":"A baba halálához az országos tiszti főorvos szerint a Meningococcus okozta vérmérgezés vezetett. Magyarországon...","id":"20210408_muller_cecilia_operativ_torzs_csecsemo_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5133a08d-bb17-40eb-91a8-aa5d32ce94bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab22c19f-5097-4d2f-a92b-4a57b2bf4734","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_muller_cecilia_operativ_torzs_csecsemo_koronavirus","timestamp":"2021. április. 08. 13:50","title":"Müller Cecília: Elhunyt egy nyolc hónapos koronavírusos csecsemő, de nem a fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3cdff3-4d6e-493f-9720-8e0d382e3d72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem indulnak majd olyan helyeken, ahol már megvan a fideszes jelölt legesélyesebb kihívója.","shortLead":"Nem indulnak majd olyan helyeken, ahol már megvan a fideszes jelölt legesélyesebb kihívója.","id":"20210409_toth_bertalan_mszp_parbeszed_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf3cdff3-4d6e-493f-9720-8e0d382e3d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd89e765-2432-4366-bca3-f9671a6e15b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_toth_bertalan_mszp_parbeszed_elovalasztas","timestamp":"2021. április. 09. 20:48","title":"Hatvan-hetven választókerületben lesz MSZP-s jelölt az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c2bf87-15f9-4e06-9b90-049693ef3f5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a Facebook lemásolná a Clubhouse nevű alkalmazást, a cég azonban most először adott ki hivatalos tájékoztatást a készülő új szolgáltatásáról.","shortLead":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a Facebook lemásolná a Clubhouse nevű alkalmazást, a cég azonban most először...","id":"20210408_facebook_hotline_clubhouse_beszelgetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59c2bf87-15f9-4e06-9b90-049693ef3f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e3549c-1232-419f-a552-6068f5047db6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_facebook_hotline_clubhouse_beszelgetes","timestamp":"2021. április. 08. 18:03","title":"Új szolgáltatást tesztel a Facebook, a Hotline lesz az új Clubhouse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a csoport 2019 óta fosztogatja a ceglédi és albertirsai vasútállomáson, valamint a ferencvárosi pályaudvaron várakozó tehervagonokat.","shortLead":"A gyanú szerint a csoport 2019 óta fosztogatja a ceglédi és albertirsai vasútállomáson, valamint a ferencvárosi...","id":"20210408_tehervagon_tehervonat_vasutallomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3d4413-236e-4993-a5ab-5f3f5ea1adec","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_tehervagon_tehervonat_vasutallomas","timestamp":"2021. április. 08. 08:07","title":"Újabb két embert gyűjtöttek be a tehervonatokat dézsmáló banda tagjai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szén-dioxid a hőmérséklet emelkedését és a klímaválságot leginkább előmozdító üvegházhatású gáz.","shortLead":"A szén-dioxid a hőmérséklet emelkedését és a klímaválságot leginkább előmozdító üvegházhatású gáz.","id":"20210408_jarvany_szen_dioxid_koncentracio_legkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd74e55-6d65-4953-bdb8-5d29b9eaa983","keywords":null,"link":"/zhvg/20210408_jarvany_szen_dioxid_koncentracio_legkor","timestamp":"2021. április. 08. 15:39","title":"A járvány ellenére is rekordmagas a szén-dioxid légköri koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94b5d72-0202-40c3-95d5-d4d348ccd433","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsősorban vidéken indulnak a Jobbik jelöltjei az ellenzéki előválasztáson.","shortLead":"Elsősorban vidéken indulnak a Jobbik jelöltjei az ellenzéki előválasztáson.","id":"20210409_jobbik_elovalasztas_jakab_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a94b5d72-0202-40c3-95d5-d4d348ccd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9ea48c-53f3-46f9-8847-ff648bbb9747","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_jobbik_elovalasztas_jakab_peter","timestamp":"2021. április. 09. 14:18","title":"Nem indul minden választókerületben a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9afb7cfd-b034-4614-8551-521ae1489baa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo legújabb gamer telefonja sem kerülhette el az egyik legismertebb YouTube-csatorna tortúratesztjét.","shortLead":"A Lenovo legújabb gamer telefonja sem kerülhette el az egyik legismertebb YouTube-csatorna tortúratesztjét.","id":"20210409_Mutatos_a_Lenovo_uj_telefonja_csak_ne_torne_kette_olyan_konnyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9afb7cfd-b034-4614-8551-521ae1489baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0ed66d-f036-4c87-bd6a-926f1ec7f19d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_Mutatos_a_Lenovo_uj_telefonja_csak_ne_torne_kette_olyan_konnyen","timestamp":"2021. április. 09. 08:33","title":"Mutatós a Lenovo új telefonja, csak ne törne ketté olyan könnyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]