[{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban továbbra is a YouTube a legnépszerűbb közösségi platform, de a Facebook felhasználói sokkal elkötelezettebbek.","shortLead":"Az Egyesült Államokban továbbra is a YouTube a legnépszerűbb közösségi platform, de a Facebook felhasználói sokkal...","id":"20210408_youtube_facebook_kozossegi_oldalak_nepszerusege_pew_research_center","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a434f7-d7d9-46ed-a88b-ee2d8d40b0dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_youtube_facebook_kozossegi_oldalak_nepszerusege_pew_research_center","timestamp":"2021. április. 08. 17:10","title":"Ismét lenyomta a YouTube a Facebookot Amerikában, de nem lehet felhőtlen a Google öröme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0da8a2-7120-49c8-bd38-7913a47e7d79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy balassagyarmati gíroszost annyira feldühített, hogy valaki feljelentett egy mentőst, amiért ebédet mert venni, hogy saját ellenakciót indított.","shortLead":"Egy balassagyarmati gíroszost annyira feldühített, hogy valaki feljelentett egy mentőst, amiért ebédet mert venni...","id":"20210407_Felhaborodott_az_ebedelo_mentosok_feljelentesen_ingyen_giroszt_ad_minden_mentosnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f0da8a2-7120-49c8-bd38-7913a47e7d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d37c71-169a-4063-ba79-431b64a43279","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Felhaborodott_az_ebedelo_mentosok_feljelentesen_ingyen_giroszt_ad_minden_mentosnek","timestamp":"2021. április. 07. 13:20","title":"Felháborodott az ebédelő mentősök feljelentésén, ingyengíroszt ad minden mentősnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid közleményt adott ki a SZTE vezetése professzora ügyében, akinek a rasszista kijelentéseit vizsgálja az egyetem. 