[{"available":true,"c_guid":"b52a9d79-6e9f-4452-beeb-3932b973c20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök még októberben esett át a koronavírus-fertőzésen enyhe tünetekkel.","shortLead":"A volt miniszterelnök még októberben esett át a koronavírus-fertőzésen enyhe tünetekkel.","id":"20210410_Medgyessy_szerint_hibazott_a_DK_amikor_a_keleti_vakcinak_ellen_beszelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b52a9d79-6e9f-4452-beeb-3932b973c20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6f6e26-8de6-465b-8f03-b28856dbf975","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_Medgyessy_szerint_hibazott_a_DK_amikor_a_keleti_vakcinak_ellen_beszelt","timestamp":"2021. április. 10. 17:03","title":"Medgyessy szerint hibázott a DK, amikor a keleti vakcinák ellen beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72f10a-c8e4-42ce-a840-46601d22b645","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cseh államfőnek lábfájdalmai vannak, ami nehezíti a járást.","shortLead":"A cseh államfőnek lábfájdalmai vannak, ami nehezíti a járást.","id":"20210411_Toloszekbe_kenyszerul_a_cukorbeteg_Milos_Zeman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb72f10a-c8e4-42ce-a840-46601d22b645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d471239-b6ad-41e0-aaa6-2d7683e2332c","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_Toloszekbe_kenyszerul_a_cukorbeteg_Milos_Zeman","timestamp":"2021. április. 11. 16:10","title":"Tolószékbe kényszerül a cukorbeteg Milos Zeman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee618e41-396a-4cd0-a17b-007f1aaedc13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ittas volt a hajó vezetője, ő is a vízbe esett és utasa is. ","shortLead":"Ittas volt a hajó vezetője, ő is a vízbe esett és utasa is. ","id":"20210411_Vizbe_esett_a_hajorol_es_meghalt_egy_ember_a_RackeveiDunan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee618e41-396a-4cd0-a17b-007f1aaedc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ad6473-45e9-4024-a68d-a86c87adaae1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_Vizbe_esett_a_hajorol_es_meghalt_egy_ember_a_RackeveiDunan","timestamp":"2021. április. 11. 10:15","title":"Vízbe esett a hajóról és meghalt egy ember a Ráckevei-Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd20213-ff9e-4f38-aefa-2b4f92f2be5f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kereklámpás orosz technika a 70-es évek végére repítheti vissza új gazdáját, aki szabad szemmel jól látható összeget hajlandó fizetni az élményért.","shortLead":"A kereklámpás orosz technika a 70-es évek végére repítheti vissza új gazdáját, aki szabad szemmel jól látható összeget...","id":"20210412_elado_szasa_a_42_eves_de_csak_23_ezer_kilometert_futott_budapesti_lada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bd20213-ff9e-4f38-aefa-2b4f92f2be5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce6ed15-03dd-4d6f-90a2-977315d3b34e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_elado_szasa_a_42_eves_de_csak_23_ezer_kilometert_futott_budapesti_lada","timestamp":"2021. április. 12. 06:41","title":"Eladó Szása, a 42 éves, de csak 23 ezer kilométert futott budapesti Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5fc817-d20b-40f9-a0ce-81c28efd1d40","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A PC-k után a mobileszközöket is meghódítaná a világ egyik legnépszerűbb gyűjtögetős kártyajátéka, a Magic: The Gathering. A digitális verzió egyszerre nosztalgia és látványos újdonság, köszönhetően azoknak a technológiai előnyöknek, amit napjaink telefonjai nyújtanak.","shortLead":"A PC-k után a mobileszközöket is meghódítaná a világ egyik legnépszerűbb gyűjtögetős kártyajátéka, a Magic: The...","id":"20210411_magic_the_gathering_arena_kartyajatek_mobilra_ios_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf5fc817-d20b-40f9-a0ce-81c28efd1d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de83d98e-de7e-4d61-b23c-1554bde3d80f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210411_magic_the_gathering_arena_kartyajatek_mobilra_ios_android","timestamp":"2021. április. 11. 17:00","title":"Telefonon is játszható a legendás Magic – majdnem úgy, mint a papírkártyákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különleges embernek nevezte \"kedves papáját\", és elmondta, hogy hálásak azért, amiért olyan sokan osztoznak velük a gyászban.","shortLead":"Különleges embernek nevezte \"kedves papáját\", és elmondta, hogy hálásak azért, amiért olyan sokan osztoznak velük...","id":"20210410_Karoly_herceg_meleg_szavakkal_emlekezett_az_apjara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77dc2be2-ab39-4e74-a3c4-b90e93e789cd","keywords":null,"link":"/elet/20210410_Karoly_herceg_meleg_szavakkal_emlekezett_az_apjara","timestamp":"2021. április. 10. 20:53","title":"Károly herceg meleg szavakkal emlékezett az apjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83abc0fd-869b-487e-8bb9-91e30fba5581","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavaly is növekedett az intermodális fuvarozás volumene, de nem eléggé.","shortLead":"Tavaly is növekedett az intermodális fuvarozás volumene, de nem eléggé.","id":"20210411_kamion_aruforgalom_klimacelok_europai_unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83abc0fd-869b-487e-8bb9-91e30fba5581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a138dbd2-d129-4ee4-bd2c-c4651eb4e17b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_kamion_aruforgalom_klimacelok_europai_unio","timestamp":"2021. április. 11. 08:47","title":"50-100 ezer kamiont kellene leterelni a magyar utakról, hogy teljesíteni tudjuk az EU klímacéljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b453b63d-5c18-4190-a9ad-94c16cd56092","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Miskolcon nőtt fel és a szíve mindig visszahúzta a városba. Most mégis Budapesten politizál, ahol elmondása szerint az ellenzékből is volt, aki vidéki prolinak gondolta. Zsidó származású, de nincs identitástudata. A cigánykérdés vonzotta a Jobbikhoz, miközben tanított roma nemzetiségi iskolában is. HVG-portré a Jobbik miniszterelnök-jelöltjével. ","shortLead":"Miskolcon nőtt fel és a szíve mindig visszahúzta a városba. Most mégis Budapesten politizál, ahol elmondása szerint...","id":"202114_jakab_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b453b63d-5c18-4190-a9ad-94c16cd56092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6873f8-b99d-4020-b490-28ee5da89551","keywords":null,"link":"/360/202114_jakab_peter","timestamp":"2021. április. 10. 11:00","title":"Jakab Péter: Nem volt téma a családban a holokauszt, de a zsidózás zavar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]