[{"available":true,"c_guid":"8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pandémiás időszak legtöbb bevételt hozó mozija lett, maga mögé utasítva Christopher Nolan Tenet című filmjét.","shortLead":"A pandémiás időszak legtöbb bevételt hozó mozija lett, maga mögé utasítva Christopher Nolan Tenet című filmjét.","id":"20210410_A_Godzilla_vs_Kong_a_jarvanyidoszak_legsikeresebb_filmje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06616ebd-64c5-45dc-9689-635d73ff4373","keywords":null,"link":"/kultura/20210410_A_Godzilla_vs_Kong_a_jarvanyidoszak_legsikeresebb_filmje","timestamp":"2021. április. 10. 21:53","title":"A Godzilla vs. Kong a járványidőszak legsikeresebb filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42b7c66-9a92-4c9b-a293-43b5bac5582b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tiltsák be Orbánt! - firkantotta a falra videóüzenetében egy cseh rendezőpáros, akiknek filmje szerepel a budapesti online Cseh Filmkarneválon. A rövid üzenet film előtti levetítését azonban nem akarja engedni a cseh külügy. A rendezők emiatt játékfilmjük visszavonását fontolgatják.","shortLead":"Tiltsák be Orbánt! - firkantotta a falra videóüzenetében egy cseh rendezőpáros, akiknek filmje szerepel a budapesti...","id":"20210410_film_cseh_filmkarneval_cseh_kulugy_kulturalis_diplomacia_orban_viktor_oregfiuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d42b7c66-9a92-4c9b-a293-43b5bac5582b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37650451-d1b6-4f41-8800-26facdb2fd6e","keywords":null,"link":"/kultura/20210410_film_cseh_filmkarneval_cseh_kulugy_kulturalis_diplomacia_orban_viktor_oregfiuk","timestamp":"2021. április. 10. 16:20","title":"Torkán akadt a cseh külügynek egy pesti cseh filmfesztiválra szánt orbánozó videóüzenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség teljes útlezárás mellett megkezdte a baleset helyszínelését.\r

\r

","shortLead":"A rendőrség teljes útlezárás mellett megkezdte a baleset helyszínelését.\r

\r

","id":"20210410_Halalos_baleset_tortent_a_49es_fouton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87fd0cdb-3824-4643-88e6-81f939f68c9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210410_Halalos_baleset_tortent_a_49es_fouton","timestamp":"2021. április. 10. 18:09","title":"Halálos baleset történt a 49-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368a3a32-6a9c-4079-88e2-47adadf4c3ac","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Nemzetbiztonsági kockázatnak számítanak-e az oltásellenes, vírustagadó csoportok hangadói, vagy ártalmatlanok? Ki vagy kik döntik el az, hogy valaki nemzetbiztonsági kockázat-e? Különösen fontos kérdések ezek Magyarországon, ahol úgy tűnik, hogy a járvány elleni védekezésben a kormányzat mindent egy lapra, az oltásokra tett fel, miközben európai viszonylatban viszonylag sokan oltásellenesek.","shortLead":"Nemzetbiztonsági kockázatnak számítanak-e az oltásellenes, vírustagadó csoportok hangadói, vagy ártalmatlanok? Ki vagy...","id":"20210412_oltasellenesseg_nemzetbiztonsagi_kockazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=368a3a32-6a9c-4079-88e2-47adadf4c3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3352e7b3-274b-476f-969a-d22cccd0f21f","keywords":null,"link":"/360/20210412_oltasellenesseg_nemzetbiztonsagi_kockazat","timestamp":"2021. április. 12. 06:30","title":"Veszélyeztetik-e a magyar oltásellenesek a járvány legyőzését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Charles Michelnek álmatlan éjszakái vannak azóta, hogy a Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel való találkozón neki jutott szék, de az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek nem.","shortLead":"Charles Michelnek álmatlan éjszakái vannak azóta, hogy a Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel való találkozón neki...","id":"20210410_Rosszul_alszik_az_Europai_Tanacs_elnoke_a_kinos_szofas_eset_ota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5231683e-b1e9-46be-84ab-7c0d8c050cfe","keywords":null,"link":"/elet/20210410_Rosszul_alszik_az_Europai_Tanacs_elnoke_a_kinos_szofas_eset_ota","timestamp":"2021. április. 10. 14:09","title":"Rosszul alszik az Európai Tanács elnöke a kínos szófás eset óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megfulladna az ágazat újranyitás nélkül - mondta a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke. Főleg vidéken a korlátozások kijátszásával próbálkoznak sokan, most is rendszeresek az üzleti útnak bejegyzett telt házas hétvégék - tette hozzá.","shortLead":"Megfulladna az ágazat újranyitás nélkül - mondta a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke. Főleg vidéken...","id":"20210412_Tomeges_csodoktol_felnek_a_szallasadok_ha_nem_lesz_majusi_ujranyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3e3d25-395e-431f-bca6-173b2e963b0e","keywords":null,"link":"/kkv/20210412_Tomeges_csodoktol_felnek_a_szallasadok_ha_nem_lesz_majusi_ujranyitas","timestamp":"2021. április. 12. 07:12","title":"Tömeges csődöktől félnek a szállásadók, ha nem lesz májusi újranyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927aa89e-4127-46f2-b925-1c11f7b3f693","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is a járvány harmadik hullámában van az ország.","shortLead":"Továbbra is a járvány harmadik hullámában van az ország.","id":"20210411_Nem_csokken_a_jarvany_veget_elorejelzo_orokitoanyag_mennyisege_a_szennyvizekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=927aa89e-4127-46f2-b925-1c11f7b3f693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040b93f8-7d3d-475e-8a05-40afe616e5ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_Nem_csokken_a_jarvany_veget_elorejelzo_orokitoanyag_mennyisege_a_szennyvizekben","timestamp":"2021. április. 11. 17:15","title":"A járvány végét jelezné, de nem csökken az örökítőanyag mennyisége a szennyvizekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A krónikus betegséggel küzdő gyerekek esetében a szülő jogosult otthon tartani a gyermekét, de a pedagógus szakszervezet szerint ez a lehetőség alapos indokkal minden gyereknél kérvényezhető.","shortLead":"A krónikus betegséggel küzdő gyerekek esetében a szülő jogosult otthon tartani a gyermekét, de a pedagógus...","id":"20210411_gyerekek_otthontartasa_iskolanyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a8fe10-3dcf-4e46-98b9-ad1525f3563d","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_gyerekek_otthontartasa_iskolanyitas","timestamp":"2021. április. 11. 21:03","title":"Komoly indokkal kérvényezhetik a gyerekek távolmaradását a szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]