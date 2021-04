Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az Európai Parlament képviselői egy határozatban „LMBTQI szabadságzónává” nyilvánították az Európai Uniót, de lehet-e szabad valaki egy olyan tagállamban, ahol 2019 óta intenzív politikai támadásoknak van kitéve? A Háttér Társaság munkatársa arról számolt be lapunknak, hogy egyre több, tőlük segítséget kérő meleg, transz, queer magyar állampolgár találja az itthoni helyzetét reménytelennek. ","shortLead":"Az Európai Parlament képviselői egy határozatban „LMBTQI szabadságzónává” nyilvánították az Európai Uniót, de lehet-e...","id":"20210411_lmbtqi_szabadsag_zona_eu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a531cce-76f8-49f9-882b-cf4ba3961247","keywords":null,"link":"/elet/20210411_lmbtqi_szabadsag_zona_eu","timestamp":"2021. április. 11. 11:00","title":"Bűnbakok a magyar kormány szemében, de az EU szabadságzónát kínál a melegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347cfd2b-5d85-4a7e-8419-ce7847e71643","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset vasárnap nem sokkal egy óra után történt. ","shortLead":"A baleset vasárnap nem sokkal egy óra után történt. ","id":"20210411_Kilenc_utassal_arokba_borult_ket_auto_Csorvasnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=347cfd2b-5d85-4a7e-8419-ce7847e71643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3056d65-b87d-4261-a0c5-7d2845e120ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_Kilenc_utassal_arokba_borult_ket_auto_Csorvasnal","timestamp":"2021. április. 11. 14:23","title":"Kilenc utassal borult árokba két autó Csorvásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea9c8c5-797c-457a-9f03-a2cc3b328c66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mohammed Dzsavád Zaríf külügyminiszter az iráni állami televízióban üzente meg, hogy bosszút fognak állni.","shortLead":"Mohammed Dzsavád Zaríf külügyminiszter az iráni állami televízióban üzente meg, hogy bosszút fognak állni.","id":"20210412_iran_izrael_natanz_urandusito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ea9c8c5-797c-457a-9f03-a2cc3b328c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4322a3-9350-4da5-a132-29cee88c18cc","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_iran_izrael_natanz_urandusito","timestamp":"2021. április. 12. 17:28","title":"Irán szerint Izrael a felelős a natanzi urándúsítóban bekövetkezett üzemzavarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204cff4b-32e7-4976-80fd-79efc3c34dd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az innovációs tárca már dolgozik az idei szakmai vizsgákra vonatkozó szabályozás kialakításán.","shortLead":"Az innovációs tárca már dolgozik az idei szakmai vizsgákra vonatkozó szabályozás kialakításán.","id":"20210411_Ovintezkedesekkel_vizsgazhatnak_majd_a_szakkepzesben_tanulo_diakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=204cff4b-32e7-4976-80fd-79efc3c34dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a780e5-c642-44fb-990f-fbbcfa778aae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210411_Ovintezkedesekkel_vizsgazhatnak_majd_a_szakkepzesben_tanulo_diakok","timestamp":"2021. április. 11. 12:02","title":"Óvintézkedésekkel vizsgázhatnak majd a szakképzésben tanuló diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bf357e-f119-48be-8446-16f2d656cd87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"rendőrnő\" egyébként nem is bádogból, hanem egy dibond nevű anyagból készült.","shortLead":"A \"rendőrnő\" egyébként nem is bádogból, hanem egy dibond nevű anyagból készült.","id":"20210411_A_rendorseg_szerint_is_erthetelen_hogy_mindig_ellopjak_a_badogrendort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9bf357e-f119-48be-8446-16f2d656cd87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a214a8-46c6-4e6e-8007-75f2aa038d96","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_A_rendorseg_szerint_is_erthetelen_hogy_mindig_ellopjak_a_badogrendort","timestamp":"2021. április. 11. 20:39","title":"A rendőrség szerint nem mesefigura a bádogrendőr, akinek mindig lába kél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72f10a-c8e4-42ce-a840-46601d22b645","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cseh államfőnek lábfájdalmai vannak, ami nehezíti a járást.","shortLead":"A cseh államfőnek lábfájdalmai vannak, ami nehezíti a járást.","id":"20210411_Toloszekbe_kenyszerul_a_cukorbeteg_Milos_Zeman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb72f10a-c8e4-42ce-a840-46601d22b645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d471239-b6ad-41e0-aaa6-2d7683e2332c","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_Toloszekbe_kenyszerul_a_cukorbeteg_Milos_Zeman","timestamp":"2021. április. 11. 16:10","title":"Tolószékbe kényszerül a cukorbeteg Milos Zeman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a97b4f-23ef-45da-a5fc-547c3e6791fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bolgár miniszterelnök árult el számokat arról, hogyan emelkedik a koronavírus elleni vakcina ára.","shortLead":"A bolgár miniszterelnök árult el számokat arról, hogyan emelkedik a koronavírus elleni vakcina ára.","id":"20210412_eu_pfizer_vakcina_virus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32a97b4f-23ef-45da-a5fc-547c3e6791fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf13f2a-1030-4231-9e44-0c797b269f7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210412_eu_pfizer_vakcina_virus","timestamp":"2021. április. 12. 10:26","title":"Adagonként 19,5 euróért vett az EU újabb 900 millió Pfizer-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megfulladna az ágazat újranyitás nélkül - mondta a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke. Főleg vidéken a korlátozások kijátszásával próbálkoznak sokan, most is rendszeresek az üzleti útnak bejegyzett telt házas hétvégék - tette hozzá.","shortLead":"Megfulladna az ágazat újranyitás nélkül - mondta a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke. Főleg vidéken...","id":"20210412_Tomeges_csodoktol_felnek_a_szallasadok_ha_nem_lesz_majusi_ujranyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3e3d25-395e-431f-bca6-173b2e963b0e","keywords":null,"link":"/kkv/20210412_Tomeges_csodoktol_felnek_a_szallasadok_ha_nem_lesz_majusi_ujranyitas","timestamp":"2021. április. 12. 07:12","title":"Tömeges csődöktől félnek a szállásadók, ha nem lesz májusi újranyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]