[{"available":true,"c_guid":"bf10338d-d32c-4a81-abf0-619e2e95279e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy országos, reprezentatív kutatás szerint a pedagógusok döntő többsége szíve szerint nem menne be tanítani, inkább online folytatná az oktatást. Ennek ellenére a többség, ha muszáj, bemegy. Az általános iskolai tanárok és óvodapedagógusok a leginkább megengedőek, hiszen minél kisebb egy gyerek, annál kevésbé hatékony az online oktatás. ","shortLead":"Egy országos, reprezentatív kutatás szerint a pedagógusok döntő többsége szíve szerint nem menne be tanítani, inkább...","id":"20210413_pedagogus_kutatas_iskola_ovoda_nyitas_aprilis_19","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf10338d-d32c-4a81-abf0-619e2e95279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a32b4b-04a4-402d-b4fd-a1ea270d89c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_pedagogus_kutatas_iskola_ovoda_nyitas_aprilis_19","timestamp":"2021. április. 13. 11:55","title":"Kutatás: A pedagógusok 87 százaléka nem akar jövő héttől személyesen tanítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25649fe9-d82c-40fa-a6e7-74a385af6126","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csalók bútorokat árultak az interneten, de amint megkapták a vételárat, a cégükkel együtt felszívódtak.","shortLead":"A csalók bútorokat árultak az interneten, de amint megkapták a vételárat, a cégükkel együtt felszívódtak.","id":"20210413_butor_webshop_csalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25649fe9-d82c-40fa-a6e7-74a385af6126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4044103-3c6b-4173-bb0d-28790669d693","keywords":null,"link":"/kkv/20210413_butor_webshop_csalas","timestamp":"2021. április. 13. 11:37","title":"Webshopos csalók után nyomoznak a rendőrök, a lakosság segítségét is kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22991c8-c08f-43a9-aaed-c436eda18ab7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A félvezetőpiacot érintő nehézségek miatt olyan eszközöknél is hiány alakulhat ki, melyekre kevesen gondoltak: készlethiány várható routerből.","shortLead":"A félvezetőpiacot érintő nehézségek miatt olyan eszközöknél is hiány alakulhat ki, melyekre kevesen gondoltak...","id":"20210413_chiphiany_felvezetok_router","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e22991c8-c08f-43a9-aaed-c436eda18ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6ac085-ea9c-42cb-b059-e47b98b41171","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_chiphiany_felvezetok_router","timestamp":"2021. április. 13. 09:03","title":"Egyszerűen elfogyhatnak a wifi routerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3887cb-6d34-41cf-838a-9f56daa1f031","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Tóthné Laura a sokadik megosztója volt annak a photosoppolt képnek, amelyen Semjén Zsolt halott gólyákkal látható, és amely miatt a jobboldali publicista pellengérre állította. A hvg.hu-nak arról beszélt: mocskolódó üzeneteket is kap azóta.","shortLead":"Tóthné Laura a sokadik megosztója volt annak a photosoppolt képnek, amelyen Semjén Zsolt halott gólyákkal látható, és...","id":"20210414_Reagalt_a_no_akire_Bayer_rauszitotta_rajongoit_Fogalmam_sincs_miert_tortenik_ez_velem_En_csak_lattam_a_falamon_egy_kepet_es_megosztottam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce3887cb-6d34-41cf-838a-9f56daa1f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3189002-e5c0-49ca-90b9-42655b324b41","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Reagalt_a_no_akire_Bayer_rauszitotta_rajongoit_Fogalmam_sincs_miert_tortenik_ez_velem_En_csak_lattam_a_falamon_egy_kepet_es_megosztottam","timestamp":"2021. április. 14. 11:10","title":"Reagált a nő, akire Bayer Zsolt ráuszította a rajongóit: \"Fogalmam sincs, miért történik ez velem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2 másodperc körüli 0–100-as gyorsulásnak a vártnál jobban megkérik az árát.","shortLead":"A 2 másodperc körüli 0–100-as gyorsulásnak a vártnál jobban megkérik az árát.","id":"20210413_alaposan_megemeltek_az_1100_loeros_csucstesla_model_s_plaid_arat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2a68a9-f408-4644-aeab-7047553d62f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_alaposan_megemeltek_az_1100_loeros_csucstesla_model_s_plaid_arat","timestamp":"2021. április. 13. 07:59","title":"Alaposan megemelték az 1100+ lóerős csúcs-Tesla árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szövetségi intézményekben szüneteltetik az oltást az egydózisú vakcinával, mert hat nőnél is vérrögképződés lépett fel.","shortLead":"A szövetségi intézményekben szüneteltetik az oltást az egydózisú vakcinával, mert hat nőnél is vérrögképződés lépett...","id":"20210413_felfuggesztes_oltas_johnson_and_johnson_vakcina_amerika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c8b483-ddee-47dc-8e62-a946c1b064c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_felfuggesztes_oltas_johnson_and_johnson_vakcina_amerika","timestamp":"2021. április. 13. 14:23","title":"Felfüggesztik a Johnson & Johnson vakcinával oltást az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7e9849-dfad-45e0-91ac-71e4ab8c2a98","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyre többet érnek a világ legnagyobb fociklubjai, két év alatt átlagosan 30 százalékkal nőtt az értékük. Először végzett az első helyen a Barcelona, amely letaszította trónjáról a Real Madridot – írja a Forbes.","shortLead":"Egyre többet érnek a világ legnagyobb fociklubjai, két év alatt átlagosan 30 százalékkal nőtt az értékük. Először...","id":"20210413_Hiaba_a_vilagjarvany_a_fociklubbok_erteke_folyamatosan_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e7e9849-dfad-45e0-91ac-71e4ab8c2a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc53f7c-a71d-4a0c-a8a9-2baeaf3a1b55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_Hiaba_a_vilagjarvany_a_fociklubbok_erteke_folyamatosan_no","timestamp":"2021. április. 13. 15:42","title":"Hiába a világjárvány, a fociklubok értéke folyamatosan nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4478af1a-0ea2-4c48-ab52-5b3707a79dd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ikea és a Sonos nemrég egy rejtélyes Instagram-sztoriban lengette be a két vállalat együttműködésében készülő újdonságokat. Hivatalos dokumentumok alapján már ki lehet következtetni, mik lesznek ezek.","shortLead":"Az Ikea és a Sonos nemrég egy rejtélyes Instagram-sztoriban lengette be a két vállalat együttműködésében készülő...","id":"20210413_ikea_sonos_hangszoro_symfonisk_falikep_lakasdekoracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4478af1a-0ea2-4c48-ab52-5b3707a79dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2329137-93af-45e4-85bd-ca691e2e2247","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_ikea_sonos_hangszoro_symfonisk_falikep_lakasdekoracio","timestamp":"2021. április. 13. 12:03","title":"Jön az Ikea Titan, egy otthonra szánt hangszóró, amit látni sem lehet majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]