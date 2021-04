Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem jutott pénzhez, elmenekült.\r

","shortLead":"Nem jutott pénzhez, elmenekült.\r

","id":"20210414_kobanya_bevasarlokozpont_rablas_keses_tamadas_penzszallito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5548494f-ee5a-4f38-820e-24b449cb1c90","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_kobanya_bevasarlokozpont_rablas_keses_tamadas_penzszallito","timestamp":"2021. április. 14. 17:01","title":"Szökésben a férfi, aki késsel próbált kirabolni egy pénzszállítót Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középiskolák 5-8. évfolyamainak is kezdődik a jelenléti oktatás április 19-én.","shortLead":"A középiskolák 5-8. évfolyamainak is kezdődik a jelenléti oktatás április 19-én.","id":"20210412_hat_nyolcosztalyos_gimnaziumok_felso_tagozatai_nyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e0b76b-f182-4900-9ac0-503a27c3e7f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_hat_nyolcosztalyos_gimnaziumok_felso_tagozatai_nyitas","timestamp":"2021. április. 12. 17:37","title":"A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok felső tagozatai is nyitnak egy hét múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2 másodperc körüli 0–100-as gyorsulásnak a vártnál jobban megkérik az árát.","shortLead":"A 2 másodperc körüli 0–100-as gyorsulásnak a vártnál jobban megkérik az árát.","id":"20210413_alaposan_megemeltek_az_1100_loeros_csucstesla_model_s_plaid_arat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2a68a9-f408-4644-aeab-7047553d62f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_alaposan_megemeltek_az_1100_loeros_csucstesla_model_s_plaid_arat","timestamp":"2021. április. 13. 07:59","title":"Alaposan megemelték az 1100+ lóerős csúcs-Tesla árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0462b7b2-d1c9-45a7-b481-80edd673d051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy megszerkesztett fotó terjed el a miniszterelnök-helyettesről.","shortLead":"Egy megszerkesztett fotó terjed el a miniszterelnök-helyettesről.","id":"20210413_semjen_zsolt_golya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0462b7b2-d1c9-45a7-b481-80edd673d051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb8348c-a541-4a14-abbc-fcac23ae4d1b","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_semjen_zsolt_golya","timestamp":"2021. április. 13. 09:43","title":"Semjén Zsolt feljelentést tesz, amiért gólyagyilkosnak próbálták beállítani a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a07fc4-dea7-441b-a8a3-8065898a991c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény gyermekgyógyász professzora abban bízik, hogy nyáron már az „egész gyermekkorosztályt” fogják tudni oltani.\r

","shortLead":"Az intézmény gyermekgyógyász professzora abban bízik, hogy nyáron már az „egész gyermekkorosztályt” fogják tudni...","id":"20210414_heim_pal_korhaz_oltas_koronavirus_covid19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83a07fc4-dea7-441b-a8a3-8065898a991c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e716cf8c-93d3-4825-9ecd-1fd0e2564fd6","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_heim_pal_korhaz_oltas_koronavirus_covid19","timestamp":"2021. április. 14. 10:41","title":"Már a 16-18 éves krónikus betegeket is beoltják a Heim Pál kórházban az egyik orvos szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e02045c-6f12-4d75-a229-8bdd4a21bd30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hárskút felé vezető úton megbénult a közlekedés a havazás miatt.","shortLead":"A Hárskút felé vezető úton megbénult a közlekedés a havazás miatt.","id":"20210413_A_Bakonyban_mar_szakad_a_ho_tobb_busz_es_auto_is_elakadt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e02045c-6f12-4d75-a229-8bdd4a21bd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91af4fab-143b-4c63-a831-b6d6d06440b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_A_Bakonyban_mar_szakad_a_ho_tobb_busz_es_auto_is_elakadt","timestamp":"2021. április. 13. 18:49","title":"A Bakonyban már szakad a hó, több busz és autó is elakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca0098b-cfe1-47e5-9308-e368cc00be6d","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Egy család negyvenes éveiben járó testvérpárja – csak egy példa az Ózd környéki roma közösségekben koronavírus miatt elhunytak közül. A vírus nem válogat, egy helyi háziorvos szerint többségi és a kisebbségi közösségekben egyformán tombol a járvány. A romák körében mégis nagyobb a kockázat, de nem csak az általánosan rosszabb egészségi állapotuk miatt.","shortLead":"Egy család negyvenes éveiben járó testvérpárja – csak egy példa az Ózd környéki roma közösségekben koronavírus miatt...","id":"20210413_koronavirus_roma_szegregatumok_ozd_jarvanyhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eca0098b-cfe1-47e5-9308-e368cc00be6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a656bf3-1a46-4728-9cc7-1e398c788949","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_koronavirus_roma_szegregatumok_ozd_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. április. 13. 20:00","title":"„Az első hullámot még kinevettük, most napról napra jönnek a megdöbbentő halálesetek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2159bd1c-b822-4099-9d11-6d5f31a7e0af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A sugárszennyezett vizet előtte megtisztítják, csak azután öntik ki. A helyiek szerint ez ettől függetlenül is rossz ötlet.","shortLead":"A sugárszennyezett vizet előtte megtisztítják, csak azután öntik ki. A helyiek szerint ez ettől függetlenül is rossz...","id":"20210413_fukusima_atomeromu_radioaktiv_viz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2159bd1c-b822-4099-9d11-6d5f31a7e0af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd80b56-a7b5-4bd0-92e5-e555e149e65c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210413_fukusima_atomeromu_radioaktiv_viz","timestamp":"2021. április. 13. 11:17","title":"A japánok az óceánba öntik a fukusimai atomerőmű radioaktív vizét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]