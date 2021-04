Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e1025be-305c-4b12-bb22-ee944e3f9ea8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy titokzatos új készülék bemutatására készül a Samsung. Az ígéretek szerint egy igen nagy teljesítményű eszközről van szó.","shortLead":"Egy titokzatos új készülék bemutatására készül a Samsung. Az ígéretek szerint egy igen nagy teljesítményű eszközről van...","id":"20210414_samsung_galaxy_book_bemutato_laptop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e1025be-305c-4b12-bb22-ee944e3f9ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c778041c-f618-4ac7-90ec-6721f76bc0e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_samsung_galaxy_book_bemutato_laptop","timestamp":"2021. április. 14. 10:33","title":"Nagy bemutatóra készül a Samsung, jön az eddigi leggyorsabb Galaxy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee8fdad-ff59-4b8d-87ca-f2d0be3bec0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez derül ki egy keddi Facebookon közvetített beszélgetésből, amin Varga Judit igazságügyi miniszter arról beszélt, hogy jónak tartja a techóriások megfékezését célzó uniós irányt, de kiderült az is, hogy fontolgatja: regisztrál a Tiktokra.","shortLead":"Ez derül ki egy keddi Facebookon közvetített beszélgetésből, amin Varga Judit igazságügyi miniszter arról beszélt...","id":"20210413_facebook_techoriasok_varga_judit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ee8fdad-ff59-4b8d-87ca-f2d0be3bec0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f229f9-0124-4f36-b714-89bf055e38f8","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_facebook_techoriasok_varga_judit","timestamp":"2021. április. 13. 21:28","title":"Most még Brüsszelre hagyja a Facebook megrendszabályozását a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e706d205-0bb7-4d99-b7a9-aa28eba041d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk az újabban kiszivárgott információknak, a Samsung az öszecsukható csúcsmobilja, a Galaxy Z Fold3 premierjét előrébb hozta a tavalyi évhez képest.","shortLead":"Ha hihetünk az újabban kiszivárgott információknak, a Samsung az öszecsukható csúcsmobilja, a Galaxy Z Fold3 premierjét...","id":"20210412_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip2_osszecsukhato_telefon_bemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e706d205-0bb7-4d99-b7a9-aa28eba041d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8ed527-1bd3-418f-b729-f335bedae28f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip2_osszecsukhato_telefon_bemutato","timestamp":"2021. április. 12. 19:03","title":"Kiderült, mikor mutathatják be a Samsung új összecsukható mobilját, a Galaxy Z Fold3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5325de2d-8b00-4f20-98ee-2ec288372fa0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lesöpörve a szakmai ellenérveket, az oktatási hatóság a szabályokat felrúgva, rekordidő, 3-4 nap alatt engedélyezte a maga készítette tankönyveket.","shortLead":"Lesöpörve a szakmai ellenérveket, az oktatási hatóság a szabályokat felrúgva, rekordidő, 3-4 nap alatt engedélyezte...","id":"20210414_tankonyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5325de2d-8b00-4f20-98ee-2ec288372fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e4034b-4074-4a4d-8fe9-b845cf9e1d1c","keywords":null,"link":"/360/20210414_tankonyv","timestamp":"2021. április. 14. 13:15","title":"Egyetlen saját tankönyvét sem buktatta meg az állami hivatal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Fontos változás, hogy a kkv-k és az egyesületek mellett már nonprofit kft.-k is igényelhetik a maximum 10 millió forintos hitelt.","shortLead":"Fontos változás, hogy a kkv-k és az egyesületek mellett már nonprofit kft.-k is igényelhetik a maximum 10 millió...","id":"20210412_mfb_gyorskolcson_vallalkozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c48d790-5029-421a-a066-469ed5578f64","keywords":null,"link":"/kkv/20210412_mfb_gyorskolcson_vallalkozas","timestamp":"2021. április. 12. 14:58","title":"A 2019-ben alapított cégek is kérhetik az újraindítási gyorskölcsönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megvan a magyarázat arra, hogy miért a Semmelweis Egyetem rektorától kapta meg a védőoltást.","shortLead":"Megvan a magyarázat arra, hogy miért a Semmelweis Egyetem rektorától kapta meg a védőoltást.","id":"20210414_Majka_oltas_Merkely_Bela","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af53cb1-073a-4862-9bb8-d490881b0414","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Majka_oltas_Merkely_Bela","timestamp":"2021. április. 14. 08:23","title":"Megkapta Majka is az oltást, maga Merkely Béla oltotta be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d174f35-d085-49f2-a9a1-42c26285e3da","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"A Podemos-vezér Pablo Iglesiastól örökölte meg a miniszterelnök-helyettesi posztot a baloldali koalíciós spanyol kormányban Yolanda Díaz, aki az apja példáját követve a kommunista párt tagja. A város, ahol felnőtt, a Franco-ellenes erők egyik központja, egyben a diktátor szülőhelye volt.","shortLead":"A Podemos-vezér Pablo Iglesiastól örökölte meg a miniszterelnök-helyettesi posztot a baloldali koalíciós spanyol...","id":"202114_yolanda_diazspanyol_kommunista_kormanyfohelyettes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d174f35-d085-49f2-a9a1-42c26285e3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7c1655-242f-4255-8825-cef6a92e9039","keywords":null,"link":"/360/202114_yolanda_diazspanyol_kommunista_kormanyfohelyettes","timestamp":"2021. április. 12. 17:00","title":"Büszke kommunista a spanyol kormányfőhelyettes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő megpróbált falazni a férjének, de a rendőröket nem tudták átverni.","shortLead":"A nő megpróbált falazni a férjének, de a rendőröket nem tudták átverni.","id":"20210413_Baleset_Egyhazashetye_hazaspar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abc1148-56d0-40b3-b662-1db7f57e3dd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_Baleset_Egyhazashetye_hazaspar","timestamp":"2021. április. 13. 15:12","title":"Balesetet okozott egy férfi Egyházashetyénél, majd megpróbálta a feleségére kenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]