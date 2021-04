Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65427ef4-862f-4f66-b969-60e10356ed1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatalmas nyúl eltűnésével már a rendőrség is foglalkozik. ","shortLead":"A hatalmas nyúl eltűnésével már a rendőrség is foglalkozik. ","id":"20210413_Darius_nyul_lopas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65427ef4-862f-4f66-b969-60e10356ed1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675b24c0-0741-4963-a602-13f39a10adc0","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Darius_nyul_lopas","timestamp":"2021. április. 13. 11:42","title":"Ellopták Dariust, a világ legnagyobb nyulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság a lejárata nem újítaná meg szerződését a vektorvakcinát gyártó cégekkel, inkább az mRNS-alapú oltóanyagok beszerzésére fókuszálna a La Stampa szerint.","shortLead":"Az Európai Bizottság a lejárata nem újítaná meg szerződését a vektorvakcinát gyártó cégekkel, inkább az mRNS-alapú...","id":"20210414_johson_johnson_astrazeneca_vakcina_europai_bizottsag_szerzodes_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55701fc7-66c4-416f-b294-fb395bc4b654","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_johson_johnson_astrazeneca_vakcina_europai_bizottsag_szerzodes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 14. 11:13","title":"Sajtóértesülések szerint nem vásárol több vakcinát az AstraZenecától és a Johnson & Johnsontól az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28bd17e-279d-4819-a9eb-a7be479ffb6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első, 130 oldalas szám április 15-én jelenik meg. ","shortLead":"Az első, 130 oldalas szám április 15-én jelenik meg. ","id":"20210414_hungarian_conservative_folyirat_konzervativok_mathias_corvinus_collegium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c28bd17e-279d-4819-a9eb-a7be479ffb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0359bae8-5037-4282-985d-e63872d78a53","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_hungarian_conservative_folyirat_konzervativok_mathias_corvinus_collegium","timestamp":"2021. április. 14. 13:36","title":"A \"magyar konzervativizmus gondolatát\" terjeszti majd külföldön egy új magyar folyóirat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd0969c-cf28-4cf8-830b-d0a2665288ff","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"És az ígéretek szerint ez még csak a kezdet. ","shortLead":"És az ígéretek szerint ez még csak a kezdet. ","id":"20210414_Szlovakia_Csehorszag_Netrisk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dd0969c-cf28-4cf8-830b-d0a2665288ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19c6196-2f07-4297-96a9-4b0536fb7ec1","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_Szlovakia_Csehorszag_Netrisk","timestamp":"2021. április. 14. 17:35","title":"Szlovákiában és Csehországban terjeszkedik a Netrisk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2 másodperc körüli 0–100-as gyorsulásnak a vártnál jobban megkérik az árát.","shortLead":"A 2 másodperc körüli 0–100-as gyorsulásnak a vártnál jobban megkérik az árát.","id":"20210413_alaposan_megemeltek_az_1100_loeros_csucstesla_model_s_plaid_arat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2a68a9-f408-4644-aeab-7047553d62f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_alaposan_megemeltek_az_1100_loeros_csucstesla_model_s_plaid_arat","timestamp":"2021. április. 13. 07:59","title":"Alaposan megemelték az 1100+ lóerős csúcs-Tesla árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Közben már arról is tárgyalnak, hogy 1,8 milliárd adagot szállítanak az EU-nak 2022-23-ban.","shortLead":"Közben már arról is tárgyalnak, hogy 1,8 milliárd adagot szállítanak az EU-nak 2022-23-ban.","id":"20210414_50_millioval_tobb_vakcinat_szallit_a_Pfizer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736fc5e9-5a45-4220-8a52-ce0e832fd58d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210414_50_millioval_tobb_vakcinat_szallit_a_Pfizer","timestamp":"2021. április. 14. 14:06","title":"50 millióval több vakcinát szállít a Pfizer ebben a negyedévben az EU-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a693c7e9-eedc-469d-857d-85e76a45da62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-korai gyártónak már van egy hasonló terméke, de a SmartTag+ egy fokkal fejlettebb annál. Ez a kiterjesztett valóságot (AR) is használja.","shortLead":"A dél-korai gyártónak már van egy hasonló terméke, de a SmartTag+ egy fokkal fejlettebb annál. Ez a kiterjesztett...","id":"20210413_samsung_smarttag_plus_elveszett_targyak_keresese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a693c7e9-eedc-469d-857d-85e76a45da62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b668b849-aaae-41b7-8e47-bf708fa0324d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_samsung_smarttag_plus_elveszett_targyak_keresese","timestamp":"2021. április. 13. 11:33","title":"Megjött a Samsung új kütyüje, amellyel a kamerán át lehet kutatni az elveszett tárgy után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695e0741-354f-45ec-9cdf-b6c294f8351c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány közepén mind a boltbezárás előtt, mind pedig az újranyitáskor hatalmas sorok alakultak ki a bútoráruházak előtt. Ennek vetne most véget a cég.","shortLead":"A járvány közepén mind a boltbezárás előtt, mind pedig az újranyitáskor hatalmas sorok alakultak ki a bútoráruházak...","id":"20210413_Egyszeru_trukkel_szuntetne_meg_az_IKEA_a_boltjai_elott_a_sorban_allast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=695e0741-354f-45ec-9cdf-b6c294f8351c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99b78a4-f28c-417e-ab70-4f02720ad9b4","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Egyszeru_trukkel_szuntetne_meg_az_IKEA_a_boltjai_elott_a_sorban_allast","timestamp":"2021. április. 13. 10:52","title":"Egyszerű trükkel szüntetné meg az IKEA a boltjai előtt a sorban állást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]