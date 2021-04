Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b781999b-f4de-4538-b6a4-94ac938ca016","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Románia Örményországban szenvedett vereséget.","shortLead":"Románia Örményországban szenvedett vereséget.","id":"20210401_Vbselejtezok_EszakMacedonia_legyozte_Nemetorszagot_Ausztria_negy_gollal_kapott_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b781999b-f4de-4538-b6a4-94ac938ca016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd17406-c391-43c7-aa90-1ada856c2b0c","keywords":null,"link":"/sport/20210401_Vbselejtezok_EszakMacedonia_legyozte_Nemetorszagot_Ausztria_negy_gollal_kapott_ki","timestamp":"2021. április. 01. 06:15","title":"Vb-selejtezők: Észak-Macedónia legyőzte Németországot, Ausztria négy góllal kapott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4c936c-77cf-4fee-85fe-3cd2d18785c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előbb az Egyesült Államokban állnak át, aztán világszerte bevezetik az újítást.

","shortLead":"Előbb az Egyesült Államokban állnak át, aztán világszerte bevezetik az újítást.

","id":"20210331_google_maps_terkep_kornyezetkimelo_utvonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff4c936c-77cf-4fee-85fe-3cd2d18785c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ecffc8-6b21-44c1-bec0-5db0f500dc38","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_google_maps_terkep_kornyezetkimelo_utvonal","timestamp":"2021. március. 31. 11:26","title":"Változik a Google Térkép: a leginkább környezetkímélő útvonalat mutatja majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5c1796-2cdd-421d-94af-3680bb422247","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ID.3 nagytestvére öt különböző változatban startol el a hazai piacon.","shortLead":"Az ID.3 nagytestvére öt különböző változatban startol el a hazai piacon.","id":"20210401_kiderult_hogy_mennyibe_kerul_itthon_a_vw_uj_villanyautoja_az_id4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d5c1796-2cdd-421d-94af-3680bb422247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912cacf2-4dc7-47f1-8ee4-70cf4518eb18","keywords":null,"link":"/cegauto/20210401_kiderult_hogy_mennyibe_kerul_itthon_a_vw_uj_villanyautoja_az_id4","timestamp":"2021. április. 01. 10:21","title":"Kiderült, mennyibe kerül itthon a VW új villanyautója, az ID.4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed586f34-10ae-4df6-8deb-8f35bcb80efa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter közvetlen tapasztalatokat akar szerezni a járványról. A Korányiban már járt, ott látott „egy ifjút életre kelni”.","shortLead":"A miniszter közvetlen tapasztalatokat akar szerezni a járványról. A Korányiban már járt, ott látott „egy ifjút életre...","id":"20210330_Kasler_elmegy_a_legjobban_leterhelt_korhazakba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed586f34-10ae-4df6-8deb-8f35bcb80efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1c0d98-03c0-46fb-b027-4e7a5e2f109a","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_Kasler_elmegy_a_legjobban_leterhelt_korhazakba","timestamp":"2021. március. 30. 16:42","title":"Kásler elmegy a legjobban leterhelt kórházakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf267cb-a676-40a7-bc85-4ba5c88ed431","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenhárom törvényt ír át a kormány egyetlen salátatörvénnyel. Az „egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról” nem épp olyan cím egy törvényjavaslatnak, amitől olvasók tízezrei kapnának a szívükhöz izgalmukban, de a postai szabályozás módosítása, egyházi és sportszövetségi tartozások elengedése és tulajdonjogok átadása is bekerült a 26 oldalas szövegbe.","shortLead":"Tizenhárom törvényt ír át a kormány egyetlen salátatörvénnyel. Az „egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről...","id":"20210401_Ingatlanok_festmeny_tartozas_csilleberc_salatatorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caf267cb-a676-40a7-bc85-4ba5c88ed431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f8d913-a6eb-4ca6-a3f3-6e2551bca049","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_Ingatlanok_festmeny_tartozas_csilleberc_salatatorveny","timestamp":"2021. április. 01. 11:46","title":"Ingatlanok, festmények, sport- és egyházi tartozások, de még a posta is befért egyetlen salátatörvénybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4408bd78-c1e4-4bf3-be4b-43d5c54c1631","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A webshopoknak meg kell tudni felelniük az átalakuló felhasználói igényeknek ahhoz, hogy talpon tudjanak maradni a globális nagyágyúk mellett. Költséghatékonyság, rugalmasság, fenntarthatóság – csak néhány olyan tényező, amely biztosíthatja a sikert, és könnyedén megvalósítható az Amazon, vagy éppen az eBay és az AliExpress által is használt módszer, az ún. microservice architektúra segítségével. Ezt állítja elemzésében a vállalati informatikai megoldásokat szállító Stylers Group, és egyúttal el is magyarázza, mit takar pontosan ez a titokzatosnak tűnő fogalom és vajon hogyan profitálhat ebből egy magyar webshop.","shortLead":"A webshopoknak meg kell tudni felelniük az átalakuló felhasználói igényeknek ahhoz, hogy talpon tudjanak maradni...","id":"20210331_microservice_architektura_webshopok_amazon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4408bd78-c1e4-4bf3-be4b-43d5c54c1631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffc41ff-32e5-4ea6-919f-a1554090fbd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_microservice_architektura_webshopok_amazon","timestamp":"2021. március. 31. 06:03","title":"Mi az Amazon sikerének titka? Hogyan vehetik át a magyar webshopok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PayPal nagyon szeretné, ha a sokak számára idegennek tűnő virtuális valutákat úgy kezelnék az emberek, mint a rendes pénzt. Ezért pedig komoly változtatásra is hajlandók, de egyelőre csak az Egyesült Államokban.","shortLead":"A PayPal nagyon szeretné, ha a sokak számára idegennek tűnő virtuális valutákat úgy kezelnék az emberek, mint a rendes...","id":"20210331_paypal_bitcoin_kriptopenz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6525934-86ed-4ab8-a8c3-126dcd25c6ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_paypal_bitcoin_kriptopenz","timestamp":"2021. március. 31. 09:03","title":"Új korszak a PayPal-felhasználóknak: már kriptopénzekkel is lehet fizetni a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Tíz év alatt 22,5 millió eurót kellett fizetnie a magyar államnak azért, mert megsértette az emberi jogokat. Az Európa Tanács éves jelentéséből az is kiderül, hogy jelenleg 283 magyar ügy fut az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt. Magyarország gyakori vendégnek számít ezen a fórumon.","shortLead":"Tíz év alatt 22,5 millió eurót kellett fizetnie a magyar államnak azért, mert megsértette az emberi jogokat. Az Európa...","id":"20210331_Eurotizmilliokat_fizetunk_az_allam_emberi_jogserteseiert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91d3720-2cce-4c58-bca6-46b53e38d1f6","keywords":null,"link":"/eurologus/20210331_Eurotizmilliokat_fizetunk_az_allam_emberi_jogserteseiert","timestamp":"2021. március. 31. 17:26","title":"Eurótízmilliókat fizetünk az állam emberijog-sértései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]