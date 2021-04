Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak most derült ki, hogy a Marson állomásozó Ingenuity nevű drónnak frissíteni kell a rendszerét. A NASA a Földről küldi a hibajavítást végző patchet.","shortLead":"Csak most derült ki, hogy a Marson állomásozó Ingenuity nevű drónnak frissíteni kell a rendszerét. A NASA a Földről...","id":"20210413_nasa_ingenuity_dron_mars_helikopter_szoftverfrissites_patch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99359abe-0e9e-42ff-8e6c-4d604154fde7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_nasa_ingenuity_dron_mars_helikopter_szoftverfrissites_patch","timestamp":"2021. április. 13. 13:15","title":"A Földtől mintegy 280 millió kilométerre készül szoftverfrissítésre a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kis vidéki kórházakat a megyei csúcsintézményeknek rendelnék alá, és a járóbeteg-, illetve a krónikus ellátás lenne a fő profiljuk. ","shortLead":"A kis vidéki kórházakat a megyei csúcsintézményeknek rendelnék alá, és a járóbeteg-, illetve a krónikus ellátás lenne...","id":"20210413_korhazreform_egeszsegugy_atszervezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2948d0d1-301a-4150-ba52-1e3b928c54c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_korhazreform_egeszsegugy_atszervezes","timestamp":"2021. április. 13. 10:57","title":"Kórházreformra készülhet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15332205-615f-43ae-91f2-550a2fbc5189","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tele voltak az utcák, fogytak a sörök az enyhítés után.","shortLead":"Tele voltak az utcák, fogytak a sörök az enyhítés után.","id":"20210413_London_enyhitesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15332205-615f-43ae-91f2-550a2fbc5189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14d6b87-eeb3-4bbb-92da-1ba4ce1b0aac","keywords":null,"link":"/elet/20210413_London_enyhitesek","timestamp":"2021. április. 13. 11:49","title":"Ez már egy más világ: így nézett ki 97 nap után az első szabad este a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4478af1a-0ea2-4c48-ab52-5b3707a79dd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ikea és a Sonos nemrég egy rejtélyes Instagram-sztoriban lengette be a két vállalat együttműködésében készülő újdonságokat. Hivatalos dokumentumok alapján már ki lehet következtetni, mik lesznek ezek.","shortLead":"Az Ikea és a Sonos nemrég egy rejtélyes Instagram-sztoriban lengette be a két vállalat együttműködésében készülő...","id":"20210413_ikea_sonos_hangszoro_symfonisk_falikep_lakasdekoracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4478af1a-0ea2-4c48-ab52-5b3707a79dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2329137-93af-45e4-85bd-ca691e2e2247","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_ikea_sonos_hangszoro_symfonisk_falikep_lakasdekoracio","timestamp":"2021. április. 13. 12:03","title":"Jön az Ikea Titan, egy otthonra szánt hangszóró, amit látni sem lehet majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5325de2d-8b00-4f20-98ee-2ec288372fa0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lesöpörve a szakmai ellenérveket, az oktatási hatóság a szabályokat felrúgva, rekordidő, 3-4 nap alatt engedélyezte a maga készítette tankönyveket.","shortLead":"Lesöpörve a szakmai ellenérveket, az oktatási hatóság a szabályokat felrúgva, rekordidő, 3-4 nap alatt engedélyezte...","id":"20210414_tankonyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5325de2d-8b00-4f20-98ee-2ec288372fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e4034b-4074-4a4d-8fe9-b845cf9e1d1c","keywords":null,"link":"/360/20210414_tankonyv","timestamp":"2021. április. 14. 13:15","title":"Egyetlen saját tankönyvét sem buktatta meg az állami hivatal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A csatornát felügyelő hatóság nagyjából egymilliárd dolláros kompenzációt vár a konténerhajó üzemeltetőjétől.","shortLead":"A csatornát felügyelő hatóság nagyjából egymilliárd dolláros kompenzációt vár a konténerhajó üzemeltetőjétől.","id":"20210414_szuezi_csatorna_egyiptom_evergreen_ever_given_kereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9df3536-f1fa-4355-babe-22149dde608e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_szuezi_csatorna_egyiptom_evergreen_ever_given_kereskedelem","timestamp":"2021. április. 14. 11:46","title":"Nem engedi útjára Egyiptom a Szuezi-csatornát eltorlaszóló Ever Givent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f","c_author":"Calcium-Sandoz","category":"brandchannel","description":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális állóképességünket is próbára teszik – az idei télre pedig a járvány miatt ez fokozottan igaz volt. Most azonban, hogy a tavasz már érkezőben, érdemes megtervezni, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy testünket és elménket is formába hozzuk.","shortLead":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális...","id":"calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ab9492-b7cc-49d9-8ddc-43930b9ac70b","keywords":null,"link":"/brandchannel/calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","timestamp":"2021. április. 14. 11:30","title":"Ellenálló szervezet a „téli álom” után – így hozza formába immunrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Calcium-Sandoz","c_partnerlogo":"8889d2a9-4214-4f24-80bc-5693070d2c49","c_partnertag":"Calcium-Sandoz"},{"available":true,"c_guid":"6610fdb0-fec7-4647-b1b4-2d12d133de22","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"2020-ban összesen 12,5 milliárd forint értékben kötött tervezési keretmegállapodásokat a paksi bővítés kiegészítő beruházásaiért felelős állami cég, az egyikben a Mészáros gyerekek tervezőcége is benne van. ","shortLead":"2020-ban összesen 12,5 milliárd forint értékben kötött tervezési keretmegállapodásokat a paksi bővítés kiegészítő...","id":"20210414_A_Meszaros_gyerekek_es_tarsaik_500_millio_forint_megrendelest_kaptak_a_Paks_2_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6610fdb0-fec7-4647-b1b4-2d12d133de22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350224f6-1154-47da-b377-4595d55a8b49","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_A_Meszaros_gyerekek_es_tarsaik_500_millio_forint_megrendelest_kaptak_a_Paks_2_korul","timestamp":"2021. április. 14. 11:09","title":"Felpörögtek a Paks II. körüli munkálatok, Mészáros gyerekei is lecsípik a részüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]