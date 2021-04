Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak az iPhone-okon lehetett használni a beszélgetős Clubhouse appot, az alkalmazás egyik fejlesztője azonban bejelentette, hat hét múlva jön az androidos változat.","shortLead":"Eddig csak az iPhone-okon lehetett használni a beszélgetős Clubhouse appot, az alkalmazás egyik fejlesztője azonban...","id":"20210414_clubhouse_beszelgetes_alkalmazas_android_app","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71f71ee-9ccb-42d1-8177-4848362cdda0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_clubhouse_beszelgetes_alkalmazas_android_app","timestamp":"2021. április. 14. 15:03","title":"Májusban jön az új sikeralkalmazás, a Clubhouse androidos verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook kutatás-fejlesztésért felelős részlege, az NPE Team egy új alkalmazással állt elő. Ez a Sparked, aminek egyelőre csak weboldala van, ám miután a The Verge írt a fejlesztésről, az is elérhetetlenné vált.","shortLead":"A Facebook kutatás-fejlesztésért felelős részlege, az NPE Team egy új alkalmazással állt elő. Ez a Sparked, aminek...","id":"20210413_facebook_sparked_randi_videochat_alkalmazas_applikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5dbc83a-3051-4ff7-882d-54483f2df1e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_facebook_sparked_randi_videochat_alkalmazas_applikacio","timestamp":"2021. április. 13. 19:03","title":"Már teszteli a Facebook az újabb társkeresős fejlesztését, videós villámrandikra lehet regisztrálni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4374bea6-85e1-4b55-88de-17bf4a7390e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kedden 13 óráig 30 ezer embert oltottak be.","shortLead":"Csak kedden 13 óráig 30 ezer embert oltottak be.","id":"20210413_Orban_3_millio_beoltott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4374bea6-85e1-4b55-88de-17bf4a7390e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c76810-52b6-4cb1-ad85-0f138f4bb97d","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_Orban_3_millio_beoltott","timestamp":"2021. április. 13. 13:47","title":"Orbán: 3 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a7c956-b67d-41b5-be26-7f34b9bc5fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy a mobilgyártók számára az elmúlt években milyen fontossá vált az okostelefonok kameráinak fejlesztése, azt jól mutatja, hogy a legtöbb mobilkészítő már együttműködésre lépett valamelyik klasszikus fényképezőgépes vállalattal.","shortLead":"Hogy a mobilgyártók számára az elmúlt években milyen fontossá vált az okostelefonok kameráinak fejlesztése, azt jól...","id":"20210414_samsung_galaxy_s22_samsung_galaxy_z_fold3_kamera_olympus_kepstabilizalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48a7c956-b67d-41b5-be26-7f34b9bc5fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791cd1b4-3281-4635-b2e8-1eda1f4b2870","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_samsung_galaxy_s22_samsung_galaxy_z_fold3_kamera_olympus_kepstabilizalas","timestamp":"2021. április. 14. 12:03","title":"Különleges kamera kerülhet a Galaxy S22-be, összeállhat a Samsung és az Olympus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e04af1e-30d2-42d8-b60f-55bbbda3bc7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alapfelszereltségű hátsókerék-hajtású 77 kWh-os ID.4 reális hatótávja meghaladja a 400 kilométert.","shortLead":"Az alapfelszereltségű hátsókerék-hajtású 77 kWh-os ID.4 reális hatótávja meghaladja a 400 kilométert.","id":"20210413_feny_derult_az_olcsobb_volkswagen_id4_villanyauto_valos_hatotavjara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e04af1e-30d2-42d8-b60f-55bbbda3bc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b68661f-e734-4386-b072-feaab5caefea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_feny_derult_az_olcsobb_volkswagen_id4_villanyauto_valos_hatotavjara","timestamp":"2021. április. 13. 09:21","title":"Fény derült az olcsóbb Volkswagen ID.4 villanyautó valós hatótávjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243a62ab-b38d-4c58-8f2d-ac523f8185be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy kutatás szerint minél idősebb valaki, annál nagyobb hőfokon mos, ez azonban nem annyira jó a környezetnek.","shortLead":"Egy kutatás szerint minél idősebb valaki, annál nagyobb hőfokon mos, ez azonban nem annyira jó a környezetnek.","id":"20210414_mosas_hofok_szen_dioxid_kornyezetvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=243a62ab-b38d-4c58-8f2d-ac523f8185be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee27e36e-6b26-4a36-bf83-951c136401de","keywords":null,"link":"/zhvg/20210414_mosas_hofok_szen_dioxid_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. április. 14. 11:38","title":" Valószínűleg ön is rossz hőfokon mossa a ruháit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250ff65d-6671-4027-95a5-3fa6fd248085","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem okozott nagy meglepetést a CounterPoint Research minap publikált felmérése: az idei év első hónapjában messze az Apple telefonjai voltak a legkeresettebbek a világon.","shortLead":"Nem okozott nagy meglepetést a CounterPoint Research minap publikált felmérése: az idei év első hónapjában messze...","id":"20210414_counterpoint_research_felmeres_legnepszerubb_telefon_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=250ff65d-6671-4027-95a5-3fa6fd248085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdae70f-363f-41a3-84f0-b84a74886b73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_counterpoint_research_felmeres_legnepszerubb_telefon_2021","timestamp":"2021. április. 14. 09:03","title":"Melyik telefonért rajong leginkább a világ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12800d88-91de-4f6c-b7af-f5ff7fd0327d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A méregdrága Pro Max egy évet töltött a vízben, mire sikerült kihalászni. Ehhez a klímaváltozás is kellett.","shortLead":"A méregdrága Pro Max egy évet töltött a vízben, mire sikerült kihalászni. Ehhez a klímaváltozás is kellett.","id":"20210413_vizbe_esett_iphone_11_pro_max_szarazsag_tajvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12800d88-91de-4f6c-b7af-f5ff7fd0327d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778db3c1-1c2b-4293-9d80-1ae64f96651a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_vizbe_esett_iphone_11_pro_max_szarazsag_tajvan","timestamp":"2021. április. 13. 09:33","title":"A kiszáradás miatt találtak meg egy tavaly vízbe ejtett iPhone-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]