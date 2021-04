Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A beszámolók szerint egyre súlyosabb egészségügyi problémái vannak.","shortLead":"A beszámolók szerint egyre súlyosabb egészségügyi problémái vannak.","id":"20210412_navalnij_ehsegsztrajk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380f6e20-7f56-4008-817b-18b550cfe8fa","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_navalnij_ehsegsztrajk","timestamp":"2021. április. 12. 18:51","title":"Már 15 kilót fogyott Navalnij, ezért kényszerétkeztetést vezetnének be a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A japánok 39 százaléka nem akarja az olimpiarendezést, közel egyharmaduk pedig újabb halasztást szeretne.","shortLead":"A japánok 39 százaléka nem akarja az olimpiarendezést, közel egyharmaduk pedig újabb halasztást szeretne.","id":"20210412_japan_olimpia_tokio_torles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547317a6-2a0e-4b4f-a735-ce7493ac826f","keywords":null,"link":"/sport/20210412_japan_olimpia_tokio_torles","timestamp":"2021. április. 12. 11:41","title":"Törölné vagy újra elhalasztaná az olimpiát a japánok közel háromnegyede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A döntést várhatóan szerdán jelenti be Joe Biden amerikai elnök.","shortLead":"A döntést várhatóan szerdán jelenti be Joe Biden amerikai elnök.","id":"20210413_usa_afganisztan_hadsereg_kivonulas_911","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b438996-b727-4690-967a-6710d4477c87","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_usa_afganisztan_hadsereg_kivonulas_911","timestamp":"2021. április. 13. 18:58","title":"9/11 huszadik évfordulójáig vonulna ki Afganisztánból az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd8aac45-1545-43e8-af48-bd01ee7fd4d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszakozni látszik a kormány, miután a főpolgármester kilátásba helyezte az atlétikai világbajnokság lemondását. Ám nem kizárt, hogy csak az eddigi terveken változtatnak valamelyest.","shortLead":"Visszakozni látszik a kormány, miután a főpolgármester kilátásba helyezte az atlétikai világbajnokság lemondását. Ám...","id":"20210413_diakvaros_miniszterelnokseg_megepul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd8aac45-1545-43e8-af48-bd01ee7fd4d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21dc2d3a-e1c4-495b-8c71-4523f05ac321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_diakvaros_miniszterelnokseg_megepul","timestamp":"2021. április. 13. 14:46","title":"Miniszterelnökség: A Diákváros fel fog épülni, a Fudan Egyetem mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a07fc4-dea7-441b-a8a3-8065898a991c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény gyermekgyógyász professzora abban bízik, hogy nyáron már az „egész gyermekkorosztályt” fogják tudni oltani.\r

","shortLead":"Az intézmény gyermekgyógyász professzora abban bízik, hogy nyáron már az „egész gyermekkorosztályt” fogják tudni...","id":"20210414_heim_pal_korhaz_oltas_koronavirus_covid19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a07fc4-dea7-441b-a8a3-8065898a991c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e716cf8c-93d3-4825-9ecd-1fd0e2564fd6","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_heim_pal_korhaz_oltas_koronavirus_covid19","timestamp":"2021. április. 14. 10:41","title":"Már a 16-18 éves krónikus betegeket is beoltják a Heim Pál kórházban az egyik orvos szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b2908-7a3d-4188-a7cb-061a266d0a6a","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A szerbiai nyugdíjasok ingyenes vitamincsomagot kapnak az államtól, de ők inkább nyugdíjuk korábban elvett részét szeretnék viszontlátni.","shortLead":"A szerbiai nyugdíjasok ingyenes vitamincsomagot kapnak az államtól, de ők inkább nyugdíjuk korábban elvett részét...","id":"20210413_Szeretettel_a_Vajdasagbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b2908-7a3d-4188-a7cb-061a266d0a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb5c130-b490-4335-9a0b-2a9f79df7b71","keywords":null,"link":"/360/20210413_Szeretettel_a_Vajdasagbol","timestamp":"2021. április. 13. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Vučić szerb elnök, a vitamininfluenszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"399754b6-9d04-4135-81a6-6efb39c62039","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A forgalom tavaly visszaesett, ám a pandémia ellenére szépen gyarapodó szupergazdagok műgyűjtő-szenvedélye a kritikus időkben sem lanyhult. A magyar piac kevésbé tudta kivédeni a negatív hatásokat.","shortLead":"A forgalom tavaly visszaesett, ám a pandémia ellenére szépen gyarapodó szupergazdagok műgyűjtő-szenvedélye a kritikus...","id":"202114__mutargypiac__sokk_es_alkalmazkodas__anagysag_atka__kicsit_faj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=399754b6-9d04-4135-81a6-6efb39c62039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5217417-ff41-4b62-bce5-05ec1af65743","keywords":null,"link":"/360/202114__mutargypiac__sokk_es_alkalmazkodas__anagysag_atka__kicsit_faj","timestamp":"2021. április. 13. 15:00","title":"A világjárványban is ütésállónak bizonyult a nemzetközi műtárgypiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a hivatalosan nem igazolt esetekkel együtt minimum 2 millióan megfertőződtek Magyarországon.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a hivatalosan nem igazolt esetekkel együtt minimum 2 millióan megfertőződtek...","id":"20210412_Merkely_Bela_oltas_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ae86ee-9faa-4ff4-9690-70f20c9b49a2","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Merkely_Bela_oltas_jarvany","timestamp":"2021. április. 12. 12:20","title":"Merkely: 5 millió embert kell beoltani, hogy a járvány ne térjen vissza szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]