[{"available":true,"c_guid":"2e1025be-305c-4b12-bb22-ee944e3f9ea8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy titokzatos új készülék bemutatására készül a Samsung. Az ígéretek szerint egy igen nagy teljesítményű eszközről van szó.","shortLead":"Egy titokzatos új készülék bemutatására készül a Samsung. Az ígéretek szerint egy igen nagy teljesítményű eszközről van...","id":"20210414_samsung_galaxy_book_bemutato_laptop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e1025be-305c-4b12-bb22-ee944e3f9ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c778041c-f618-4ac7-90ec-6721f76bc0e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_samsung_galaxy_book_bemutato_laptop","timestamp":"2021. április. 14. 10:33","title":"Nagy bemutatóra készül a Samsung, jön az eddigi leggyorsabb Galaxy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0762d338-40ca-4fe8-b31d-874ce4b3f7d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rusvai Miklós szerint gyorsan tisztázni lehetne, hogy mi igaz abból, amit a kínai járványügyi hatóság vezetője mondott a Sinopharm oltóanyagáról.","shortLead":"Rusvai Miklós szerint gyorsan tisztázni lehetne, hogy mi igaz abból, amit a kínai járványügyi hatóság vezetője mondott...","id":"20210413_sinopharm_rusvai_miklos_virologs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0762d338-40ca-4fe8-b31d-874ce4b3f7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d515b4e-4a40-467c-84e7-050f890c7d59","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_sinopharm_rusvai_miklos_virologs","timestamp":"2021. április. 13. 07:33","title":"Virológus a kínai vakcináról: Jó lenne, ha látnánk a tényeket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16144cb-9ac0-42e6-bee2-a3d7ea2194d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két állat Mianyang egy védett területén esett egymásnak.","shortLead":"A két állat Mianyang egy védett területén esett egymásnak.","id":"20210414_Verekedes_ket_panda_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a16144cb-9ac0-42e6-bee2-a3d7ea2194d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac9dffc-1364-4f47-8d40-2dd7b58d89ff","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Verekedes_ket_panda_video","timestamp":"2021. április. 14. 16:33","title":"Összeverekedett két panda Szecsuanban, 17 percig gyűrték egymást - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"399754b6-9d04-4135-81a6-6efb39c62039","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A forgalom tavaly visszaesett, ám a pandémia ellenére szépen gyarapodó szupergazdagok műgyűjtő-szenvedélye a kritikus időkben sem lanyhult. A magyar piac kevésbé tudta kivédeni a negatív hatásokat.","shortLead":"A forgalom tavaly visszaesett, ám a pandémia ellenére szépen gyarapodó szupergazdagok műgyűjtő-szenvedélye a kritikus...","id":"202114__mutargypiac__sokk_es_alkalmazkodas__anagysag_atka__kicsit_faj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=399754b6-9d04-4135-81a6-6efb39c62039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5217417-ff41-4b62-bce5-05ec1af65743","keywords":null,"link":"/360/202114__mutargypiac__sokk_es_alkalmazkodas__anagysag_atka__kicsit_faj","timestamp":"2021. április. 13. 15:00","title":"A világjárványban is ütésállónak bizonyult a nemzetközi műtárgypiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff76398d-06a7-47ff-9f0b-4373340c2b1c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A százéves óra a katasztrófa idején állt le, hiába tisztították meg, nem indult újra. Egészen mostanáig.","shortLead":"A százéves óra a katasztrófa idején állt le, hiába tisztították meg, nem indult újra. ","id":"20210414_Tiz_evvel_a_japan_cunami_utan_ismet_jarni_kezdett_egy_buddhista_templom_oraja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff76398d-06a7-47ff-9f0b-4373340c2b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c99b22-3a39-4d4a-8c26-a3ff5304c7d5","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Tiz_evvel_a_japan_cunami_utan_ismet_jarni_kezdett_egy_buddhista_templom_oraja","timestamp":"2021. április. 14. 12:23","title":"Tíz évvel a japán cunami után ismét járni kezdett egy buddhista templom órája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228c10ea-f4ce-4cf7-91bd-65de7789448f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Kálvin térnél fúrnak, ahol a tervek szerint az új vonal végállomása lesz ötven méteres mélységben.\r

","shortLead":"A Kálvin térnél fúrnak, ahol a tervek szerint az új vonal végállomása lesz ötven méteres mélységben.\r

","id":"20210414_probafuras_kalvin_ter_5os_metro_furjes_balazs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=228c10ea-f4ce-4cf7-91bd-65de7789448f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f527a9b-3ef5-4e24-8cb0-0a8ba9f6721a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_probafuras_kalvin_ter_5os_metro_furjes_balazs","timestamp":"2021. április. 14. 18:09","title":"Próbafúrásokkal indult meg az 5-ös metróvonal építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca3ff02-bd7c-4540-aacb-8022c37c04b5","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"A politikai témákban általában is meglehetősen megosztott magyar közvéleményt a járványkezelés megítélése ügyében még a szokottnál is élesebb törésvonal szakítja két táborra. A kormányzati kommunikáció csont nélkül betalált a fideszes szavazóknál, de a többség amúgy sem jól tájékozott. A fiatalok jobban nyitáspártiak, de összességében is távolinak tűnik a tavalyi fegyelmezettség. ","shortLead":"A politikai témákban általában is meglehetősen megosztott magyar közvéleményt a járványkezelés megítélése ügyében még...","id":"20210414_Median","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aca3ff02-bd7c-4540-aacb-8022c37c04b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd39f3c-6216-4755-944c-09ee8730199c","keywords":null,"link":"/360/20210414_Median","timestamp":"2021. április. 14. 11:00","title":"Medián: Fáradnak és megosztottak a járványkezelés megítélésében a magyarok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég azt ígéri, hogy áprilisban további egymillió adagot szállítanak.","shortLead":"A cég azt ígéri, hogy áprilisban további egymillió adagot szállítanak.","id":"20210413_koronavirus_pfizerbiontech_vakcina_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc13d7a-8bb5-4a33-854c-06579c7e32af","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_koronavirus_pfizerbiontech_vakcina_oltas","timestamp":"2021. április. 13. 20:08","title":"Közel kétmillió adag Pfizer-BioNTech vakcina érkezett már Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]