[{"available":true,"c_guid":"e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook kutatás-fejlesztésért felelős részlege, az NPE Team egy új alkalmazással állt elő. Ez a Sparked, aminek egyelőre csak weboldala van, ám miután a The Verge írt a fejlesztésről, az is elérhetetlenné vált.","shortLead":"A Facebook kutatás-fejlesztésért felelős részlege, az NPE Team egy új alkalmazással állt elő. Ez a Sparked, aminek...","id":"20210413_facebook_sparked_randi_videochat_alkalmazas_applikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5dbc83a-3051-4ff7-882d-54483f2df1e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_facebook_sparked_randi_videochat_alkalmazas_applikacio","timestamp":"2021. április. 13. 19:03","title":"Már teszteli a Facebook az újabb társkeresős fejlesztését, videós villámrandikra lehet regisztrálni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kerületi parkolási társaság emberei is elkezdték fotózni a szabálytalan autósokat a Várnegyedben. ","shortLead":"A kerületi parkolási társaság emberei is elkezdték fotózni a szabálytalan autósokat a Várnegyedben. ","id":"20210413_parkoloorok_kozteresek_ingyenes_parkolas_Varnegyed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ffde8b-7e92-4d9c-9bd1-61005f851eb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_parkoloorok_kozteresek_ingyenes_parkolas_Varnegyed","timestamp":"2021. április. 13. 14:01","title":"Mivel ingyenes a parkolás, beszálltak a közteresek munkájába a parkolóőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd8aac45-1545-43e8-af48-bd01ee7fd4d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszakozni látszik a kormány, miután a főpolgármester kilátásba helyezte az atlétikai világbajnokság lemondását. Ám nem kizárt, hogy csak az eddigi terveken változtatnak valamelyest.","shortLead":"Visszakozni látszik a kormány, miután a főpolgármester kilátásba helyezte az atlétikai világbajnokság lemondását. Ám...","id":"20210413_diakvaros_miniszterelnokseg_megepul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd8aac45-1545-43e8-af48-bd01ee7fd4d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21dc2d3a-e1c4-495b-8c71-4523f05ac321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_diakvaros_miniszterelnokseg_megepul","timestamp":"2021. április. 13. 14:46","title":"Miniszterelnökség: A Diákváros fel fog épülni, a Fudan Egyetem mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Globálisan 19,7 százalékot esett a profit, a közép-európai részleg nyeresége még ennél is sokkal nagyobbat zuhant.","shortLead":"Globálisan 19,7 százalékot esett a profit, a közép-európai részleg nyeresége még ennél is sokkal nagyobbat zuhant.","id":"20210414_tesco_profit_beszamolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6211b8-7f98-455a-ae7f-9186f1855c43","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_tesco_profit_beszamolo","timestamp":"2021. április. 14. 15:51","title":"Közel tízmilliárd forint kiskereskedelmi adót fizetett be a Tesco Magyarországon egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Heteket csúszhat az oltási program befejezése az országban a döntés miatt. ","shortLead":"Heteket csúszhat az oltási program befejezése az országban a döntés miatt. ","id":"20210414_dania_astrazeneca_vakcina_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220f5323-eddf-4cd3-bf03-8b308a08db1d","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_dania_astrazeneca_vakcina_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 14. 14:21","title":"Kiveszik az AstraZeneca-vakcinát az oltási programból Dániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267814f3-6007-4647-bde7-9cbee4ce4638","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó három sávon átcikázva egy villamosvezeték-oszlopnak csapódva állt meg. ","shortLead":"Egy autó három sávon átcikázva egy villamosvezeték-oszlopnak csapódva állt meg. ","id":"20210414_Elokerult_egy_video_az_aprilis_elejen_torten_hatalmas_balesetrol_az_Arpad_hidon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=267814f3-6007-4647-bde7-9cbee4ce4638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1554954e-dc21-47a8-812b-21fa2589ec25","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_Elokerult_egy_video_az_aprilis_elejen_torten_hatalmas_balesetrol_az_Arpad_hidon","timestamp":"2021. április. 14. 08:55","title":"Előkerült egy videó az április elején történt hatalmas balesetről az Árpád hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf10338d-d32c-4a81-abf0-619e2e95279e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A középiskolák csak május 10-én nyitnak, de az általános iskolák ás óvodák már hétfőn, április 19-én.\r

\r

","shortLead":"A középiskolák csak május 10-én nyitnak, de az általános iskolák ás óvodák már hétfőn, április 19-én.\r

\r

","id":"20210413_Gimnaziumi_tanarok_allnak_ki_az_iskolanyitas_miatt_aggodo_kollegaik_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf10338d-d32c-4a81-abf0-619e2e95279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4472507-4ef9-4a1b-bf7a-f89a71dc158c","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Gimnaziumi_tanarok_allnak_ki_az_iskolanyitas_miatt_aggodo_kollegaik_mellett","timestamp":"2021. április. 13. 11:15","title":"Gimnáziumi tanárok állnak ki az iskolanyitás miatt aggódó kollégáik mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e824beaa-96c8-4121-8e1c-3da70b3dad6e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Fülkeforradalom helyett jogállami forradalmat kell vívnia a mai ellenzéknek, ha a választást megnyerve valóban kormányozni akar - írja e heti számában a HVG. Az Orbán-kormány már nemcsak a vagyont menti ki, hanem az államot is: kiskirályok feudális anarchiájára készül. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Fülkeforradalom helyett jogállami forradalmat kell vívnia a mai ellenzéknek, ha a választást megnyerve valóban...","id":"20210414_egyetem_alapitvany_kozvagyon_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e824beaa-96c8-4121-8e1c-3da70b3dad6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22dc150-1bac-41a7-bcae-52ff884fd7c0","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_egyetem_alapitvany_kozvagyon_orban","timestamp":"2021. április. 14. 17:25","title":"\"Rosszabb, mint a privatizáció\" - belülről is bírálják a kormány példátlan vagyonkimentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]