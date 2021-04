A Magyar Orvosok Szakszervezetének (MOSZ) elnöksége nyílt levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz, és kérik, hogy az óvodák és az alsó tagozatos iskolák esetében is halasszák el a nyitást.

Orbán szerdán délután jelentette be a Facebookon, hogy hétfőn nyitnak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozata, a felsősök esetében ezt azonban május 10-re tette. A MOSZ a levelében ezt üdvözölte, ugyanakkor csatlakozott azokhoz a szervezetekhez (Magyar Orvosi Kamara, illetve a pedagógusok, a szülők és gyermekek érdekképviseletei), akik azt kérik, hogy az oktatási intézmények nyitását az óvodák és alsó tagozatos osztályok esetében is halasszák el.

A kormány nem enged, sok tanár, szülő, diák tovább tiltakozik az április 19-i iskolanyitás ellen. Arra egyébként még a kormányzat szerint is van mód, hogy otthon maradjanak a gyerekek - a tanárok esetében már nem ilyen megengedő a szabályozás.

A súlyos járványhelyzet jelenleg a járványügyi szakértők és a betegágy mellett dolgozó orvosok, egészségügyi dolgozók szerint sem teszi lehetővé a korlátozások ilyen mértékű további enyhítését – írják. Azt is hozzátették, hogy a koronavírus brit variánsa által okozott betegség a fiatalok esetében is súlyos lefolyású lehet, a poszt-covid szindróma pedig akár egész életre szóló egészségkárosodást okozhat.

A MOSz szerint az óvodás és alsós általános iskolás gyermekek esetében a távolságtartás, higiéniás szabályok betartása gyakorlatilag lehetetlen, ezért akár egyetlen gyerek is megfertőzhet egy egész csoportot.

Úgy gondolják, hogy rövidesen sorra kerül a kisgyermekes szülők generációja az oltási rendben, néhány hét és kellő védettség alakul ki a pedagógusok esetén is. A levélben hozzátették,

hetek kérdése, és a gyermek is beolthatóak lehetnek - hiszen az már a 16 éven felüliek esetén hazánkban is megkezdődött. Most valóban érvényes a mondás: aki időt nyer, az életet nyer!