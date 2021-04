Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a69b350-7c08-4981-b4d8-240c38e6d096","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autók június közepéig még áthajthatnak a hídon, addig a BKK ingyenes nappali és éjszakai autóbuszokat is indít a Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér között.

","shortLead":"Az autók június közepéig még áthajthatnak a hídon, addig a BKK ingyenes nappali és éjszakai autóbuszokat is indít...","id":"20210415_Lezarjak_a_Lanchid_pesti_gyalogosaluljarojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a69b350-7c08-4981-b4d8-240c38e6d096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc116d83-51bd-4aeb-b51e-ae6c43f4848c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_Lezarjak_a_Lanchid_pesti_gyalogosaluljarojat","timestamp":"2021. április. 15. 10:17","title":"Pénteken lezárják a Lánchíd pesti gyalogos-aluljáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07b727a-99df-4c3b-b05b-0a708a53c70a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz fővárosban négy meccset rendeznek, köztük a nyitómeccset, amelyen Olaszország játszik Törökországgal.","shortLead":"Az olasz fővárosban négy meccset rendeznek, köztük a nyitómeccset, amelyen Olaszország játszik Törökországgal.","id":"20210413_Foci_Eb_Roma_Olimpiai_Stadion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d07b727a-99df-4c3b-b05b-0a708a53c70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f096bfe-28cb-4889-be75-b0dae5ec5e5d","keywords":null,"link":"/sport/20210413_Foci_Eb_Roma_Olimpiai_Stadion","timestamp":"2021. április. 13. 19:29","title":"Foci-Eb: Olaszország negyedházat mert bevállalni a római Olimpiai Stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1da89a-9e16-4833-a55c-258ede869f3e","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Nincs bűnözés, nincs betegség, háború, öregedés, nincs szenvedés, nincs birtoklási vágy. Egy amerikai sorozat kísérletet tesz a kilenc évtizede született és azóta klasszikussá vált regényben vizionált világ bemutatására, ahol a születéstől a halálig minden megtervezett, beleértve a boldogságot is.","shortLead":"Nincs bűnözés, nincs betegség, háború, öregedés, nincs szenvedés, nincs birtoklási vágy. Egy amerikai sorozat...","id":"202114__szep_uj_vilag__huxley_laboratoriuma__ujrakondicionalas__nyakunkon_ajolet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d1da89a-9e16-4833-a55c-258ede869f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3272ffd-55ad-427e-99c0-400001d52480","keywords":null,"link":"/360/202114__szep_uj_vilag__huxley_laboratoriuma__ujrakondicionalas__nyakunkon_ajolet","timestamp":"2021. április. 13. 17:00","title":"A biztonságért a szabadságot adják a megfilmesített Szép új világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670e79eb-1f09-441e-b130-7ec7bd386b61","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester City a Borussia Dortmund felett aratott kettős győzelemmel, a Real Madrid pedig hazai győzelme után a Liverpoolban elért gól nélküli döntetlennel harcolta ki a továbbjutást szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.\r

","shortLead":"A Manchester City a Borussia Dortmund felett aratott kettős győzelemmel, a Real Madrid pedig hazai győzelme után...","id":"20210415_bajnokok_ligaja_negyeddonto_visszavago","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=670e79eb-1f09-441e-b130-7ec7bd386b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c0f6e1-12fb-4bff-8498-045e14389691","keywords":null,"link":"/sport/20210415_bajnokok_ligaja_negyeddonto_visszavago","timestamp":"2021. április. 15. 05:26","title":"Összeállt az elődöntő mezőnye a BL-ben, a ManCity és a Real Madrid is bejutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság a lejárata nem újítaná meg szerződését a vektorvakcinát gyártó cégekkel, inkább az mRNS-alapú oltóanyagok beszerzésére fókuszálna a La Stampa szerint.","shortLead":"Az Európai Bizottság a lejárata nem újítaná meg szerződését a vektorvakcinát gyártó cégekkel, inkább az mRNS-alapú...","id":"20210414_johson_johnson_astrazeneca_vakcina_europai_bizottsag_szerzodes_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55701fc7-66c4-416f-b294-fb395bc4b654","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_johson_johnson_astrazeneca_vakcina_europai_bizottsag_szerzodes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 14. 11:13","title":"Sajtóértesülések szerint nem vásárol több vakcinát az AstraZenecától és a Johnson & Johnsontól az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fa55fd-4c70-429e-9560-ac3190b0fcc7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU soros elnökeként hozhatja elő Franciaország a költségvetési szabályok felülvizsgálatát. A válságok és az ezeket követő állami támogatások dogmatikussá tették a Maastrichtban felvázolt Európát, a Covid-válság pedig még inkább egyértelművé tette a szabályzat és a valóság közti eltérését – írja a Le Monde.","shortLead":"Az EU soros elnökeként hozhatja elő Franciaország a költségvetési szabályok felülvizsgálatát. A válságok és az ezeket...","id":"20210413_koltsegvetesi_hiany_deficitszabaly_EU_franciaorszag_soros_eu_elnokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79fa55fd-4c70-429e-9560-ac3190b0fcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ac2c22-4b7d-4cb7-945e-9bbf851918f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_koltsegvetesi_hiany_deficitszabaly_EU_franciaorszag_soros_eu_elnokseg","timestamp":"2021. április. 13. 17:00","title":"A francia EU-elnökség megváltoztatná a 3 százalékos deficitszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b1260b-760f-4c2b-a7de-410df280bc3a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szabadságharcban megakadályozta az oroszok által összeszedett magyarok deportálását a Szovjetunióba. 84 éves korában hunyt el.","shortLead":"A szabadságharcban megakadályozta az oroszok által összeszedett magyarok deportálását a Szovjetunióba. 84 éves korában...","id":"20210413_Meghalt_Racz_Sandor_Istvan_1956_szabadsagharc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b1260b-760f-4c2b-a7de-410df280bc3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a7a48a-4397-4e8e-8242-a376f1eb4f8d","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_Meghalt_Racz_Sandor_Istvan_1956_szabadsagharc","timestamp":"2021. április. 13. 11:59","title":"Meghalt Rácz Sándor István 56-os szabadságharcos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6380dd7b-4572-430c-ac2d-2757f0e95308","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk Neuralinkjének eredményei nem tűnnek annyira forradalmainak – üzenték a kritikusok, akik szerint hasonlókat már közel 20 év is látni lehetett.","shortLead":"Elon Musk Neuralinkjének eredményei nem tűnnek annyira forradalmainak – üzenték a kritikusok, akik szerint hasonlókat...","id":"20210414_majom_makako_chip_agy_elon_musk_neuralink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6380dd7b-4572-430c-ac2d-2757f0e95308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d75ca5-965d-431a-9434-9748d1f0edfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_majom_makako_chip_agy_elon_musk_neuralink","timestamp":"2021. április. 14. 14:03","title":"Tudósok bírálják Elon Muskot, amiért chipet rakott egy majom agyába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]