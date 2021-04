Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d26c72c5-7731-4526-9f08-bd5e7cb85a8f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Michelin-csillagos osztrák séf, Wolfgang Puck 27 éve készíti a hollywoodi Oscar-gálák menüjét. Nyáron a Matild Palotában nyitja meg első európai Spago éttermét.\r

","shortLead":"A Michelin-csillagos osztrák séf, Wolfgang Puck 27 éve készíti a hollywoodi Oscar-gálák menüjét. Nyáron a Matild...","id":"20210414_wolfgang_puck_matild_palota_etterem_kavezo_bar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d26c72c5-7731-4526-9f08-bd5e7cb85a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb1df45-e6ec-43f8-ba2a-4ba60abe9ec6","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_wolfgang_puck_matild_palota_etterem_kavezo_bar","timestamp":"2021. április. 14. 17:28","title":"Világhírű hollywoodi sztárséf nyit éttermet Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az intézmények eldönthetik, melyik típusú könyvből szeretnének oktatni.","shortLead":"Az intézmények eldönthetik, melyik típusú könyvből szeretnének oktatni.","id":"20210412_katolikus_tankonyvek_szeptember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924f44b8-9b1b-4321-b6e7-614bd2581001","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_katolikus_tankonyvek_szeptember","timestamp":"2021. április. 12. 17:42","title":"Szeptembertől katolikus szemléletű történelem- és irodalomkönyvet is választhatnak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52825043-630d-404d-93a0-c7465e7d6ce5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Aki meggondolta magát a járvány miatt, április 22-ig visszakaphatja a pénzét.","shortLead":"Aki meggondolta magát a járvány miatt, április 22-ig visszakaphatja a pénzét.","id":"20210413_foci_eb_jegy_visszavaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52825043-630d-404d-93a0-c7465e7d6ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34da33cc-2ab7-449f-b5c7-d2247b0c72a4","keywords":null,"link":"/sport/20210413_foci_eb_jegy_visszavaltas","timestamp":"2021. április. 13. 09:38","title":"Jövő csütörtökig lehet visszaváltani a foci-Eb-re szóló jegyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd1243b-2fa2-45f8-b2ae-86a094c86e79","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kodály Zoltán életében fontos állomás volt, mikor a Zeneakadémián lett tanár. A pályáját végigkövető zenészek most közös koncertre készülnek, ahol a zeneszerző első komoly hangversenyének tételeit játsszák el. De hogyan reagáltak a kortárs kritikusok Kodály akkor még újítónak számító műveire? A mi Kodályunk negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Kodály Zoltán életében fontos állomás volt, mikor a Zeneakadémián lett tanár. A pályáját végigkövető zenészek most...","id":"20210413_Doku360_A_mi_Kodalyunk_negyedik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd1243b-2fa2-45f8-b2ae-86a094c86e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c1ca00-e716-48aa-901c-9230db2b7337","keywords":null,"link":"/360/20210413_Doku360_A_mi_Kodalyunk_negyedik_resz","timestamp":"2021. április. 13. 19:00","title":"Doku360: Faleveleket eresztettem szélnek, de talán meglátszik egy épület terve belőlük ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1da89a-9e16-4833-a55c-258ede869f3e","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Nincs bűnözés, nincs betegség, háború, öregedés, nincs szenvedés, nincs birtoklási vágy. Egy amerikai sorozat kísérletet tesz a kilenc évtizede született és azóta klasszikussá vált regényben vizionált világ bemutatására, ahol a születéstől a halálig minden megtervezett, beleértve a boldogságot is.","shortLead":"Nincs bűnözés, nincs betegség, háború, öregedés, nincs szenvedés, nincs birtoklási vágy. Egy amerikai sorozat...","id":"202114__szep_uj_vilag__huxley_laboratoriuma__ujrakondicionalas__nyakunkon_ajolet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d1da89a-9e16-4833-a55c-258ede869f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3272ffd-55ad-427e-99c0-400001d52480","keywords":null,"link":"/360/202114__szep_uj_vilag__huxley_laboratoriuma__ujrakondicionalas__nyakunkon_ajolet","timestamp":"2021. április. 13. 17:00","title":"A biztonságért a szabadságot adják a megfilmesített Szép új világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kerületi parkolási társaság emberei is elkezdték fotózni a szabálytalan autósokat a Várnegyedben. ","shortLead":"A kerületi parkolási társaság emberei is elkezdték fotózni a szabálytalan autósokat a Várnegyedben. ","id":"20210413_parkoloorok_kozteresek_ingyenes_parkolas_Varnegyed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ffde8b-7e92-4d9c-9bd1-61005f851eb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_parkoloorok_kozteresek_ingyenes_parkolas_Varnegyed","timestamp":"2021. április. 13. 14:01","title":"Mivel ingyenes a parkolás, beszálltak a közteresek munkájába a parkolóőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1bdbd82-1637-4f5c-96bf-119c628a61fb","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Járjon-e pénz az oltásért, vagy fizessen büntetőadót az, aki nem oltatja be magát? Közgazdászok már a Covid előtt is vizsgálták a kérdést, amely most nagyon aktuális. Távolinak tűnhet a kapcsolat, de az ügyben érdemes tanácsot kérni környezetvédelmi szakemberektől.","shortLead":"Járjon-e pénz az oltásért, vagy fizessen büntetőadót az, aki nem oltatja be magát? Közgazdászok már a Covid előtt is...","id":"20210414_egy_masik_kozgazdasag_oltas_vakcina_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1bdbd82-1637-4f5c-96bf-119c628a61fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d3a9456-8933-4d97-9922-42957a0f4d5e","keywords":null,"link":"/360/20210414_egy_masik_kozgazdasag_oltas_vakcina_egeszsegugy","timestamp":"2021. április. 14. 07:00","title":"Megérné-e pénzt osztani annak, aki beoltatja magát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45435bc5-5f4c-4206-adc9-944d2718a6f3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan nemhogy koronavírus-járvány, de fertőzés sincs Észak-Koreában, mivel az ország határait már 2020 januárjában lezárták. A vírusválság ugyanakkor rendkívüli mértékben megviseli a világtól elzárkózó kommunista diktatúrát – derül ki a BBC és a Deutsche Welle összeállításaiból.","shortLead":"Hivatalosan nemhogy koronavírus-járvány, de fertőzés sincs Észak-Koreában, mivel az ország határait már 2020...","id":"20210413_eszak_korea_koronavirus_pandemia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45435bc5-5f4c-4206-adc9-944d2718a6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52976151-93ce-472c-8778-ea2d84a0587b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_eszak_korea_koronavirus_pandemia","timestamp":"2021. április. 13. 15:02","title":"Rég nem látott válságba kerülhetett Észak-Korea a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]