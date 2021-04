Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75722a62-f464-4a0a-b626-228447c91b15","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Mi lenne, ha egy lopott amerikai drónnal bombáznának le egy várost? Indulhat-e úgy világháború, hogy a világ nagyhatalmai közül valójában senki nem szeretné? Ken Follett a következő regényéről beszélt egy sajtótájékoztatón, amelyen a hvg.hu is jelen volt.","shortLead":"Mi lenne, ha egy lopott amerikai drónnal bombáznának le egy várost? Indulhat-e úgy világháború, hogy a világ...","id":"20210415_ken_follett_uj_regenye_never_sajtotajekoztato_soha_harmadik_vilaghaboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75722a62-f464-4a0a-b626-228447c91b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3896bdf1-d1f6-4a43-bb4a-8d9551210c94","keywords":null,"link":"/elet/20210415_ken_follett_uj_regenye_never_sajtotajekoztato_soha_harmadik_vilaghaboru","timestamp":"2021. április. 15. 16:47","title":"Ken Follett: Putyin jobban tenné, ha elolvasná a következő könyvemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"8 és 13 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet.","shortLead":"8 és 13 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet.","id":"20210416_Felhos_de_csapadekmentes_ido_varhato_penteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21170d74-f767-4edd-9674-5aa7fa0a1580","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_Felhos_de_csapadekmentes_ido_varhato_penteken","timestamp":"2021. április. 16. 05:59","title":"Felhős, de csapadékmentes idő várható pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután Karácsony Gergely főpolgármester közölte, kételkedik abban, hogy egyszerre valósul majd meg a Budapest Diákváros és a kínai Fudan Egyetem a Déli Városkapu Fejlesztési Program helyszínén, az Indexre írt hosszú publicisztikát Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára. ","shortLead":"Miután Karácsony Gergely főpolgármester közölte, kételkedik abban, hogy egyszerre valósul majd meg a Budapest Diákváros...","id":"20210415_Furjes_Balazs_Fudan_Egyetem_Diakvaros_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f69a88-ee8a-4e97-9f07-3e63b1c0b6fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Furjes_Balazs_Fudan_Egyetem_Diakvaros_","timestamp":"2021. április. 15. 12:21","title":"Fürjes Balázs: A Fudan Egyetem budapesti campusa nem a Diákváros helyett épül meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hertha BSC egy játékosának is pozitív lett a tesztje.

","shortLead":"A Hertha BSC egy játékosának is pozitív lett a tesztje.

","id":"20210415_dardai_pal_hertha_bsc_koronavirus_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63dc11b2-cb70-4abb-b382-c61dda619a59","keywords":null,"link":"/sport/20210415_dardai_pal_hertha_bsc_koronavirus_karanten","timestamp":"2021. április. 15. 12:25","title":"Dárdai Pál és egyik segítője is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5952db27-8db3-4533-a17b-bc95cd269857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília szerint még egy hétig lehetnek a mostanihoz hasonlóan magas járványszámok. ","shortLead":"Müller Cecília szerint még egy hétig lehetnek a mostanihoz hasonlóan magas járványszámok. ","id":"20210416_muller_cecilia_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5952db27-8db3-4533-a17b-bc95cd269857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9260bd0f-aeae-43c6-8a5a-7a5a24511f0e","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_muller_cecilia_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. április. 16. 12:19","title":"Müller: \"Tetőzik a harmadik hullám, magas számokkal küszködünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e3fb94-53c5-43e2-ade8-4eb71c8053ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemény Dénes szerint például aranyérmet érne, ha mindenki beoltatná magát.","shortLead":"Kemény Dénes szerint például aranyérmet érne, ha mindenki beoltatná magát.","id":"20210415_vedooltas_nacsa_lorinc_borbas_marcsi_kemeny_denes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55e3fb94-53c5-43e2-ade8-4eb71c8053ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfeaf84-ccbc-42ff-a8fb-e5111119ec0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_vedooltas_nacsa_lorinc_borbas_marcsi_kemeny_denes","timestamp":"2021. április. 15. 12:36","title":"Három híresség is elmondja a kormány videójában, hogy miért fontos a védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1ff053-8b5e-4b4e-aba8-f7843b65faf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csökkent a kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők és az aktív fertőzöttek száma.","shortLead":"Csökkent a kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők és az aktív fertőzöttek száma.","id":"20210416_koronavirus_jarvany_fertozes_gyerekek_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e1ff053-8b5e-4b4e-aba8-f7843b65faf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06179849-b006-4103-adee-4711d9e0d500","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_koronavirus_jarvany_fertozes_gyerekek_orban_viktor","timestamp":"2021. április. 16. 07:48","title":"Orbán: Két 14 év alatti koronavírusos gyerek van lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b9db09-8634-41c0-b9fb-e0ffd1a76c75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a sportos kisautó produkcióját eddig esetleg túl visszafogottnak találták.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a sportos kisautó produkcióját eddig esetleg túl visszafogottnak találták.","id":"20210415_400_loero_3_hengerbol_nagyon_megvadul_a_toyota_gr_yaris","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28b9db09-8634-41c0-b9fb-e0ffd1a76c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a05af1a-d0f0-4a75-bfce-d765b02994cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_400_loero_3_hengerbol_nagyon_megvadul_a_toyota_gr_yaris","timestamp":"2021. április. 15. 11:21","title":"400 lóerő 3 hengerből: nagyon megvadul a Toyota GR Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]