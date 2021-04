Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A testület azt is javasolja, hogy a fertőzésen már átesetteket csak fél évvel később oltsák be.\r

\r

","shortLead":"A testület azt is javasolja, hogy a fertőzésen már átesetteket csak fél évvel később oltsák be.\r

\r

","id":"20210416_Francia_orvosi_akademia_Pfizer_Moderna_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cc736c-8e4f-4bea-a178-bb81e7ced66c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_Francia_orvosi_akademia_Pfizer_Moderna_vakcina","timestamp":"2021. április. 16. 06:59","title":"A francia orvosi akadémia hat hónapra növelné a dózisok közti időtartamot a Pfizer és a Moderna vakcináinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf8afd7-b9f2-4e1f-a32d-b3cb7b397d18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos Mini külsejét és belsejét is modernizálták a facelift során.","shortLead":"A sportos Mini külsejét és belsejét is modernizálták a facelift során.","id":"20210415_kicsi_a_bors_de_eros_megujult_a_mini_jcw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcf8afd7-b9f2-4e1f-a32d-b3cb7b397d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4853c5b5-cfd5-4cb0-915a-3cc0b4b60630","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_kicsi_a_bors_de_eros_megujult_a_mini_jcw","timestamp":"2021. április. 15. 07:59","title":"Kicsi a bors, de erős: megújult a Mini JCW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Globálisan is elkezdte tesztelni az Instagram a kapcsolót, mellyel a felhasználó döntheti el, akarja-e látni mások bejegyzéseinél a lájkok számát.","shortLead":"Globálisan is elkezdte tesztelni az Instagram a kapcsolót, mellyel a felhasználó döntheti el, akarja-e látni mások...","id":"20210415_instagram_lajkok_szama_nem_latszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1c3172-f0ed-4d39-a3bc-0fcbcaceca0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_instagram_lajkok_szama_nem_latszik","timestamp":"2021. április. 15. 08:33","title":"Új kapcsoló az Instagramon: a felhasználó dönthet, akarja-e látni a lájkolásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a terven, ahova a kínai egyetemet berajzolták, eredetileg diákszállás és a Diákváros irodái szerepeltek.","shortLead":"A főpolgármester szerint a terven, ahova a kínai egyetemet berajzolták, eredetileg diákszállás és a Diákváros irodái...","id":"20210415_karacsony_gergely_diakvaros_terkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3166b3-e980-4861-b012-2118c647e583","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_karacsony_gergely_diakvaros_terkep","timestamp":"2021. április. 15. 21:31","title":"Karácsony bemutatott egy térképet, ami szerint a kínai egyetem mégis a Diákváros területén lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309e4b19-f872-44be-9e2e-f883ec4b352f","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"A nyitás a vendéglátóhelyek esetében jóval bonyolultabb folyamatnak ígérkezik, mint az iparcikkboltoknál, kezdve mindjárt ott, hogyan szerzik vissza a bizonytalan időszakban az időközben biztos munkát talált munkaerőt a cégek. És akkor is kérdés: mi lesz azokkal, akik nem kaptak oltást?","shortLead":"A nyitás a vendéglátóhelyek esetében jóval bonyolultabb folyamatnak ígérkezik, mint az iparcikkboltoknál, kezdve...","id":"20210414_Arra_senki_ne_szamitson_hogy_a_nyitas_bejelentese_utan_egybol_nyitnak_a_kocsmak_es_szallodak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=309e4b19-f872-44be-9e2e-f883ec4b352f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23b8156-7f1f-49d0-a1fc-f70d28a541cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_Arra_senki_ne_szamitson_hogy_a_nyitas_bejelentese_utan_egybol_nyitnak_a_kocsmak_es_szallodak","timestamp":"2021. április. 14. 20:00","title":"Arra ne számítsunk, hogy egyből beindulnak majd a kocsmák és szállodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"8 és 13 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet.","shortLead":"8 és 13 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet.","id":"20210416_Felhos_de_csapadekmentes_ido_varhato_penteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21170d74-f767-4edd-9674-5aa7fa0a1580","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_Felhos_de_csapadekmentes_ido_varhato_penteken","timestamp":"2021. április. 16. 05:59","title":"Felhős, de csapadékmentes idő várható pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavaly év végére 66 080 milliárd forintra nőtt a magyar háztartások bruttó pénzügyi vagyona.","shortLead":"Tavaly év végére 66 080 milliárd forintra nőtt a magyar háztartások bruttó pénzügyi vagyona.","id":"20210416_Fejenkent_600_ezer_forintot_tartanak_otthon_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d91eb38-07c9-4cb2-bffd-9316306c3215","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210416_Fejenkent_600_ezer_forintot_tartanak_otthon_a_magyarok","timestamp":"2021. április. 16. 05:33","title":"Fejenként 600 ezer forintot tartanak otthon a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49046e7-c026-4607-a037-381f906cfaa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet nem érti, hogy miért akkor kellett nyitni, amikor ennyire rosszak a járványügyi adatok. A PDSZ szerint az is gond, hogy a pedagógusok oltása csak a napokban kezdődött el, így nem alakulhat ki a megfelelő védettség április 19-re. \r

\r

","shortLead":"A szakszervezet nem érti, hogy miért akkor kellett nyitni, amikor ennyire rosszak a járványügyi adatok. A PDSZ szerint...","id":"20210414_PDSZ_kormany_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a49046e7-c026-4607-a037-381f906cfaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30ed422-bae9-42d2-a0b7-46237dc00622","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_PDSZ_kormany_oktatas","timestamp":"2021. április. 14. 21:49","title":"PDSZ: A kormány beismerte, hogy nem hajlandó támogatni a rászorulókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]