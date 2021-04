Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc4ca07d-554f-4f3a-b5c1-1eb6f3e9c6a3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó legújabb elektromos autója a Kecskeméten gyártott A-osztály szabadidőautó változatára, a GLA-ra épül, és az ígéretek szerint akár 486 kilométert is képes megtenni csendben suhanva. Hogy ebből mennyit hoz a gyakorlatban, kiderül a tesztünkből.","shortLead":"A stuttgarti gyártó legújabb elektromos autója a Kecskeméten gyártott A-osztály szabadidőautó változatára, a GLA-ra...","id":"20210417_merjunk_kicsit_almodni_teszten_a_kompakt_mercedes_eqa_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc4ca07d-554f-4f3a-b5c1-1eb6f3e9c6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b593ffe6-9a33-4bf1-b762-0e83687bed5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210417_merjunk_kicsit_almodni_teszten_a_kompakt_mercedes_eqa_villanyauto","timestamp":"2021. április. 17. 07:59","title":"Merjünk kicsit álmodni: teszten a kompakt Mercedes EQA villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c82a4ec-fd13-4bcf-9cf9-bdd96b9d9598","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Férje szerint a rákkal vívott hősies küzdelem után, otthonában hunyt el. 52 éves volt.","shortLead":"Férje szerint a rákkal vívott hősies küzdelem után, otthonában hunyt el. 52 éves volt.","id":"20210416_meghalt_helen_meccrory","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c82a4ec-fd13-4bcf-9cf9-bdd96b9d9598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ce2d8e-7fe7-40fd-a75d-c62122d193cb","keywords":null,"link":"/elet/20210416_meghalt_helen_meccrory","timestamp":"2021. április. 16. 18:41","title":"Meghalt Helen McCrory, a Harry Potterből is ismert színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70b04b5-82ed-4638-b8ca-c0e67f2c12af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vendégeknek nem kell maszkot viselniük a vendéglátóhelyek teraszán, a felszolgálóknak igen.","shortLead":"A vendégeknek nem kell maszkot viselniük a vendéglátóhelyek teraszán, a felszolgálóknak igen.","id":"20210415_rendelet_iskola_nyitas_terasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d70b04b5-82ed-4638-b8ca-c0e67f2c12af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4709b0b2-ab43-4bb1-b85d-2aeb20e8e85b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_rendelet_iskola_nyitas_terasz","timestamp":"2021. április. 15. 19:13","title":"Megjelent a rendelet: este fél 10-ig lehetnek majd nyitva a teraszok, védettségi igazolványt egyelőre nem írtak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991af7f1-e1ac-465a-81f7-c50188e7f3f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Törőcsik Mari kérésére a művésznő temetését szűk családi körben tartják majd. Üzent a színésznő lánya is.","shortLead":"Törőcsik Mari kérésére a művésznő temetését szűk családi körben tartják majd. Üzent a színésznő lánya is.","id":"20210416_Torocsik_Mari_tiszteloi_penteken_delutan_lerohatjak_kegyeletuket_a_Nemzeti_Szinhaznal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991af7f1-e1ac-465a-81f7-c50188e7f3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4460aa7f-f6a7-4351-b13f-0fb9d8b13142","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_Torocsik_Mari_tiszteloi_penteken_delutan_lerohatjak_kegyeletuket_a_Nemzeti_Szinhaznal","timestamp":"2021. április. 16. 13:10","title":"Törőcsik Mari tisztelői pénteken délután leróhatják kegyeletüket a Nemzeti Színháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Washington kiutasított tíz orosz diplomatát az Egyesült Államokból. A NATO és az Európai Unió a szolidaritását fejezte ki, Moszkva szerint a szankciókra adandó válasz elkerülhetetlen lesz.","shortLead":"Washington kiutasított tíz orosz diplomatát az Egyesült Államokból. A NATO és az Európai Unió a szolidaritását fejezte...","id":"20210415_biden_szankcio_oroszorszag_nato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b540dc34-3a71-458c-80eb-e6b47c86e350","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_biden_szankcio_oroszorszag_nato","timestamp":"2021. április. 15. 17:45","title":"Biden szankciókat jelentett be Oroszország ellen, a Kreml behívatta az amerikai nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39a1836-4f61-47ae-abd2-2ceb70f9b57a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a fenntartható erdőgazdálkodásba fektet pénzt, hogy 2030-ra karbonsemlegessé válhasson.","shortLead":"Az Apple a fenntartható erdőgazdálkodásba fektet pénzt, hogy 2030-ra karbonsemlegessé válhasson.","id":"20210416_apple_restore_found_penzugyi_alap_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c39a1836-4f61-47ae-abd2-2ceb70f9b57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab8a04f-dd45-4d1a-9069-d4200c247145","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_apple_restore_found_penzugyi_alap_klimavaltozas","timestamp":"2021. április. 16. 18:03","title":"60 milliárd forintot tesz fel az Apple egy célra: hogy több fát ültessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d510b37-3495-4a8d-9ada-65d571b740a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes EQB lesz a magyar gyár első teljesen elektromos modellje.","shortLead":"A Mercedes EQB lesz a magyar gyár első teljesen elektromos modellje.","id":"20210416_Vasarnap_bemutatkozik_a_kecskemeti_elektromos_Mercedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d510b37-3495-4a8d-9ada-65d571b740a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed34f41b-7327-4b7b-932b-90576435601e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Vasarnap_bemutatkozik_a_kecskemeti_elektromos_Mercedes","timestamp":"2021. április. 16. 17:34","title":"Vasárnap bemutatkozik a kecskeméti elektromos Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Nem nézi ölbe tett kézzel a titkosszolgálat a vírustagadó vagy oltásellenes propagandát folytató csoportok vezéreinek működését – információnk szerint ez is kiderült a parlament nemzetbiztonsági bizottságának keddi ülésén. ","shortLead":"Nem nézi ölbe tett kézzel a titkosszolgálat a vírustagadó vagy oltásellenes propagandát folytató csoportok vezéreinek...","id":"20210415_titkosszolgalat_virusszkeptikus_oltasellenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29df06c9-a5bb-44ac-bdf0-b27c1b9f08e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_titkosszolgalat_virusszkeptikus_oltasellenes","timestamp":"2021. április. 15. 13:00","title":"Rajta van a titkosszolgálat a keményvonalas oltáselleneseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]