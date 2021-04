Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szimbolikus nyilatkozatot konkrét lépések követhetik.","shortLead":"A szimbolikus nyilatkozatot konkrét lépések követhetik.","id":"20210418_Megegyezett_a_vilag_ket_legnagyobb_szenkibocsato_orszaga_a_kibocsatascsokkentesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3baf307-884d-4830-a0e6-e33af92132d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210418_Megegyezett_a_vilag_ket_legnagyobb_szenkibocsato_orszaga_a_kibocsatascsokkentesrol","timestamp":"2021. április. 18. 10:24","title":"Megegyezett a világ két legnagyobb szénkibocsátó országa a kibocsátáscsökkentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e522494-ef30-4601-be7e-1bf69634f733","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Thierry Breton, a belső piacért felelős európai uniós biztos üdvözölte vasárnap azt az amerikai elképzelést, amely szerint egy 21 százalékos globális társaságiadó-minimumot állapítanának meg a multik számára.","shortLead":"Thierry Breton, a belső piacért felelős európai uniós biztos üdvözölte vasárnap azt az amerikai elképzelést, amely...","id":"20210418_Az_unios_biztos_udvozolte_a_multinacionalis_cegek_megadoztatasanak_amerikai_tervet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e522494-ef30-4601-be7e-1bf69634f733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eb6e56-199a-4dcd-a433-d08a706668ea","keywords":null,"link":"/kkv/20210418_Az_unios_biztos_udvozolte_a_multinacionalis_cegek_megadoztatasanak_amerikai_tervet","timestamp":"2021. április. 18. 18:53","title":"Brüsszelnek se lenne ellenére a társasági adó minimuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f47f033d-400f-4e11-b3a5-72572cc6dc4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyáron már az amerikai turistákra is számítanak, amihez nem kell az orosz vakcina.","shortLead":"Nyáron már az amerikai turistákra is számítanak, amihez nem kell az orosz vakcina.","id":"20210418_Majusban_nyitnak_a_franciak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f47f033d-400f-4e11-b3a5-72572cc6dc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cba805f-15f9-410a-86c8-c925d40b3bc5","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Majusban_nyitnak_a_franciak","timestamp":"2021. április. 18. 21:48","title":"Májusban nyitnak a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább csökken a kórházban ápoltak és az aktív fertőzöttek száma.","shortLead":"Tovább csökken a kórházban ápoltak és az aktív fertőzöttek száma.","id":"20210417_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ade5d8-6a4e-4901-b1f9-4834b4f0f455","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 17. 09:28","title":"217 újabb áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69e53cd-bfe3-43a5-8a6f-ce0034d5e4b2","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A választék nagy, az érdeklődés egyre kisebb – a felsőoktatási szakirányú képzésekre jelentkezők száma tíz év alatt megfeleződött, noha az élethosszig tartó tanulásnak ez bevált, gyorsan és rugalmasan változó, az igényekhez alkalmazkodó formája. ","shortLead":"A választék nagy, az érdeklődés egyre kisebb – a felsőoktatási szakirányú képzésekre jelentkezők száma tíz év alatt...","id":"202115__felsooktatas__szakiranyok__tanartovabbkepzes__specialistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e69e53cd-bfe3-43a5-8a6f-ce0034d5e4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22de88a-c550-4892-9c14-344c66feab53","keywords":null,"link":"/360/202115__felsooktatas__szakiranyok__tanartovabbkepzes__specialistak","timestamp":"2021. április. 17. 11:00","title":"Az egyik legrugalmasabb tanulási forma, mégsem népszerű a szakirányú továbbképzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218b065b-53fa-41b8-a6b1-488c3d262ce3","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nincs olyan területe a Nyugat és Oroszország közötti kapcsolatoknak, amely ne lenne válságban, s az utóbbi hónapok eseményei alapján szinte teljes mértékben kizárható a javulás esélye. Ukrajna és Oroszország az újabb háború küszöbére jutott, gyorsan romlik a börtönbe zárt legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij állapota, az orosz hatóságok pedig újabb intézkedésekkel lehetetlenítik el a független médiumokat. A szembenálló felek között megszűnt a párbeszéd, tárgyalások helyett diplomaták kiutasításáról, újabb szankciókról, fegyverfejlesztésekről és egyre nyíltabb fenyegetésekről érkeznek hírek.","shortLead":"Nincs olyan területe a Nyugat és Oroszország közötti kapcsolatoknak, amely ne lenne válságban, s az utóbbi hónapok...","id":"20210418_A_teljes_osszeveszes_fele_tart_Oroszorszag_es_a_Nyugat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=218b065b-53fa-41b8-a6b1-488c3d262ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fa25b6-bd09-47c7-b215-9754aa8f4547","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_A_teljes_osszeveszes_fele_tart_Oroszorszag_es_a_Nyugat","timestamp":"2021. április. 18. 16:00","title":"A teljes összeveszés felé tart Oroszország és a Nyugat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce33eefc-07a8-4749-a090-e8647d8648ab","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Különösen jó állapotban tárták fel egyiptomi régészek a körülbelül 3400 évvel ezelőtt létezett város, Aton romjait Luxornál. Vajon kik laktak a házakban, és miért halt ki évezredekkel ezelőtt a település? Miért csak most bukkantak rá a kutatók és ezzel megtalálták-e az egyiptomi Pompejit vagy az afrikai Eldorádót? Bács Tamást, az ELTE Egyiptológiai Tanszékének vezetőjét kérdeztük, aki több mint 20 éve maga is ásatásokat vezet a régióban.","shortLead":"Különösen jó állapotban tárták fel egyiptomi régészek a körülbelül 3400 évvel ezelőtt létezett város, Aton romjait...","id":"20210417_A_3000_eve_elveszett_egyiptomi_aranyvaros_minden_volt_csak_nem_elveszett_es_nem_arany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce33eefc-07a8-4749-a090-e8647d8648ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d2dd99-9337-4b61-9dc6-68652072ec52","keywords":null,"link":"/kultura/20210417_A_3000_eve_elveszett_egyiptomi_aranyvaros_minden_volt_csak_nem_elveszett_es_nem_arany","timestamp":"2021. április. 17. 20:00","title":"A „3000 éve elveszett egyiptomi aranyváros” minden volt, csak nem elveszett és nem arany","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2168e6-5904-41a8-86bc-57ea7171af8b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Három embert agyonlőtt, két másikat pedig megsebesített egy fegyveres férfi Wisconsin államban, a gyanúsított szökésben van.","shortLead":" Három embert agyonlőtt, két másikat pedig megsebesített egy fegyveres férfi Wisconsin államban, a gyanúsított...","id":"20210418_Tobb_embert_agyonlott_egy_fegyveres_Wisconsinban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c2168e6-5904-41a8-86bc-57ea7171af8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b223524-fd56-4aa0-9542-d8c911e3ccd2","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Tobb_embert_agyonlott_egy_fegyveres_Wisconsinban","timestamp":"2021. április. 18. 17:05","title":"Több embert agyonlőtt egy fegyveres Wisconsinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]