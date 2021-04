Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Interjút adott a Magyar Nemzetnek György István területi közigazgatásért felelős államtitkár, az országos oltási munkacsoport vezetője. Mint mondta, mára több mint 3,25 milliót tesz ki a beoltottak száma, és közel 1,4 millióan vannak azok, akik a második dózist is megkapták. Szerinte közel vagyunk ahhoz, hogy minden harmadik honfitársunk beoltott legyen, de ujjongásra még nincsen okunk, “hiszen csak akkor lehetünk majd elégedettek, ha már minden regisztrált megkapta a vakcinát”.

Ez utóbbiról azt mondta, hogy “most már bármelyik pillanatban csöröghet a regisztráltak telefonja”, hiszen az aktív korosztály oltása is zajlik. Az államtitkár szerint érdemes bármelyik vakcinát elfogadni, de ha valaki nem kér egy oltóanyagot,

később újra sorra kerülhet, amikor érkezik a számára kedvesebb vakcinából, de ezzel időt veszít az illető, ami tragikus esetben sajnos akár az életébe is kerülhet”.

György István arról is beszélt, hogy eddig mintegy 1,25 millió magyar kapott keleti vakcinát, és kétmillióan nyugatit. “A baloldal vádjaival ellentétben tehát az unión keresztül érkező vakcinákat sem őrizgetjük, hanem gyorsan beadjuk” – mondta az államtitkár az interjúban, majd hozzátette, “felháborító a baloldal keletivakcina-ellenes kampánya”. Szerinte minden vakcinával életeket mentünk, “és egyáltalán nem mindegy, hogy a keletiek nélkül negyven százalékkal kevesebb oltást adhattunk volna be, ennyivel kevesebben lennének védettek a vírussal szemben”.

Szerinte jó elképzelés volt, hogy a teljes egészségügyi rendszerre tervezték a programot, és a háziorvosokat is bevonták a folyamatba. “Alapvető hiba lett volna őket kihagyni, hiszen ők ismerik leginkább a pácienseiket”.

Az államtitkár kitért arra is, hogy itthon több mint 5700 oltópont áll rendelkezésre az ütemezett oltási heteken. Az úgynevezett tömeges oltási szakaszban pedig több mint 6700. “Így a lakóhelyükhöz közel tudjuk oltani az embereket, és így a legnagyobb a rendszer áteresztő képessége is. A jelenlegi oltópontokon lényegesen több vakcinát is be tudnánk adni.

Természetesen nem zárkózunk el semmilyen logikus tömeges oltási megoldástól a jövőben, ha annyira sok vakcinánk lesz, de ez egyelőre nem indokolt, és amíg lehet, szeretnénk az egészségügyi rendszer komfortzónáján belül maradni. A vakcinák mennyisége határozza meg, hogyan tudunk haladni”.

A háziorvosokra visszatérve elhangzott, hogy az ő oltási terhelésüket úgy tervezték, hogy naponta maximum 15 oltással számoltak, a hétvégén pedig legfeljebb negyven fő beoltásával, ami a rendelkezésre álló tíz óra alatt óránként négy vakcina beadását jelenti György István szerint. “Nem kívántuk túlterhelni a háziorvosokat”.

A beoltott tanárokról azt mondta az oltási munkacsoport vezetője, hogy a behívott pedagógusok nyolcvan százaléka jelent meg az oltóhelyeken, és a regisztráltak 88 százalékát tudták beoltani. Szerinte így több mint 195 ezer pedagógus kapta meg eddig az oltást, és további 32 ezer tanárt hívtak be az előző hétvégére is. “Azok a pedagógusok sincsenek kizárva az oltásból, akik eddig nem regisztráltak. Ők a háziorvosokon keresztül kaphatnak majd értesítést az oltásról, ahogy sorra kerülnek”.