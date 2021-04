Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"218b065b-53fa-41b8-a6b1-488c3d262ce3","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nincs olyan területe a Nyugat és Oroszország közötti kapcsolatoknak, amely ne lenne válságban, s az utóbbi hónapok eseményei alapján szinte teljes mértékben kizárható a javulás esélye. Ukrajna és Oroszország az újabb háború küszöbére jutott, gyorsan romlik a börtönbe zárt legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij állapota, az orosz hatóságok pedig újabb intézkedésekkel lehetetlenítik el a független médiumokat. A szembenálló felek között megszűnt a párbeszéd, tárgyalások helyett diplomaták kiutasításáról, újabb szankciókról, fegyverfejlesztésekről és egyre nyíltabb fenyegetésekről érkeznek hírek.","shortLead":"Nincs olyan területe a Nyugat és Oroszország közötti kapcsolatoknak, amely ne lenne válságban, s az utóbbi hónapok...","id":"20210418_A_teljes_osszeveszes_fele_tart_Oroszorszag_es_a_Nyugat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=218b065b-53fa-41b8-a6b1-488c3d262ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fa25b6-bd09-47c7-b215-9754aa8f4547","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_A_teljes_osszeveszes_fele_tart_Oroszorszag_es_a_Nyugat","timestamp":"2021. április. 18. 16:00","title":"A teljes összeveszés felé tart Oroszország és a Nyugat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cd8504-e407-4763-82c2-6d4a6c3596b7","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Megakadályozta a kormány az Aegon biztosító eladását. Minimum gyanús, hogy tette ezt egy olyan szabály alapján, amelyet egy nappal a tranzakció bejelentése előtt hozott.","shortLead":"Megakadályozta a kormány az Aegon biztosító eladását. Minimum gyanús, hogy tette ezt egy olyan szabály alapján, amelyet...","id":"202115__aegon__miniszteri_veto__atjatszasi_technika__bebiztositva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5cd8504-e407-4763-82c2-6d4a6c3596b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396187f8-8972-4b38-9657-c64249f49918","keywords":null,"link":"/360/202115__aegon__miniszteri_veto__atjatszasi_technika__bebiztositva","timestamp":"2021. április. 19. 07:00","title":"Az Aegon is valamelyik havernál landolhat, a kérdés csak az, mikor és hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e0bb2a-6574-49e4-af88-e3e3b1065451","c_author":"Balla István-Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Amikor az iskolanyitásról beszélünk, szinte mindig a tanárok és a szülők helyzetén keresztül próbáljuk bemutatni a helyzetet. Mi most kollégáink gyerekeit kérdeztük, hogy örülnek-e az iskolanyitásnak, mi a véleményük az online oktatásról, de azt is megtudtuk, mi zajlik ilyenkor a „fejük kis csücskében”. Videó. ","shortLead":"Amikor az iskolanyitásról beszélünk, szinte mindig a tanárok és a szülők helyzetén keresztül próbáljuk bemutatni...","id":"20210419_altalanos_iskola_koronavirus_gyerek_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1e0bb2a-6574-49e4-af88-e3e3b1065451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38037fc7-d178-491f-8375-9edb2dba6c91","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_altalanos_iskola_koronavirus_gyerek_video","timestamp":"2021. április. 19. 06:30","title":"\"Én mennék, de anyukám nem enged\" – gyerekek vallanak az iskolanyitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Harmadik hete vezeti az észak-amerikai mozis sikerlistát a Godzilla Kong ellen, ezen a hétvégén újabb 7,7 millió dollárt (2,3 milliárd forint) hozott.



","shortLead":"Harmadik hete vezeti az észak-amerikai mozis sikerlistát a Godzilla Kong ellen, ezen a hétvégén újabb 7,7 millió...","id":"20210419_Meg_mindig_mindenki_a_a_Godzilla_Kong_ellent_nezi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae0a31f-990f-46c6-bbba-16156c1f6bcd","keywords":null,"link":"/kultura/20210419_Meg_mindig_mindenki_a_a_Godzilla_Kong_ellent_nezi","timestamp":"2021. április. 19. 09:07","title":"Életjelet adnak a mozik Amerikában: tarol a Godzilla Kong ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e00e97b-e133-4c58-8cd9-2212fbc20958","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha a falubeliek művésznőnek szólították, kikérte magának, mert ő a helyieknek csak Mari néni volt. ","shortLead":"Ha a falubeliek művésznőnek szólították, kikérte magának, mert ő a helyieknek csak Mari néni volt. ","id":"20210419_Utcat_neveznek_el_Torocsik_Marirol_Velemen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e00e97b-e133-4c58-8cd9-2212fbc20958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8115194-a714-4df2-b651-1413cb9d235b","keywords":null,"link":"/kultura/20210419_Utcat_neveznek_el_Torocsik_Marirol_Velemen","timestamp":"2021. április. 19. 15:14","title":"Utcát neveznek el Törőcsik Mariról Velemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a részletek a nyomozás ellenére is homályosak, az Europol még idejében leállította egy bérgyilkos és megbízója internetes ténykedését.","shortLead":"Bár a részletek a nyomozás ellenére is homályosak, az Europol még idejében leállította egy bérgyilkos és megbízója...","id":"20210419_gyilkossag_bergyilkos_sotet_dark_web","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa5c780-3855-4b8b-9283-75a4444281ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_gyilkossag_bergyilkos_sotet_dark_web","timestamp":"2021. április. 19. 09:33","title":"A sötét weben keresett bérgyilkost egy olasz férfi a barátnője ellen, de lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"Demény Péter / Marosvásárhely","category":"360","description":"Az 1940 után születettek nemzedéke sok mindent átélt kontinensszerte. Szorongásaikra, testi-lelki bajaikra keresnek orvosságot, az egészségügy pedig sok esetben partner az ilyen típusú problémakezelésben.","shortLead":"Az 1940 után születettek nemzedéke sok mindent átélt kontinensszerte. Szorongásaikra, testi-lelki bajaikra keresnek...","id":"20210420_Szeretettel_Erdelybol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc87bcfe-c8e2-4750-a9ce-cb05bf4cfcf4","keywords":null,"link":"/360/20210420_Szeretettel_Erdelybol","timestamp":"2021. április. 20. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Egyre súlyosabb probléma a boomerek gyógyszerfüggősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd0bd27-879d-49cb-898c-f3b27c9a3c5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az osztrák főváros egyetemi kórházában, az AKH-ban (Allgemeines Krankenhaus) a súlyos Covid-fertőzés miatt műtüdő-kezelésre szoruló betegek háromnegyede túléli a betegséget. Ezzel az AKH a világ élvonalában van. Egyszerre huszonöt betegnek tudnak ilyen kezelést biztosítani.\r

\r

","shortLead":"Az osztrák főváros egyetemi kórházában, az AKH-ban (Allgemeines Krankenhaus) a súlyos Covid-fertőzés miatt...","id":"20210419_A_mutudore_kerulo_covidosok_haromnegyedet_meg_tudjak_menteni_Becsben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dd0bd27-879d-49cb-898c-f3b27c9a3c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939469a5-3ec7-41bf-b196-e869d405e3c8","keywords":null,"link":"/elet/20210419_A_mutudore_kerulo_covidosok_haromnegyedet_meg_tudjak_menteni_Becsben","timestamp":"2021. április. 19. 14:47","title":"A műtüdőre kerülő covidosok háromnegyedét meg tudják menteni Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]