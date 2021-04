Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Aleksander Ceferin különösen a Juventus elnökére dühös, aki állítása szerint a szemébe hazudott az Európai Szuperligáról. ","shortLead":"Aleksander Ceferin különösen a Juventus elnökére dühös, aki állítása szerint a szemébe hazudott az Európai...","id":"20210419_uefa_bajnokok_ligaja_europai_szuperkupa_aleksander_ceferin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc63c4d-74f0-40ab-b665-6926f4a0998e","keywords":null,"link":"/sport/20210419_uefa_bajnokok_ligaja_europai_szuperkupa_aleksander_ceferin","timestamp":"2021. április. 19. 17:41","title":"UEFA-elnök: Nem tudtuk, hogy ilyen közel vannak hozzánk a kígyók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c21dc5-5409-4c03-a157-e3c715b0a7af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy akkumulátor és alacsony légellenállás teszi lehetővé a már-már dízelszintű hatótávot.","shortLead":"Nagy akkumulátor és alacsony légellenállás teszi lehetővé a már-már dízelszintű hatótávot.","id":"20210420_700_kilometeres_hatotavval_tamad_az_uj_audi_a6_etron_villanyauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77c21dc5-5409-4c03-a157-e3c715b0a7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5edd65a-dcae-4bac-adba-0bcadafa66de","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_700_kilometeres_hatotavval_tamad_az_uj_audi_a6_etron_villanyauto","timestamp":"2021. április. 20. 07:59","title":"700 kilométeres hatótávval támad az új Audi A6 E-Tron villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a105700-1697-4dc3-8dbb-b3c6ed5b7fd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több példa is van arra, hogy miután az Apple elkezdett egy technológiát használni, az egyfajta iparági szabvánnyá nőtte ki magát. Hasonlóan alakulhat a helyzet az LTPO megjelenítési technológiánál is.","shortLead":"Több példa is van arra, hogy miután az Apple elkezdett egy technológiát használni, az egyfajta iparági szabvánnyá nőtte...","id":"20210420_apple_iphone13_ltpo_kijelzo_technologiavaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a105700-1697-4dc3-8dbb-b3c6ed5b7fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24a48e4-3384-4596-82ad-988a8cbafe37","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_apple_iphone13_ltpo_kijelzo_technologiavaltas","timestamp":"2021. április. 20. 12:03","title":"Az Apple lecseréli az iPhone-ok képernyőjét – és jó eséllyel mindenki más megy majd utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3769919c-d8fe-4c34-b6aa-7f00e097edf2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mesterséges intelligencia segítségével segít megtalálni a megfelelő képeket, illusztrációkat egy dániai startup.","shortLead":"Mesterséges intelligencia segítségével segít megtalálni a megfelelő képeket, illusztrációkat egy dániai startup.","id":"202115_astockfotok_netflixe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3769919c-d8fe-4c34-b6aa-7f00e097edf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88e8d90-845c-4ee5-bd90-d8e2ea2a3614","keywords":null,"link":"/360/202115_astockfotok_netflixe","timestamp":"2021. április. 19. 17:00","title":"Hadat üzentek a röhejesen beállított fotóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96997046-1526-4da2-a810-761fab0f475d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A javítóintézeti filmek egyik ikonikus darabját, a Pokoli leckét (Sleepers ) elevenítette fel a Netflix. Sztárparádé a huszonöt éve készült alkotásban és örök kérdések bűnről, büntetésről, kegyetlenségről, pedofíliáról.","shortLead":"A javítóintézeti filmek egyik ikonikus darabját, a Pokoli leckét (Sleepers ) elevenítette fel a Netflix. Sztárparádé...","id":"202115_film__drama_sztarparadeval_sleepers__pokoli_lecke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96997046-1526-4da2-a810-761fab0f475d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91185249-94fe-4b99-985c-505a448dce7e","keywords":null,"link":"/360/202115_film__drama_sztarparadeval_sleepers__pokoli_lecke","timestamp":"2021. április. 19. 12:00","title":"Szadista őrök, gyerekkorú gyilkosok: a bűn újraértelmezése - filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Várhelyi Olivér uniós biztos külön köszönetet mondott a Pfizernek, az \"EU legmegbízhatóbb beszállítójának\".","shortLead":"Várhelyi Olivér uniós biztos külön köszönetet mondott a Pfizernek, az \"EU legmegbízhatóbb beszállítójának\".","id":"20210420_oltast_adomany_EU_balkan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88ceb6c-a41f-4374-a28d-7d29bb447122","keywords":null,"link":"/eurologus/20210420_oltast_adomany_EU_balkan","timestamp":"2021. április. 20. 12:05","title":"651 ezer oltást adományoz az EU a balkáni országoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d6cafe-9318-489d-a683-c232a8804cbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fideszes politikus január óta a parlamenti közgyűlés alelnöki tisztségét is betölti Strasbourgban.","shortLead":"A fideszes politikus január óta a parlamenti közgyűlés alelnöki tisztségét is betölti Strasbourgban.","id":"20210419_Nemeth_Zsolt_Europa_Tanacs_demokracia_parlamenti_szakbizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33d6cafe-9318-489d-a683-c232a8804cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e4fd68-fcfb-427d-b83e-5df3884a9d5a","keywords":null,"link":"/vilag/20210419_Nemeth_Zsolt_Europa_Tanacs_demokracia_parlamenti_szakbizottsag","timestamp":"2021. április. 19. 18:15","title":"Németh Zsolt lett az Európa Tanács demokráciával foglalkozó parlamenti szakbizottságának elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0a13f7-84a0-4d46-bb49-53daefc5ad9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Döntött az esküdtszék.","shortLead":"Döntött az esküdtszék.","id":"20210420_Bunosnek_mondtak_ki_Derek_Chauvin_George_Floyd_halala_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b0a13f7-84a0-4d46-bb49-53daefc5ad9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90fe2c6-97ee-4460-891b-af680e96f0cd","keywords":null,"link":"/elet/20210420_Bunosnek_mondtak_ki_Derek_Chauvin_George_Floyd_halala_ugyeben","timestamp":"2021. április. 20. 23:23","title":"Bűnösnek mondták ki Derek Chauvint George Floyd halála ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]