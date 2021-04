Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f76ee9ed-24f7-4048-8762-50460fc7fe8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felvetődött, hogy a nagyapja temetése után még marad néhány napig, hogy ott legyen Erzsébet 95. születésnapján, de visszautazott Kaliforniába.","shortLead":"Felvetődött, hogy a nagyapja temetése után még marad néhány napig, hogy ott legyen Erzsébet 95. születésnapján, de...","id":"20210421_Harry_herceg_megsem_varta_meg_a_kiralyno_szuletesnapjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f76ee9ed-24f7-4048-8762-50460fc7fe8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06dc27b3-095d-41a7-a90d-765a92731de2","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Harry_herceg_megsem_varta_meg_a_kiralyno_szuletesnapjat","timestamp":"2021. április. 21. 10:14","title":"Harry herceg mégsem várta meg a királynő születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9b105c-9c83-422b-8e08-5a6f389dd395","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Andrássy út 57-ben 220 négyzetméternyi ingatlanoz jutott hozzá egy vagyonkezelő cég, amelynek tulajdonosa a Mészáros-közeli Konzum PE magántőkealap. Nem messze innen egy palota is az övék, a szomszédban pedig Mészáros tőzsdei cége működik.\r

","shortLead":"Az Andrássy út 57-ben 220 négyzetméternyi ingatlanoz jutott hozzá egy vagyonkezelő cég, amelynek tulajdonosa...","id":"20210421_Meszaros_erdekeltsegebe_kerultek_a_Szarvasi_kavefozo_Andrassy_uti_ingatlanai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c9b105c-9c83-422b-8e08-5a6f389dd395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b4d8ee-87e1-4974-b0d0-50f0f5af46c7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210421_Meszaros_erdekeltsegebe_kerultek_a_Szarvasi_kavefozo_Andrassy_uti_ingatlanai","timestamp":"2021. április. 21. 13:54","title":"Mészáros érdekeltségébe kerültek a Szarvasi kávéfőző Andrássy úti ingatlanjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27aa5c3-394a-47a8-854d-9dc20fd37ad1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban megtörtént, ami korábban még soha: irányított repülést hajtott végre a NASA egy idegen égitesten. A páratlan manőverről videó is készült.","shortLead":"A napokban megtörtént, ami korábban még soha: irányított repülést hajtott végre a NASA egy idegen égitesten. A páratlan...","id":"20210421_nasa_ingenuity_dron_mars_repules_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c27aa5c3-394a-47a8-854d-9dc20fd37ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a737b1-484f-4e90-82f2-7f041ffc0bd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_nasa_ingenuity_dron_mars_repules_video","timestamp":"2021. április. 21. 13:03","title":"Már videón is látható, ahogy helikoptert reptet az emberiség a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Interjút adott a szakadárliga elnökévé vált Florentino Perez, aki azt is elmagyarázta, miért jó az a focinak, ha a sztárcsapatok tovább gazdagodnak.","shortLead":"Interjút adott a szakadárliga elnökévé vált Florentino Perez, aki azt is elmagyarázta, miért jó az a focinak, ha...","id":"20210420_szuperliga_foci_florentino_perez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047978ab-7b45-4e88-a5c5-2d456ddd5e07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_szuperliga_foci_florentino_perez","timestamp":"2021. április. 20. 15:59","title":"A Szuperligában a focimeccseket is lerövidíthetik, ha úgy kívánják a nézők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58d9268-9a2f-4e1c-be41-6af1d929d1db","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Lényegében semmiben sem ért egyet a Dunaferr körül hadakozó két csoport, sőt, amiről az egyik azt állítja bírósági papírja van, a másik is ugyanilyen határozottan állítja annak pont az ellenkezőjét. Egy dologban lehetünk csak biztosak: nem lesz könnyű dolga a nyomozóhatóságoknak, bíróságoknak, ha igazságot akarnak szolgáltatni.","shortLead":"Lényegében semmiben sem ért egyet a Dunaferr körül hadakozó két csoport, sőt, amiről az egyik azt állítja bírósági...","id":"20210419_Dunaferr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f58d9268-9a2f-4e1c-be41-6af1d929d1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f142edd1-0bce-4363-8255-615c6f9258a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_Dunaferr","timestamp":"2021. április. 19. 20:00","title":"Kopaszokkal és meghatalmazásokkal mennek egymásnak a Dunaferr-ügy szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4aea19-13fd-4c86-8d0d-735df8f69e86","c_author":"HVG","category":"360","description":"Félelemkeltés, vádaskodás, elfolyó milliárdok jellemzik a hagyományos nagyipari vállalat, a Dunaferr mindennapjait. Miközben rejtély, mit tervez az orosz állami nagytulajdonos a céggel, a magyar kormány – látszólag – elhatárolódik az eseményektől.","shortLead":"Félelemkeltés, vádaskodás, elfolyó milliárdok jellemzik a hagyományos nagyipari vállalat, a Dunaferr mindennapjait...","id":"20210421_Dunaferr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b4aea19-13fd-4c86-8d0d-735df8f69e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da538a6d-7c7f-4fb3-82a0-c362491f8c7a","keywords":null,"link":"/360/20210421_Dunaferr","timestamp":"2021. április. 21. 15:00","title":"Állami beavatkozásra lehet jó ürügy a zavaros Dunaferr-belháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0c0eed-4a81-4cd3-8459-9122908d5e1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A díjakat a pályatársak szavazzák meg.\r

\r

","shortLead":"A díjakat a pályatársak szavazzák meg.\r

\r

","id":"20210421_Atadtak_az_Artisjus_irodalmi_dijakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae0c0eed-4a81-4cd3-8459-9122908d5e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fad092-1bfb-4c39-be08-30ca413920ed","keywords":null,"link":"/kultura/20210421_Atadtak_az_Artisjus_irodalmi_dijakat","timestamp":"2021. április. 21. 15:21","title":"Átadták az Artisjus irodalmi díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan rendszám volt a kérdéses kocsin, amit nem adtak ki Magyarországon, ezt vizsgálják a Vas megyei nyomozók.\r

","shortLead":"Olyan rendszám volt a kérdéses kocsin, amit nem adtak ki Magyarországon, ezt vizsgálják a Vas megyei nyomozók.\r

","id":"20210421_czegledy_csaba_nyomozas_rendszam_kovetes_megfigyeles_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd45e8b9-a7c8-4507-b325-d0d5861234de","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_czegledy_csaba_nyomozas_rendszam_kovetes_megfigyeles_auto","timestamp":"2021. április. 21. 11:11","title":"Nyomozás indult a Czeglédy Csabát állítólag követő autó ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]