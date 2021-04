Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A Johnson & Johnson-oltások ritka mellékhatásaként fel kell tüntetni az alacsony trombocitaszámmal összefüggésbe hozható vérrögképződéses eseteket – állapította meg az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) gyógyszerkockázat-értékelő bizottságának (PRAC) vizsgálata.","shortLead":"A Johnson & Johnson-oltások ritka mellékhatásaként fel kell tüntetni az alacsony trombocitaszámmal összefüggésbe...","id":"20210420_Johnson_vakcinainak_ritka_mellekhatasa_verrogkepzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b2b15c-e205-469c-8a57-949a72f376be","keywords":null,"link":"/eurologus/20210420_Johnson_vakcinainak_ritka_mellekhatasa_verrogkepzodes","timestamp":"2021. április. 20. 17:02","title":"EMA: A Johnson & Johnson vakcináinak igen ritka mellékhatása lehet a vérrögképződés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc95f0af-760e-44ad-9bb8-62ef5fc4b56f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Jogállamiságról, brexitről, az Európa jövőjéről szóló konferenciáról és a második negyedévre várható vakcinaszállítmányokról volt szó az európaügyi miniszterek tanácskozásán.","shortLead":"Jogállamiságról, brexitről, az Európa jövőjéről szóló konferenciáról és a második negyedévre várható...","id":"20210420_Az_ujsagirokat_vedeni_kell__jogallami_vitat_folytattak_a_tagallamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc95f0af-760e-44ad-9bb8-62ef5fc4b56f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126cb5f1-246b-44ca-a4e5-34ed563d4b54","keywords":null,"link":"/eurologus/20210420_Az_ujsagirokat_vedeni_kell__jogallami_vitat_folytattak_a_tagallamok","timestamp":"2021. április. 20. 20:59","title":"Az újságírókat védeni kell - jogállami vitát folytattak a tagállamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab0374e-07b5-45c1-8d84-02af8a9d4a49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A statisztikából szépen kirajzolódik az is, melyik ország autósai a legszabálytalanabbak. ","shortLead":"A statisztikából szépen kirajzolódik az is, melyik ország autósai a legszabálytalanabbak. ","id":"20210421_Hatalmas_birsagosszeget_hoznak_ossze_minden_evben_a_kulfoldi_autosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ab0374e-07b5-45c1-8d84-02af8a9d4a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ce9d2d-1efc-4ebe-a390-9a4df0214bf2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_Hatalmas_birsagosszeget_hoznak_ossze_minden_evben_a_kulfoldi_autosok","timestamp":"2021. április. 21. 09:18","title":"Hatalmas bírságokat hoznak össze minden évben a külföldi autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az új szervezethez a következő kormányok sem nyúlhatnak hozzá.","shortLead":"Az új szervezethez a következő kormányok sem nyúlhatnak hozzá.","id":"20210421_Schmidt_Mariat_alapitvany_vagyonkezelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c331655-0704-4c8c-8dcf-f52be57cf721","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Schmidt_Mariat_alapitvany_vagyonkezelo","timestamp":"2021. április. 21. 14:49","title":"Schmidt Mária közalapítványa is vagyonkezelővé alakul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Elképesztően magas a halálozás azok között a Covid-betegek között, akiket lélegeztetőgépre kapcsolnak, akiket viszont ennél enyhébb módszerekkel kezelnek, túlélhetik. A szakemberek szerint viszont nem véletlenül találták fel a gépeket, azok nem halálos ítéletet jelentenek, hanem éppen az utolsó esélyt az életre. Javíthatna a halálozási számokon, ha az orvosok feltehetnék a kérdést, amely alapján meghozhatnák a legnehezebb döntést: kinek több az esélye a túlélésre? Itthon ez egyelőre tabu.","shortLead":"Elképesztően magas a halálozás azok között a Covid-betegek között, akiket lélegeztetőgépre kapcsolnak, akiket viszont...","id":"20210420_Levegovetel_az_intenziv_osztalyon__Kinek_jusson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bc3177-5371-48db-9ca5-c518df9eba6c","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_Levegovetel_az_intenziv_osztalyon__Kinek_jusson","timestamp":"2021. április. 20. 06:30","title":"Levegővétel az intenzív osztályon: kinek jusson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 207 áldozat közül tíz embernek, köztük több 40-50 évesnek nem volt ismert alapbetegsége.","shortLead":"A 207 áldozat közül tíz embernek, köztük több 40-50 évesnek nem volt ismert alapbetegsége.","id":"20210421_koronavirus_jarvany_aldozatok_fiatalok_alapbetegseg_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f758f1-0d7a-426c-98cf-479bc792ac5f","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_koronavirus_jarvany_aldozatok_fiatalok_alapbetegseg_nelkul","timestamp":"2021. április. 21. 12:49","title":"Egy 34 éves várandós nő is elhunyt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da3dbf0-79e8-474a-b581-9a021e7f9331","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"Bár enyhe tünetekkel megúszták a koronavírus-fertőzést, hat percig sem tudnak pihenés nélkül sétálni azok a gyerekek, akik megfordulnak a Semmelweis Egyetem long Covid-ambulanciáján. A fertőzés szövődményeivel felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt számolniuk kell, az ő rehabilitációjukra pedig az egész magyar egészségügyi rendszernek fel kell készülnie. Az ambulanciát létrehozó orvosokkal és egy neurológussal beszélgettünk arról, mi állhat a poszt-Covid-szindróma mögött. ","shortLead":"Bár enyhe tünetekkel megúszták a koronavírus-fertőzést, hat percig sem tudnak pihenés nélkül sétálni azok a gyerekek...","id":"20210421_poszt_covid_long_covid_szindroma_nepbetegseg_egeszsegugy_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1da3dbf0-79e8-474a-b581-9a021e7f9331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79b427a-00f4-4b75-b7f2-bf012f035c3c","keywords":null,"link":"/360/20210421_poszt_covid_long_covid_szindroma_nepbetegseg_egeszsegugy_jarvany","timestamp":"2021. április. 21. 06:30","title":"Könnyen lehet, hogy a poszt-Covid-szindróma népbetegség lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138d066d-81a7-4d3f-afde-319036fb7224","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A többek közt az aktuális Seat Leon formatervéért is felelős szakember gyorsan munkahelyet vált.","shortLead":"A többek közt az aktuális Seat Leon formatervéért is felelős szakember gyorsan munkahelyet vált.","id":"20210421_daciak_es_ladak_helyett_alfa_romeokat_tervez_a_sztardesigner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=138d066d-81a7-4d3f-afde-319036fb7224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d0c78a-1826-4dc2-b34a-17e38b0cb1c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_daciak_es_ladak_helyett_alfa_romeokat_tervez_a_sztardesigner","timestamp":"2021. április. 21. 11:21","title":"Daciák és Ladák helyett Alfa Romeókat tervez a sztárdesigner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]