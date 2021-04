Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi a nőt és magát is megszúrta egy 20 centis konyhakéssel.","shortLead":"A férfi a nőt és magát is megszúrta egy 20 centis konyhakéssel.","id":"20210420_Eletfogytiglan_keseles_elettars_Ozd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165e6c3b-d6ef-4090-b469-260763086036","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_Eletfogytiglan_keseles_elettars_Ozd","timestamp":"2021. április. 20. 18:52","title":"Legkorábban 40 év múlva szabadulhat az élettársa gyerekeit halálra késelő ózdi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9968af3-112f-44d4-a941-5cd9a8e04008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghaladta a 26 ezret a halálos áldozatok száma.","shortLead":"Meghaladta a 26 ezret a halálos áldozatok száma.","id":"20210422_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_vedooltas_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9968af3-112f-44d4-a941-5cd9a8e04008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d347bcaa-c9e8-4471-9134-b52782d6cb45","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_vedooltas_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 22. 08:50","title":"Koronavírus: elhunyt 214 beteg, 3 millió 419 ezer a beoltottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4ef1d6-0b05-456d-aeb3-c6edc7489c34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig idősotthonban lakott, mert folyamatos orvosi felügyeletre szorult.\r

","shortLead":"Eddig idősotthonban lakott, mert folyamatos orvosi felügyeletre szorult.\r

","id":"20210421_kovacs_laszlo_volt_kulugyminiszter_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e4ef1d6-0b05-456d-aeb3-c6edc7489c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c652ac0-3f5b-4329-9202-5279dcae8823","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_kovacs_laszlo_volt_kulugyminiszter_korhazban","timestamp":"2021. április. 21. 09:25","title":"Kórházba került Kovács László volt külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138d066d-81a7-4d3f-afde-319036fb7224","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A többek közt az aktuális Seat Leon formatervéért is felelős szakember gyorsan munkahelyet vált.","shortLead":"A többek közt az aktuális Seat Leon formatervéért is felelős szakember gyorsan munkahelyet vált.","id":"20210421_daciak_es_ladak_helyett_alfa_romeokat_tervez_a_sztardesigner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=138d066d-81a7-4d3f-afde-319036fb7224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d0c78a-1826-4dc2-b34a-17e38b0cb1c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_daciak_es_ladak_helyett_alfa_romeokat_tervez_a_sztardesigner","timestamp":"2021. április. 21. 11:21","title":"Daciák és Ladák helyett Alfa Romeókat tervez a sztárdesigner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac32bcb-acac-477f-a5ad-2280cce2a446","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New Horizons űrszonda hétvégén 50 csillagászati egységre került a Földtől, ezt az alkalmat pedig egy történelmi fényképpel ünnepelte meg a NASA.","shortLead":"A New Horizons űrszonda hétvégén 50 csillagászati egységre került a Földtől, ezt az alkalmat pedig egy történelmi...","id":"20210421_new_horizons_urszonda_fenykep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ac32bcb-acac-477f-a5ad-2280cce2a446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae6c411-6818-4a6d-8f30-73a839d0d3f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_new_horizons_urszonda_fenykep","timestamp":"2021. április. 21. 09:03","title":"Olyan fotót készített a New Horizons a Naprendszer szélén, amilyenre még nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tony Blair Institute szerint világszerte érződik, hogy a lakosság egy része kételkedik a koronavírus ellen fejlesztett vakcinákkal – így például az AstraZeneca oltásával – szemben, miközben a hatásuk bizonyított.","shortLead":"A Tony Blair Institute szerint világszerte érződik, hogy a lakosság egy része kételkedik a koronavírus ellen...","id":"20210421_vakcina_oltas_astrazeneca_tony_blair_institute","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a395a724-0fe2-4c6e-84af-d2dc612dd645","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_vakcina_oltas_astrazeneca_tony_blair_institute","timestamp":"2021. április. 21. 20:03","title":"Egy jelentés szerint sokkal jobban kellene hangsúlyozni, hogy az oltások működnek, és érdemes őket beadatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 25 éven át zajlott kutatás szerint akik 50-60 éves korban nem alszanak eleget, azoknál nagyobb a demencia kockázata. ","shortLead":"Egy 25 éven át zajlott kutatás szerint akik 50-60 éves korban nem alszanak eleget, azoknál nagyobb a demencia...","id":"20210421_demencia_alvas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f136c4-36f8-40ce-a185-11e1773d201c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_demencia_alvas","timestamp":"2021. április. 21. 19:11","title":"Kutatók mondják: ha keveset alszik, és elmúlt 50, jobb, ha változtat a szokásain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Brüsszel el kívánja hagyni azokat az oltóanyagokat, amelyekkel összefüggésben nagyon ritka vérrögképződéses eseteket jelentettek","shortLead":"Brüsszel el kívánja hagyni azokat az oltóanyagokat, amelyekkel összefüggésben nagyon ritka vérrögképződéses eseteket...","id":"20210421_eu_astrazeneca_Johnson_and_Johnson_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7b2ff5-a240-457c-a767-9d42291750fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_eu_astrazeneca_Johnson_and_Johnson_vakcina","timestamp":"2021. április. 21. 19:42","title":"Az EU-nak nem kell az AstraZeneca és Johnson & Johnson 300 millió extra adag vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]