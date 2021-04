Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"033ce071-630c-4799-9535-f145c2df1f37","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Váratlanul kedvező egyenleggel zárta az egyébként válsággal fenyegető évet a cseh műkereskedelem, mintegy rácáfolva az eredményesség 2-3 éves ciklikusságának törvényszerűségére. Az első félévben drámai zuhanásról írtunk, ami októberig változatlan trendként igazolódott, ám az utolsó 2,5-3 hónapban Münchhausen báró bravúrjával kirántotta magát a Covid-válság egyre mélyebbre húzó spiráljából. ","shortLead":"Váratlanul kedvező egyenleggel zárta az egyébként válsággal fenyegető évet a cseh műkereskedelem, mintegy rácáfolva...","id":"20210419_Cseh_aukcios_korkep_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=033ce071-630c-4799-9535-f145c2df1f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa97c825-d0c6-4c67-a261-7d7b4a576d0e","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210419_Cseh_aukcios_korkep_2020","timestamp":"2021. április. 21. 12:12","title":"Cseh aukciós körkép 2020","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Előbb hat évet kapott, mert erőszakoskodott a kislányával, majd feltételes szabadságra bocsátása után újrakezdte. Januárban mint különös visszaesőt 13 évre ítélték első fokon, ami ellen hiába fellebbezett, másod okon is ugyanennyit kapott. ","shortLead":"Előbb hat évet kapott, mert erőszakoskodott a kislányával, majd feltételes szabadságra bocsátása után újrakezdte...","id":"20210421_Masodfokon_is_13_evre_iteltek_egy_visszaeso_pedofil_apat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79ada53-6209-498d-83cf-afd1b4b3a4c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Masodfokon_is_13_evre_iteltek_egy_visszaeso_pedofil_apat","timestamp":"2021. április. 21. 12:05","title":"13 évre ítéltek egy visszaeső pedofil apát, aki 3 és 8 éves korában is szexuálisan bántalmazta a kislányát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6955126c-2a56-4ed3-a149-3b1512bb22fa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Állami cég vizsgálná felül az eddigi védjegyeket, majd módosításokra, illetve újításokra tenne javaslatot. \r

","shortLead":"Állami cég vizsgálná felül az eddigi védjegyeket, majd módosításokra, illetve újításokra tenne javaslatot. \r

","id":"202116_magyar_turisztikai_minosegtanusito_minden_egy_kezben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6955126c-2a56-4ed3-a149-3b1512bb22fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37097d28-37fc-4550-9b24-da63aba9c82c","keywords":null,"link":"/360/202116_magyar_turisztikai_minosegtanusito_minden_egy_kezben","timestamp":"2021. április. 22. 14:00","title":"Család- vagy kerékpárosbarát védjegy is jöhet a hazai vendéglátásban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae732845-d1f3-47d4-b5f8-571866ab432c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elveszítheti rendezési jogát Írország a nyári futball Európa-bajnokságon, nem biztos ugyanis, hogy a dublini stadion képes lesz megfelelni az európai szövetség (UEFA) 25 százalékos látogatottsági elvárásának.","shortLead":"Elveszítheti rendezési jogát Írország a nyári futball Európa-bajnokságon, nem biztos ugyanis, hogy a dublini stadion...","id":"20210421_irorszag_dublin_foci_eb_uefa_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae732845-d1f3-47d4-b5f8-571866ab432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35987e2-ba6c-4fcc-b2d4-10df43e446fa","keywords":null,"link":"/sport/20210421_irorszag_dublin_foci_eb_uefa_koronavirus","timestamp":"2021. április. 21. 15:07","title":"Foci-Eb: az ír kormány szerint túl korai dönteni arról, lehet-e negyed ház a dublini stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6039db-4b63-4f27-af5c-baab93db7a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint a legnagyobb kihívás most az az egészségügyben, hogy az orvosok és a nővérek elfáradtak, főleg lelkileg.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter szerint a legnagyobb kihívás most az az egészségügyben, hogy az orvosok és a nővérek...","id":"20210422_kasler_miklos_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d6039db-4b63-4f27-af5c-baab93db7a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d8c0d0-75dd-47ce-9d57-6dd37e3a4528","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_kasler_miklos_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_interju","timestamp":"2021. április. 22. 09:57","title":"Kásler: Nem tudok egyetlenegy betegről sem, akit ne láttunk volna el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5a7377-f5b4-4f8c-b3b1-69ac4a50cd02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Föld Napja alkalmából egy hétvégére gyalogos-biciklis területté változik az Andrássy út és a Kós Károly sétány is.","shortLead":"A Föld Napja alkalmából egy hétvégére gyalogos-biciklis területté változik az Andrássy út és a Kós Károly sétány is.","id":"20210422_fold_napja_balogh_samu_andrassy_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc5a7377-f5b4-4f8c-b3b1-69ac4a50cd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fbed2a-7ba6-4b61-9f76-d23e9b30aad6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_fold_napja_balogh_samu_andrassy_ut","timestamp":"2021. április. 22. 09:51","title":"Autómentessé teszik a hétvégén az Andrássy utat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39a99d7-6530-4c2c-a5ef-dafbefa105cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Civilizáció Koalíció szerint az új törvény, amit a visszavont jogszabály helyére terveznek léptetni, \"egy újabb lehetséges eszköz a civilek lejáratására és megbélyegzésére\".","shortLead":"A Civilizáció Koalíció szerint az új törvény, amit a visszavont jogszabály helyére terveznek léptetni, \"egy újabb...","id":"20210421_civilek_civil_szervezet_torvenytervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a39a99d7-6530-4c2c-a5ef-dafbefa105cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811003e5-08c0-4b41-ac15-a8b1b7acffe8","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_civilek_civil_szervezet_torvenytervezet","timestamp":"2021. április. 21. 19:34","title":"A megbukott civiltörvényt felváltó törvénytervezet is problémás a civilek szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb402471-03b1-43b7-a2a6-643b49e53908","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Valószínűleg nem voltak felkészülve az ötletgazdák ekkora felháborodásra: két angol csapat fontolgatja biztosan a visszalépést, gondolkoznak a spanyolok is, a német klubok pedig lendületből utasították el az indulást.","shortLead":"Valószínűleg nem voltak felkészülve az ötletgazdák ekkora felháborodásra: két angol csapat fontolgatja biztosan...","id":"20210420_Repedeziik_a_Szuperliga_a_Chelsea_mar_szinte_biztosan_visszamondja_a_reszvetelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb402471-03b1-43b7-a2a6-643b49e53908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac68098-e465-4314-ba37-12ef9bf8a453","keywords":null,"link":"/sport/20210420_Repedeziik_a_Szuperliga_a_Chelsea_mar_szinte_biztosan_visszamondja_a_reszvetelt","timestamp":"2021. április. 20. 20:52","title":"Repedezik a Szuperliga, a Chelsea már szinte biztosan visszamondja a részvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]