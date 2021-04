Őszig is kitolhatja a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet végét a kormány. Ennek lehetnek politikai hozadékai is, de alapjaiban érinti az egészségügyben és rendvédelmi szerveknél dolgozók életét is.

Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Kedd éjjel 23:45-kor nyújtotta be a kormány nevében Varga Judit igazságügyi miniszter a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló törvénytervezetet, mellyel a kormány újabb több mint négy hónapra szavaztat meg magának rendkívüli felhatalmazást, vagyis a rendeleti kormányzás lehetőségét.

Konkrét végdátumot nem is írnak, bár Gulyás Gergely miniszter a csütörtöki kormányinfón azt mondta, igenis annak számít – sőt, az ellenzék kérésére került bele –, hogy a javaslat szerint az őszi ülésszak első ülésnapját követő 15. napig tarthat a veszélyhelyzet. Ez az előző cikluskezdés alapján október 5. lehet, azonban a tervezetben többször is leírták, a járványszámok ismeretében ez hamarabb is véget érhet. Ugyanezt hangsúlyozta Gulyás Gergely is.

Tavaly nyárra elég volt a jóval szűkebb mozgásteret adó egészségügyi válsághelyzet bevezetése, most viszont a mutációkra hivatkozva kért hosszabbítást a kormány egy olyan időszakban, mikor a járvány harmadik hulláma már tetőzött, a számok – a halálozási adatokat tekintve csak lassan, de – javulnak, és az oltottság arányában sorra jelentik be a lazításokat.

Szombaton például 3,5 millió beoltott után nyitnak a teraszok és este 11-kor kezdődik a kijárási tilalom, jövő héten pedig meglehet a 4 millió beoltott is, mikor tudomásunk szerint már a teljes kulturális, illetve szállodai és éttermi nyitás van terítéken. Hamarosan kiderül az is, mire lesz jó a védettségi igazolvány, külföldre például Gulyás Gergely szavai alapján lehet majd utazni vele, ahogy a korábbi nyilatkozatok alapján a mozi, színház is fesztivál is a védetteket várja majd.

Azt, hogy októberig – vagy míg a kormány vissza nem vonja a veszélyhelyzetet – milyen korlátok között élünk addig, jelen pillanatban nem lehet megmondani, hiszen a részleteket szabályozó rendeletek hatályát bármikor megváltoztathatja a kormány, ahogy fennáll annak a lehetősége is, hogy az egésznek hamarabb vége. Ugyanakkor minden lehetősége megvan arra is, hogy politikai bunkósbotként használja a szabályokat. Megkérdeztük Gulyás Gergelyt, illetve a Kormányzati Tájékoztatási Központot, hogy az őszig húzódó veszélyhelyzet alatt lehet-e bármilyen politikai gyűlést, rendezvényt, tüntetést tartani, vagy az várhatóan a veszélyhelyzet végéig tilos lesz, ám nem kaptunk választ.

Az önkormányzatoknak majdnem mindegy

Az ellenzéki önkormányzatok gyakran érvelnek azzal, hogy a kormány a veszélyhelyzetre hivatkozva szúr ki velük, a mostani hosszabbítás viszont nem érinti őket húsba vágóan. Az iparűzési adó felezése és a gépjárműadó elvonása nem konkrétan a veszélyhelyzet végéhez kötött intézkedés, a bérleti-díj emelésének tilalma és az ingyen parkolás viszont a jelenlegi szabályok szerint az. Ezeket a kormány bármikor egy tollvonással eltörölheti, bár a kommunikációban az ingyen parkolást rendre összeköti a járvány elleni védekezéssel. Az ingyen parkolás mellett jó hír az autósoknak, hogy az autó műszakiját is ráér meghosszabbítani a veszélyhelyzet után 60 nappal, ahogy más, a veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok is érvényesek maradnak. Ahogy vélehetően a maszkviselés kötelezése megmaradhat a veszélyhelyzet végéig – még ha ennek nincs közvetlen kapcsolata magához a veszélyhelyzethez. Az pedig, hogy a boltok hogyan és meddig tarthatnak nyitva, szintén kizárólag a kormány döntésén múlik.

Egyetlen olyan jogkövetkezménye van a veszélyhelyzetnek, ami a végéig mindenképpen fennáll: hogy az önkormányzatok képviselőtestülete helyett a polgármester jár el. Minden más a kormány mérlegelésétől függ.

Népszavazást viszont a veszélyhelyzet végéig nem lehet tartani, így a Fudan egyetem miatt népszavazást kezdeményező Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármesternek akár hónapokat is kell várnia.

Az egészségügyben dolgozók viszont érintettek

Ha a Parlament elfogadja a törvénymódosítást, az azzal is jár, hogy az állami egészségügyben dolgozók nem mondhatnak fel a munkahelyükön (egy lehetőségük volt a távozásra, ha nem írták alá a szolgálati jogviszonyról szóló szerződést), csak közös megegyezéssel távozhatnak, és veszélyhelyzetben a más munkahelyre kirendelésnek sincs korlátja – hívta fel a figyelmet a Független Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete. Szerintük ez kicsit nehezen érthető úgy, hogy közben a fokozatos nyitás van napirenden.

De nemcsak az orvosok, hanem például a rendőrök sem mondhatnak fel, többen ezért úgy döntöttek, belépnek egy pártba, így összeférhetetlenné válva távozhatnak a rendvédelmi szervtől.

Bulizni szabad, tüntetni tilos?

Gyurcsány Ferenc DK-elnök szerint mindenesetre a Fidesz ezzel az augusztusban induló ellenzéki előválasztást akarja ellehetetleníteni, és hasonló srófra jár Tordai Bence párbeszédes politikus agya is. Ez ott sántít, hogy technikailag az előválasztást le tudják bonyolítani, hiszen – Márki-Zay Péter korábbi érvelése szerint – ha boltba lehet menni, akkor pártirodába is leadni egy cetlit, a nyilvános viták és gyűlések viszont valóban elmaradhatnak. De csak akkor, ha a kormány rendeletben fenntartja a gyülekezés tilalmát. Hiszen dönthet úgy, hogy ugyan veszélyhelyzet van, de gyülekezni lehet.

„A törvénymódosítás eredményeként megtörténhet, hogy egyes rendelkezések hatályát vagy magát a veszélyhelyzetet is megszünteti a kormány ősznél hamarabb, de ez továbbra is egy biankó jellegű felhatalmazás, ami alapján a kormány szabad kezet kap arra, hogy csemegézzen a rendeletei közül, hogy mit tart fenn és mit nem, és persze újabbakat is alkothat, adott esetben a saját politikai céljaira tekintettel" – mondta a Társaság a Szabadságjogokért szakértője, Hegyi Szabolcs.

Hegyi szerint elképzelhető, hogy nyáron fesztiválozni lehet majd (védettségi igazolvánnyal), tüntetni viszont nem, bár van, aki szerint az ilyen különbségtétel jogsértő lehet. Hegyi mindenesetre azt mondja, „ha a foci Eb-megrendezéséhez fel kell oldani korlátozásokat, azt megtehetik úgy, hogy mást hatályban tartanak. A tüntetéstilalmat fenn lehet majd tartani úgy, hogy mellette minden nem politikai jellegű rendezvényre vonatkozó korlátozást feloldanak.”

Az a politikusokat nem vigasztalja, ha a 10 fős gyülekezési korlátozást eltörlik, hiszen az magánrendezvényekre vonatkozik, és a különböző „összejöveteli formák” pedig el vannak választva egymástól, külön van megtiltva a rendezvény (például egy utcabál vagy koncert) és a politikai jellegű gyűlés.

Hegyi Szabolcs az eddigi tapasztalatok alapján nem valószínűsíti, hogy a kormány cizellált szabályokkal bíbelődne a gyülekezésre vonatkozóan, például védettségi igazolványhoz kötné a részvételi lehetőséget, inkább vagy feloldja a korlátozást vagy fenntartja, ameddig bírja. Ugyanakkor szerinte jobban tenné, ha feloldaná, mert az általános szabályok szerint a rendőrségnek bőven van hatásköre annak eldöntésében, hogy egy gyűlés megtartható-e vagy sem, és ha igen, akkor milyen óvintézkedések betartása mellett tartható meg. Ezzel szemben a teljes tilalom fenntartása nemcsak szükségtelen és diszkriminatív, de a társadalmi feszültségeket is inkább csak növeli, mint levezeti.