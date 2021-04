Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ae732845-d1f3-47d4-b5f8-571866ab432c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elveszítheti rendezési jogát Írország a nyári futball Európa-bajnokságon, nem biztos ugyanis, hogy a dublini stadion képes lesz megfelelni az európai szövetség (UEFA) 25 százalékos látogatottsági elvárásának.","shortLead":"Elveszítheti rendezési jogát Írország a nyári futball Európa-bajnokságon, nem biztos ugyanis, hogy a dublini stadion...","id":"20210421_irorszag_dublin_foci_eb_uefa_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae732845-d1f3-47d4-b5f8-571866ab432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35987e2-ba6c-4fcc-b2d4-10df43e446fa","keywords":null,"link":"/sport/20210421_irorszag_dublin_foci_eb_uefa_koronavirus","timestamp":"2021. április. 21. 15:07","title":"Foci-Eb: az ír kormány szerint túl korai dönteni arról, lehet-e negyed ház a dublini stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27aa5c3-394a-47a8-854d-9dc20fd37ad1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban megtörtént, ami korábban még soha: irányított repülést hajtott végre a NASA egy idegen égitesten. A páratlan manőverről videó is készült.","shortLead":"A napokban megtörtént, ami korábban még soha: irányított repülést hajtott végre a NASA egy idegen égitesten. A páratlan...","id":"20210421_nasa_ingenuity_dron_mars_repules_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c27aa5c3-394a-47a8-854d-9dc20fd37ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a737b1-484f-4e90-82f2-7f041ffc0bd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_nasa_ingenuity_dron_mars_repules_video","timestamp":"2021. április. 21. 13:03","title":"Már videón is látható, ahogy helikoptert reptet az emberiség a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786ebb69-931e-4033-947b-d3380ffb5cbd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő héttől megnyithatnak az éttermek teraszai és az edzőtermek is.","shortLead":"A jövő héttől megnyithatnak az éttermek teraszai és az edzőtermek is.","id":"20210421_korlatozasok_szlovakia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=786ebb69-931e-4033-947b-d3380ffb5cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bc7b46-040e-41b6-9d7c-c37f460f6fed","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_korlatozasok_szlovakia","timestamp":"2021. április. 21. 21:57","title":"Enyhítenek a korlátozásokon Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6955126c-2a56-4ed3-a149-3b1512bb22fa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Állami cég vizsgálná felül az eddigi védjegyeket, majd módosításokra, illetve újításokra tenne javaslatot. \r

","shortLead":"Állami cég vizsgálná felül az eddigi védjegyeket, majd módosításokra, illetve újításokra tenne javaslatot. \r

","id":"202116_magyar_turisztikai_minosegtanusito_minden_egy_kezben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6955126c-2a56-4ed3-a149-3b1512bb22fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37097d28-37fc-4550-9b24-da63aba9c82c","keywords":null,"link":"/360/202116_magyar_turisztikai_minosegtanusito_minden_egy_kezben","timestamp":"2021. április. 22. 14:00","title":"Család- vagy kerékpárosbarát védjegy is jöhet a hazai vendéglátásban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40431bd4-3579-430e-870b-aa0bec1bfb73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd képviselője járt utána, mégis mennyit költ az állam az alkotásokra.","shortLead":"Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd képviselője járt utána, mégis mennyit költ az állam az alkotásokra.","id":"20210421_vadaszati_vilagkiallitas_kocsis_cake_olivia_agancs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40431bd4-3579-430e-870b-aa0bec1bfb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b5392c-ceee-43cd-9f47-cefd52b4bb15","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_vadaszati_vilagkiallitas_kocsis_cake_olivia_agancs","timestamp":"2021. április. 21. 16:07","title":"240 millióból készülnek a vadászati világkiállítás szobrai és az agancskapu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417f2224-5f75-4b52-bf6c-672fc6187a6c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a dinoszauruszok már rég kihaltak, még napjainkban is bővülnek a velük kapcsolatos ismereteink. Ezúttal a Tyrannosaurus rexről érkezett egy meglepő állítás.","shortLead":"Bár a dinoszauruszok már rég kihaltak, még napjainkban is bővülnek a velük kapcsolatos ismereteink. Ezúttal...","id":"20210421_t_rex_tryannosaurus_rex_setalas_dinoszarusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=417f2224-5f75-4b52-bf6c-672fc6187a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90f9fd4-f7ea-4288-80cd-cbae1ae1bb58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_t_rex_tryannosaurus_rex_setalas_dinoszarusz","timestamp":"2021. április. 21. 15:03","title":"A T-rex olyan lassan sétált, hogy egy ember is lehagyhatta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy torpedógyakorlaton volt a német gyártmányú tengeralattjáró, hajnali fél 5-kor veszítették el vele a kapcsolatot.","shortLead":"Egy torpedógyakorlaton volt a német gyártmányú tengeralattjáró, hajnali fél 5-kor veszítették el vele a kapcsolatot.","id":"20210421_indonezia_tengeralattjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6877d0f7-666e-4bfb-93b6-a645dd572f4e","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_indonezia_tengeralattjaro","timestamp":"2021. április. 21. 16:43","title":"Eltűnt egy indonéz tengeralattjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2016. április 21-én találtak rá az akkor 57 éves énekesre saját otthonának liftjében, halálát az okozta, hogy hamisított és fentanillal szennyezett gyógyszert szedett. Öt nagy slágerével emlékezünk a pop nagyhercegére.\r

\r

","shortLead":"2016. április 21-én találtak rá az akkor 57 éves énekesre saját otthonának liftjében, halálát az okozta...","id":"20210421_Ot_eve_halt_meg_Prince_akinek_mindjart_uj_lemeze_jelenik_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade596e5-975a-433f-a4bd-5a4a32a318d4","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Ot_eve_halt_meg_Prince_akinek_mindjart_uj_lemeze_jelenik_meg","timestamp":"2021. április. 21. 12:02","title":"Öt éve halt meg Prince, de mindjárt új lemeze jelenik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]