Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnépszerűbb képmegosztó egy új eszközt állít csatasorba, hogy megállítsa a nemkívánatos üzengetéseket. A funkciót kezdetben csak a nagyobb követőtáborral rendelkező profiloknál aktiválják.","shortLead":"A legnépszerűbb képmegosztó egy új eszközt állít csatasorba, hogy megállítsa a nemkívánatos üzengetéseket. A funkciót...","id":"20210422_uzenetkuldes_instagram_gyuloletbeszed_zaklatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acdc2d61-46cb-4dbb-a398-949a4c98fa43","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_uzenetkuldes_instagram_gyuloletbeszed_zaklatas","timestamp":"2021. április. 22. 14:06","title":"Automatikusan kiszűri majd az Instagram a sértő, zaklató üzeneteket, de egyelőre csak a celebeknél fog működni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45dd619-14f0-429a-8e72-093d6ac47086","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A forgószél megrongálta a házak tetejét.","shortLead":"A forgószél megrongálta a házak tetejét.","id":"20210422_tornado_kassa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f45dd619-14f0-429a-8e72-093d6ac47086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d56b97-b439-4869-adc2-d9334b1f4bad","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_tornado_kassa","timestamp":"2021. április. 22. 16:31","title":"Tornádó volt Kassa közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b908bb-90d3-4094-9d31-45c777906f0f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Azt már tudjuk, hogy a járvány okozta veszteségekre gyásszal reagálunk, de vajon magára a gyászra hogyan hat a pandémia? És mi segít nekünk, ha megtörtént a tragédia, és gyászolunk? Singer Magdolna gyásztanácsadó kétrészes cikksorozatában ezt járja körül. ","shortLead":"Azt már tudjuk, hogy a járvány okozta veszteségekre gyásszal reagálunk, de vajon magára a gyászra hogyan hat...","id":"20210422_Tibor_valosaggal_gyilkosnak_erzi_magat_o_vitte_a_vegzetes_kort_az_edesanyjanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2b908bb-90d3-4094-9d31-45c777906f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbab490-802f-4c2c-b371-172c8f95e7ee","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210422_Tibor_valosaggal_gyilkosnak_erzi_magat_o_vitte_a_vegzetes_kort_az_edesanyjanak","timestamp":"2021. április. 22. 13:30","title":"Tibor valósággal gyilkosnak érzi magát: ő vitte a végzetes kórt az édesanyjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Két év próbaidőre bocsátotta a Fővárosi Törvényszék azt a két idős nőt, akik a 2018-as választások előtt több aláírást is meghamísítottak a Munkáspárt ajánlóívein. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetésért fellebbezett. ","shortLead":"Két év próbaidőre bocsátotta a Fővárosi Törvényszék azt a két idős nőt, akik a 2018-as választások előtt több aláírást...","id":"20210421_probaido_munkaspart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90542399-d984-407c-a3d2-95cd0c5c4610","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_probaido_munkaspart","timestamp":"2021. április. 21. 15:05","title":"Elítélték a Munkáspárt 89 és 90 éves aktivistáit, mert aláírást hamisítottak az ajánlóíveken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb10c4d8-4f60-4425-a2f1-3a228cfc012c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati Intézete (ELKH CSFK) már a kezdetektől fogva közreműködik az Európai Űrügynökség (ESA) Comet Interceptor nevű űrszonda programjában.","shortLead":"Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati Intézete (ELKH CSFK) már a kezdetektől fogva közreműködik az Európai...","id":"20210421_comet_interceptor_ustokosvadasz_urszonda_magyar_hardver_es_szoftver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb10c4d8-4f60-4425-a2f1-3a228cfc012c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5567b18a-46f0-457f-902c-c69af1bab621","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_comet_interceptor_ustokosvadasz_urszonda_magyar_hardver_es_szoftver","timestamp":"2021. április. 22. 07:03","title":"Magyar hardverrel és szoftverrel készíti majd a fotókat az üstökösvadász űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az után indított pert a Hell, hogy egy facebookos zárt csoportban a cég logóját felhasználva kritizálta valaki a tatai hotelberuházást.","shortLead":"Az után indított pert a Hell, hogy egy facebookos zárt csoportban a cég logóját felhasználva kritizálta valaki a tatai...","id":"20210422_hell_komment_facebook_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a01650-0403-46de-98c8-fa956834f93a","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_hell_komment_facebook_per","timestamp":"2021. április. 22. 17:39","title":"A Hell Energy beperelt egy kommentelőt, de első fokon vesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az EU 2030-ig legalább 55 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest.","shortLead":"Az EU 2030-ig legalább 55 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest.","id":"20210421_Megallapodtak_az_EU_klimatorvenyerol_az_unios_intezmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f687c46-d0bb-4171-b6d6-7f9d42bf2b04","keywords":null,"link":"/eurologus/20210421_Megallapodtak_az_EU_klimatorvenyerol_az_unios_intezmenyek","timestamp":"2021. április. 21. 11:29","title":"Megállapodtak az EU klímatörvényéről az uniós intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A KESMA-hoz tartozó Bors számolt be arról, hogy egy párt alkot a milliárdos és a műsorvezető.","shortLead":"A KESMA-hoz tartozó Bors számolt be arról, hogy egy párt alkot a milliárdos és a műsorvezető.","id":"20210421_osszehazasodik_varkonyi_andrea_meszaros_lorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6ff673-7127-4009-abc4-c24b2f47d1e8","keywords":null,"link":"/elet/20210421_osszehazasodik_varkonyi_andrea_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. április. 21. 20:41","title":"Összeházasodik Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]