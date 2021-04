Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3e4ef1d6-0b05-456d-aeb3-c6edc7489c34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig idősotthonban lakott, mert folyamatos orvosi felügyeletre szorult.\r

","shortLead":"Eddig idősotthonban lakott, mert folyamatos orvosi felügyeletre szorult.\r

","id":"20210421_kovacs_laszlo_volt_kulugyminiszter_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e4ef1d6-0b05-456d-aeb3-c6edc7489c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c652ac0-3f5b-4329-9202-5279dcae8823","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_kovacs_laszlo_volt_kulugyminiszter_korhazban","timestamp":"2021. április. 21. 09:25","title":"Kórházba került Kovács László volt külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jövő évtől az MR Közösségi Lakásalap Nonprofit Kft. lesz a lakások kezelője és bérbeadója. El is adhatja őket.\r

\r

","shortLead":"A jövő évtől az MR Közösségi Lakásalap Nonprofit Kft. lesz a lakások kezelője és bérbeadója. El is adhatja őket.\r

\r

","id":"20210421_Karitativ_szervezet_eszkozkezelo_allami_berlakas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83604d02-360f-4aab-a41f-ae998976509b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210421_Karitativ_szervezet_eszkozkezelo_allami_berlakas","timestamp":"2021. április. 21. 15:23","title":"Ismeretlen karitatív szervezet kapja meg a korábbi eszközkezelő után megmaradt állami bérlakásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c616efa-e4cd-4f61-b1b7-73aafc74ffc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem egy kis tuningcég, hanem maga az Opel készített restomod autót a régi sportkocsijából.","shortLead":"Nem egy kis tuningcég, hanem maga az Opel készített restomod autót a régi sportkocsijából.","id":"20210421_az_opel_retro_villanyautokent_tamasztotta_fel_a_legendas_mantat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c616efa-e4cd-4f61-b1b7-73aafc74ffc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcbf1ee-4e3c-4c75-a874-872f9529ad3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_az_opel_retro_villanyautokent_tamasztotta_fel_a_legendas_mantat","timestamp":"2021. április. 21. 09:21","title":"Az Opel retró villanyautóként támasztotta fel a legendás Mantát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88904996-01c5-4777-9a47-1610216487ef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koronavírus elleni oltási kampány egyik óriási központja nyílik meg szombaton a Párizstól mintegy harminc kilométerre keletre található, jelenleg zárva tartó Disneylandben.



","shortLead":"A koronavírus elleni oltási kampány egyik óriási központja nyílik meg szombaton a Párizstól mintegy harminc kilométerre...","id":"20210422_Oltokozpont_nyilik_a_parizsi_Disneylandben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88904996-01c5-4777-9a47-1610216487ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e721cf-13a4-4582-994f-474acdadf034","keywords":null,"link":"/elet/20210422_Oltokozpont_nyilik_a_parizsi_Disneylandben","timestamp":"2021. április. 22. 09:13","title":"Oltóközpont nyílik a párizsi Disneylandben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a96d7c-e417-40df-a39d-f171434e6a46","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A Körhintával és a Szerelemmel aratta a leghangosabb sikereit a világ legjelentősebb filmfesztiválján a múlt héten elhunyt Törőcsik Mari, ám a cannes-i legjobb színésznő díjára sok évet, 1976-ig kellett várnia, amikor a Déryné, hol van? címszerepéért megkapta.\r

\r

","shortLead":"A Körhintával és a Szerelemmel aratta a leghangosabb sikereit a világ legjelentősebb filmfesztiválján a múlt héten...","id":"20210420_Szarnyalasi_naplo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9a96d7c-e417-40df-a39d-f171434e6a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f06f32-8348-4ab2-a659-15f1871013cd","keywords":null,"link":"/360/20210420_Szarnyalasi_naplo","timestamp":"2021. április. 21. 17:00","title":"Első főszerepére nehezen találták meg Törőcsik Marit, aztán filmtörténetet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c22af54-4fe3-4977-9477-4bb80b449bf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök délutánig kell időpontot foglalniuk azoknak, akik regisztráltak, majd megkapták az értesítést, és szeretnének oltást kapni a jövő hét elején. Sinopharm vakcinával fogják őket oltani az egyetemi oltópontokon.","shortLead":"Csütörtök délutánig kell időpontot foglalniuk azoknak, akik regisztráltak, majd megkapták az értesítést, és szeretnének...","id":"20210421_koronavirus_elleni_vakcina_internetes_oltasfoglalas_sms","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c22af54-4fe3-4977-9477-4bb80b449bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3e66e9-9f7b-44fc-bb51-19b04ccb3f86","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_koronavirus_elleni_vakcina_internetes_oltasfoglalas_sms","timestamp":"2021. április. 21. 12:23","title":"Már érkeznek az SMS-ek az internetes oltásfoglalásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet néhány nap kedvező számadataira alapozni a teljes nyitást - figyelmeztetett Szlávik János.","shortLead":"Nem lehet néhány nap kedvező számadataira alapozni a teljes nyitást - figyelmeztetett Szlávik János.","id":"20210421_Szlavik_szinhazak_mozik_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43976416-0e5f-412a-82b5-b6592c293aee","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Szlavik_szinhazak_mozik_nyitas","timestamp":"2021. április. 21. 10:12","title":"Szlávik János: Nagyon óvatosnak kell lenni a színházak, mozik nyitásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0567e6-7896-4ccc-a4fd-00ec43c3fb7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit monarchia rekorder uralkodójának kalandokban, megpróbáltatásokban és örömökben is gazdag élete volt eddig. A 95. születésnapja alkalmából fellapozzuk II. Erzsébet királynő életének fotóalbumát. ","shortLead":"A brit monarchia rekorder uralkodójának kalandokban, megpróbáltatásokban és örömökben is gazdag élete volt eddig. A 95...","id":"20210421_Erzsebet_kiralyno_szuletesnapja_kepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c0567e6-7896-4ccc-a4fd-00ec43c3fb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c9e981-9c98-4880-8d08-20e739feb49a","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Erzsebet_kiralyno_szuletesnapja_kepek","timestamp":"2021. április. 21. 17:15","title":"II. Erzsébet királynő 95 évének mérföldkövei képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]