[{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány alatti helytállásért jár a pluszpénz – erről állapodtak meg a győri Audi-gyár vezetői és a szakszervezet.","shortLead":"A járvány alatti helytállásért jár a pluszpénz – erről állapodtak meg a győri Audi-gyár vezetői és a szakszervezet.","id":"20210422_audi_covid_bonusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf136502-b143-4094-b023-d46a432e36a6","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_audi_covid_bonusz","timestamp":"2021. április. 22. 15:57","title":"350 ezer forint Covid-bónuszt kapnak a győri Audi-gyár dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056b0f2b-12dd-4b42-9f85-5244ae1378a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korlátozások megszegése miatt nem, de a pirotechnikai eszközök használata miatt büntet a rendőrség.","shortLead":"A korlátozások megszegése miatt nem, de a pirotechnikai eszközök használata miatt büntet a rendőrség.","id":"20210423_FradiUjpest_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056b0f2b-12dd-4b42-9f85-5244ae1378a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3b4a7e-22eb-4cb9-87c5-bc04dfa4210d","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_FradiUjpest_buntetes","timestamp":"2021. április. 23. 08:45","title":"Fradi–Újpest: Öt szurkoló ellen indult eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388c1e79-23b3-4030-b1ce-60d8bdd34606","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több felvétel is a hatóság rendelkezésére áll, hogy a rendbontókat azonosítsa.","shortLead":"Több felvétel is a hatóság rendelkezésére áll, hogy a rendbontókat azonosítsa.","id":"20210422_Roman_fougyeszseg_uzvolgyi_temeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=388c1e79-23b3-4030-b1ce-60d8bdd34606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10d76ff-1167-4edb-9a01-f60a392d46d1","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_Roman_fougyeszseg_uzvolgyi_temeto","timestamp":"2021. április. 22. 14:40","title":"Már a román főügyészség vizsgálja az úzvölgyi temető elfoglalásának ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca244c63-e614-430e-8cd5-e5eb0f3096d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakács lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság négy év próbaidőre felfüggesztette a börtönbüntetését.","shortLead":"A szakács lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság négy év próbaidőre felfüggesztette a börtönbüntetését.","id":"20210423_felfuggesztett_borton_vendeg_kes_girosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca244c63-e614-430e-8cd5-e5eb0f3096d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f56d7a3-ab3a-4466-a0e2-8e1380bc3bca","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_felfuggesztett_borton_vendeg_kes_girosz","timestamp":"2021. április. 23. 17:46","title":"Felfüggesztett börtönt kapott a vendégre késsel támadó gíroszos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fertőzött állatok közül a fiatalabb viselte nehezebben a betegséget.","shortLead":"A fertőzött állatok közül a fiatalabb viselte nehezebben a betegséget.","id":"20210423_macska_ember_koronavirus_atadasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37bd469-92be-4d23-a915-f8e0e8e44201","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_macska_ember_koronavirus_atadasa","timestamp":"2021. április. 23. 16:03","title":"Találtak két macskát, amiket emberek fertőztek meg koronavírussal – az egyikük elpusztult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookot egy kiberbiztonsági kutató kereste meg azzal, hogy talált egy elég komolynak tűnő biztonsági rést. Nem egészen azt a választ kapta, amire elsőre számított.","shortLead":"A Facebookot egy kiberbiztonsági kutató kereste meg azzal, hogy talált egy elég komolynak tűnő biztonsági rést. Nem...","id":"20210423_facebook_felhasznaloi_adatok_email_cim_biztonsagi_res_kiberbiztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6ed689-56c7-4406-a2a3-30359d9af1bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_facebook_felhasznaloi_adatok_email_cim_biztonsagi_res_kiberbiztonsag","timestamp":"2021. április. 23. 08:33","title":"Naponta 5 millió facebookozó e-mail címét lehetne ellopni, a Facebook szerint ez nem nagy dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdfd140-32b6-4cd6-afc1-3c5ed776628a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család a születendő baba nemét akarta világgá kürtölni, de kissé sok robbanóanyagot használtak az üzenet célba juttatásához.","shortLead":"A család a születendő baba nemét akarta világgá kürtölni, de kissé sok robbanóanyagot használtak az üzenet célba...","id":"20210423_Rengett_a_fold_egy_bababuli_utan_New_Hampshireben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bdfd140-32b6-4cd6-afc1-3c5ed776628a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16012c6-3de7-431b-8297-6e64f0448448","keywords":null,"link":"/elet/20210423_Rengett_a_fold_egy_bababuli_utan_New_Hampshireben","timestamp":"2021. április. 23. 09:38","title":"Rengett a föld egy bababuli után New Hampshire-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6b34a9-ce98-4bec-a7c9-45fa05fceff4","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202116_magyarra_kelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce6b34a9-ce98-4bec-a7c9-45fa05fceff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5834e08-33a9-44a8-b984-36c247680245","keywords":null,"link":"/itthon/202116_magyarra_kelet","timestamp":"2021. április. 22. 16:30","title":"Hamvay Péter: Magyarra Kelet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]